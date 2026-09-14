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Jos Verstappen goudeerlijk over nieuwe Red Bull-deal

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Jos Verstappen goudeerlijk over nieuwe Red Bull-deal

Jos Verstappen heeft openhartig gereageerd op de contractverlenging van zijn zoon Max bij Red Bull Racing. Verstappens toekomst was lange tijd het onderwerp van gesprek, en hij maakte vlak na de zomerstop zelf een einde aan alle geruchten. De Verstappens hebben er vertrouwen in dat ze in de toekomst weer om de zeges kunnen meevechten.

Verstappen werd maandenlang in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Hij werd gelinkt aan een overstap naar McLaren, maar hij hintte zelf ook op een mogelijk pensioen. Verstappen bleef Red Bull echter trouw, en hij zette zijn krabbel onder een contract tot en met 2030. Verstappen koos ervoor om Red Bull trouw te blijven, en dat vinden veel mensen verrassend. Het team vecht dit jaar immers niet mee om de zeges, en veel belangrijke namen zijn vertrokken.

Hoe is het gevoel?

In Madrid besprak Jos Verstappen bij het Belgische PlaySports het besluit van zijn zoon. Hij was openhartig: "Het gaat niet zozeer om inspraak of om impact. Ik denk om de rust terug te laten keren. Max voelt zich gewoon heel erg goed bij Red Bull. Ze zijn er al vanaf het begin van zijn loopbaan bij, en wij bij hen."

Red Bull voelt voor de Verstappens als een tweede huis: "Het voelde goed om te blijven. We hopen dat ze volgend jaar weer iets competitiever zijn en dat we weer mee kunnen doen om de overwinningen."

Waarom hebben ze het contract verlengd?

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wil winnen, en het liefst wil domineren. Bij Red Bull is dat nu niet mogelijk, en Jos Verstappen wordt gevraagd hoe moeilijk het is om toch zo'n besluit te nemen als het team niet goed presteert.

Hij is duidelijk: "Het is ook een lastige keuze, maar we weten ook wat er achter de schermen gebeurt met de eigen motor. En je moet ook kijken naar de andere teams waar eventueel iets mogelijk is. Daarom hebben we ook besloten te blijven."

Hoe is de sfeer bij het team?

Ze zijn te spreken over de huidige koers van Red Bull. Verstappen senior is vooral lovend over teambaas Laurent Mekies: "Ik denk dat Laurent echt een zeer positief persoon is. Een leuke vent die ook openstaat voor communicatie. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Teambazen die een achtergrond hebben als engineer begrijpen meer wat er speelt bij de auto en het team. Dat is een positief iets."

Opnieuw opbouwen

Dat ze loyaal aan Red Bull blijven, is volgens Jos Verstappen ook iets wat loont: "Als we het team weer op de rit kunnen krijgen en we weer kunnen winnen, dan heeft het impact dan wanneer hij de beslissing had genomen om naar een ander team te gaan dat al won, om dat volgend jaar voort te zetten."

"Ik denk dat het mooier is om het weer opnieuw op te bouwen en te kijken of je weer een winnende auto kan bouwen."

Sander

Posts: 2.025

Precies dat, het gaat niet om het doel zelf (want dat is al bereikt) maar de weg naar een nieuw doel.

  • 1
  • 14 sep 2026 - 16:11
F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • Sander

    Posts: 2.025

    Precies dat, het gaat niet om het doel zelf (want dat is al bereikt) maar de weg naar een nieuw doel.

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 16:11
  • Larry Perkins

    Posts: 67.818

    Jos heeft het steeds over "we", dus hij krijgt waarschijnlijk ook 92 miljoen per jaar want als ze die moeten delen dan staan ze straks in de rij bij de voedselbank...

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 16:15
  • Pietje Bell

    Posts: 36.713

    Inside The Madrid Grand Prix: The Full Breakdown! | Talking Bull

    urlr.me/t7SkyR

    En de video van Jos bij PlaySports heb ik hier gisteren en vandaag 2 keer gepost.
    Weet niet meer waar.

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 16:36

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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