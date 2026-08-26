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Williams wijst tijdelijke vervanger van Albon aan

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Williams wijst tijdelijke vervanger van Albon aan

Het team van Williams laat Luke Browning over anderhalve week deelnemen aan de eerste vrije training in Monza. De Britse reservecoureur zal de training afwerken in de auto van Alexander Albon, en daarmee voldoet het team weer aan de vereisten voor een verplichte rookiesessie.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per seizoen per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Leeftijd speelt hierbij geen rol, en ook debuterende coureurs vallen onder deze regels. Hierdoor gold bijvoorbeeld Arvid Lindblad bij Racing Bulls als een rookie aan het begin van het seizoen.

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Wat gaat er gebeuren?

Het team van Williams kiest er nu weer voor om Browning in te zetten in de eerste vrije training in Monza. De Britse coureur is al jaren aan het team verbonden als junior- en reservecoureur. Hij werkte eerder dit jaar al een vrije training af voor het team in Barcelona. Het wordt Brownings zesde vrije training voor Williams, en de kans is groot dat hij later dit seizoen nog twee keer mag gaan rijden voor het team. Er staan immers nog twee trainingen open bij de Britse renstal.

'Ik heb er ontzettend veel zin in'

Browning combineert zijn werkzaamheden bij Williams dit jaar met een seizoen in de Japanse Super Formula, waar hij rijdt voor Kondo Racing. Hij is zeer blij met deze nieuwe kans, zo meldt hij in een persbericht van het team: "Ik ben ontzettend blij dat ik weer een kans krijg om een eerste vrije training te rijden voor Williams. Het is een geweldige gelegenheid om waardevolle ronden te kunnen rijden in de FW48, mijn kennis van de auto te vergroten en om nuttige data en feedback te verzamelen en die uiteindelijk weer over te brengen naar de fabriek in Grove."

F1 Nieuws Alexander Albon Luke Browning Williams GP Italië 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 318
  • Podiums 2
  • Grand Prix 141
  • Land TH
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, TH
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
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Team profiel

Williams
Williams
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