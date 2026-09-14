Jos Verstappen heeft openhartig gereageerd op de contractverlenging van zijn zoon Max bij Red Bull Racing. Verstappens toekomst was lange tijd het onderwerp van gesprek, en hij maakte vlak na de zomerstop zelf een einde aan alle geruchten. De Verstappens hebben er vertrouwen in dat ze in de toekomst weer om de zeges kunnen meevechten.

Verstappen werd maandenlang in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Hij werd gelinkt aan een overstap naar McLaren, maar hij hintte zelf ook op een mogelijk pensioen. Verstappen bleef Red Bull echter trouw, en hij zette zijn krabbel onder een contract tot en met 2030. Verstappen koos ervoor om Red Bull trouw te blijven, en dat vinden veel mensen verrassend. Het team vecht dit jaar immers niet mee om de zeges, en veel belangrijke namen zijn vertrokken.

Hoe is het gevoel?

In Madrid besprak Jos Verstappen bij het Belgische PlaySports het besluit van zijn zoon. Hij was openhartig: "Het gaat niet zozeer om inspraak of om impact. Ik denk om de rust terug te laten keren. Max voelt zich gewoon heel erg goed bij Red Bull. Ze zijn er al vanaf het begin van zijn loopbaan bij, en wij bij hen."

Red Bull voelt voor de Verstappens als een tweede huis: "Het voelde goed om te blijven. We hopen dat ze volgend jaar weer iets competitiever zijn en dat we weer mee kunnen doen om de overwinningen."

Waarom hebben ze het contract verlengd?

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wil winnen, en het liefst wil domineren. Bij Red Bull is dat nu niet mogelijk, en Jos Verstappen wordt gevraagd hoe moeilijk het is om toch zo'n besluit te nemen als het team niet goed presteert.

Hij is duidelijk: "Het is ook een lastige keuze, maar we weten ook wat er achter de schermen gebeurt met de eigen motor. En je moet ook kijken naar de andere teams waar eventueel iets mogelijk is. Daarom hebben we ook besloten te blijven."

Hoe is de sfeer bij het team?

Ze zijn te spreken over de huidige koers van Red Bull. Verstappen senior is vooral lovend over teambaas Laurent Mekies: "Ik denk dat Laurent echt een zeer positief persoon is. Een leuke vent die ook openstaat voor communicatie. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Teambazen die een achtergrond hebben als engineer begrijpen meer wat er speelt bij de auto en het team. Dat is een positief iets."

Opnieuw opbouwen

Dat ze loyaal aan Red Bull blijven, is volgens Jos Verstappen ook iets wat loont: "Als we het team weer op de rit kunnen krijgen en we weer kunnen winnen, dan heeft het impact dan wanneer hij de beslissing had genomen om naar een ander team te gaan dat al won, om dat volgend jaar voort te zetten."

"Ik denk dat het mooier is om het weer opnieuw op te bouwen en te kijken of je weer een winnende auto kan bouwen."