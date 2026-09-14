George Russell lijkt de strijd om de wereldtitel in 2026 te hebben opgegeven. De Mercedes-coureur eindigde tijdens de Grand Prix van Spanje als vijfde en zag teamgenoot Andrea Kimi Antonelli alweer zijn achtste overwinning van het seizoen boeken.

Russell staat daardoor nog altijd tweede in het kampioenschap, maar kijkt inmiddels tegen een achterstand van 81 punten aan op Antonelli. De Brit begon sterk aan het weekend met de snelste tijd in de eerste vrije training, maar kon die lijn niet doortrekken. Na een zesde startplek moest hij genoegen nemen met P5 op de Madring.

Russell geeft titelstrijd op na nieuwe dreun van Antonelli

"Realistisch gezien doe ik niet mee om de wereldtitel. Dat geeft me juist de mogelijkheid om me volledig op elke race te richten en goede resultaten te behalen", vertelt Russell na afloop bij F1TV. De Mercedes-coureur zag zijn teamgenoot de afgelopen races opnieuw een enorme stap zetten. Antonelli won vorige week al zijn thuisrace in Monza en trok die lijn door in Madrid.

Voor Russell was de race bovendien frustrerend vanwege de gekozen strategie. Mercedes haalde hem tijdens de virtuele safety car naar binnen voor een nieuwe set mediums en liet hem later opnieuw stoppen voor harde banden. De meeste concurrenten kozen voor een eenstopper. Russell vroeg via de boordradio nog waarom hij naar binnen moest, omdat hij dacht Lando Norris achter zich te kunnen houden.

'Alles wat ik had kunnen doen, bracht ons op dezelfde plek'

Achteraf begrijpt Russell de keuze van Mercedes beter. "Op dat moment zette ik vraagtekens bij de beslissing, maar de harde band was uiteindelijk de betere band. Misschien had ik samen met Leclerc langer buiten kunnen blijven, maar dan was ik waarschijnlijk alsnog achter hem geëindigd", legt hij uit.

"Misschien had ik aan het einde niet opnieuw naar de harde band moeten gaan, maar uiteindelijk bracht iedere andere optie ons naar dezelfde positie. Op dit circuit kun je simpelweg nauwelijks inhalen. Dat maakt het extra jammer." Russell richt zijn blik daarom vooral op het constructeurskampioenschap. "De afgelopen twee races waren positiever, ook al was het resultaat vandaag niet geweldig. Het is eigenlijk het verhaal van dit seizoen. Ik moet me richten op mijn prestaties en het team blijven helpen. We liggen er goed voor om het constructeurskampioenschap te winnen", besluit de Mercedes-coureur.