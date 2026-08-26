Het team van Williams laat Luke Browning over anderhalve week deelnemen aan de eerste vrije training in Monza. De Britse reservecoureur zal de training afwerken in de auto van Alexander Albon, en daarmee voldoet het team weer aan de vereisten voor een verplichte rookiesessie.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per seizoen per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Leeftijd speelt hierbij geen rol, en ook debuterende coureurs vallen onder deze regels. Hierdoor gold bijvoorbeeld Arvid Lindblad bij Racing Bulls als een rookie aan het begin van het seizoen.

Wat gaat er gebeuren?

Het team van Williams kiest er nu weer voor om Browning in te zetten in de eerste vrije training in Monza. De Britse coureur is al jaren aan het team verbonden als junior- en reservecoureur. Hij werkte eerder dit jaar al een vrije training af voor het team in Barcelona. Het wordt Brownings zesde vrije training voor Williams, en de kans is groot dat hij later dit seizoen nog twee keer mag gaan rijden voor het team. Er staan immers nog twee trainingen open bij de Britse renstal.

'Ik heb er ontzettend veel zin in'

Browning combineert zijn werkzaamheden bij Williams dit jaar met een seizoen in de Japanse Super Formula, waar hij rijdt voor Kondo Racing. Hij is zeer blij met deze nieuwe kans, zo meldt hij in een persbericht van het team: "Ik ben ontzettend blij dat ik weer een kans krijg om een eerste vrije training te rijden voor Williams. Het is een geweldige gelegenheid om waardevolle ronden te kunnen rijden in de FW48, mijn kennis van de auto te vergroten en om nuttige data en feedback te verzamelen en die uiteindelijk weer over te brengen naar de fabriek in Grove."