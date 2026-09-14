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Russell geeft het op: "Ik doe niet mee voor de wereldtitel"

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Russell geeft het op: "Ik doe niet mee voor de wereldtitel"

George Russell lijkt de strijd om de wereldtitel in 2026 te hebben opgegeven. De Mercedes-coureur eindigde tijdens de Grand Prix van Spanje als vijfde en zag teamgenoot Andrea Kimi Antonelli alweer zijn achtste overwinning van het seizoen boeken.

Russell staat daardoor nog altijd tweede in het kampioenschap, maar kijkt inmiddels tegen een achterstand van 81 punten aan op Antonelli. De Brit begon sterk aan het weekend met de snelste tijd in de eerste vrije training, maar kon die lijn niet doortrekken. Na een zesde startplek moest hij genoegen nemen met P5 op de Madring.

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Russell geeft titelstrijd op na nieuwe dreun van Antonelli

"Realistisch gezien doe ik niet mee om de wereldtitel. Dat geeft me juist de mogelijkheid om me volledig op elke race te richten en goede resultaten te behalen", vertelt Russell na afloop bij F1TV. De Mercedes-coureur zag zijn teamgenoot de afgelopen races opnieuw een enorme stap zetten. Antonelli won vorige week al zijn thuisrace in Monza en trok die lijn door in Madrid.

Voor Russell was de race bovendien frustrerend vanwege de gekozen strategie. Mercedes haalde hem tijdens de virtuele safety car naar binnen voor een nieuwe set mediums en liet hem later opnieuw stoppen voor harde banden. De meeste concurrenten kozen voor een eenstopper. Russell vroeg via de boordradio nog waarom hij naar binnen moest, omdat hij dacht Lando Norris achter zich te kunnen houden.

'Alles wat ik had kunnen doen, bracht ons op dezelfde plek'

Achteraf begrijpt Russell de keuze van Mercedes beter. "Op dat moment zette ik vraagtekens bij de beslissing, maar de harde band was uiteindelijk de betere band. Misschien had ik samen met Leclerc langer buiten kunnen blijven, maar dan was ik waarschijnlijk alsnog achter hem geëindigd", legt hij uit.

"Misschien had ik aan het einde niet opnieuw naar de harde band moeten gaan, maar uiteindelijk bracht iedere andere optie ons naar dezelfde positie. Op dit circuit kun je simpelweg nauwelijks inhalen. Dat maakt het extra jammer." Russell richt zijn blik daarom vooral op het constructeurskampioenschap. "De afgelopen twee races waren positiever, ook al was het resultaat vandaag niet geweldig. Het is eigenlijk het verhaal van dit seizoen. Ik moet me richten op mijn prestaties en het team blijven helpen. We liggen er goed voor om het constructeurskampioenschap te winnen", besluit de Mercedes-coureur.

schwantz34

Posts: 42.905

Hallo, we gaan een gigantische topper als Marquez met een onbreekbare wil, en een ruggengraat van 100% Plutonium toch niet vergelijken met die slapope vaatdoek van een Sjors hé?

  • 11
  • 14 sep 2026 - 17:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Spanje 2026

Reacties (20)

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  • The Wolf

    Posts: 1.523

    *knak*

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 16:52
    • Snork

      Posts: 23.109

      *worst* ?

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 20:38
    • Larry Perkins

      Posts: 67.830

      Nu Russell een knakworst is, is het niet meer toegestaan om foto's in close-up van George - The Ugly One - op wepseits te plaatsen. En bij voorkeur alleen foto's waarop de sneue slungel uit King’s Lynn zijn helm op heeft...

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 21:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.157

    Het is klaar, gedaan, over.
    Zet je pijlen maar op volgend jaar.

    Kimi is 'n maatje te groot en Mercedes en Toto hebben meer aan de jongeling als kampioen.

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 16:54
    • The Wolf

      Posts: 1.523

      Vergeet het maar. De weg bij Mercedes loopt dood. Kimi is Toto's knuffel kind. Beter zou hij overstappen naar een team als Aston Martin bijvoorbeeld. Daar zou hij de nummer 1 kunnen zijn en meegroeien met het team.

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 17:00
  • Joeppp

    Posts: 8.811

    Toch heb ik dit vaker gezien. Ricciardo die Vettel versloeg en vervolgens dacht dat hij wk materiaal was tot Max bij RedBull kwam. Na het verslaan van Hamilton, volgens vele de goat, ga je natuurlijk wel extra in jezelf geloven. Des te pijnlijker is het nu voor Russell. Ik vind het geen prettig persoon maar persoonlijk is het natuurlijk wel een drama.

    • + 5
    • 14 sep 2026 - 17:19
    • Damon Hill

      Posts: 19.977

      @Joeppp,
      je moet alles in perspectief zien. Hamilton was, ook een paar jaar geleden, al een beetje op leeftijd en het beste is er al een tijdje vanaf. Als je de F1-loopbaan van Hamilton volgt zie je zelfs dat halverwege 2020 het "verval" al een beetje begon. Niet super opvallend, maar wel langzaamaan. Toen Russell kwam, was Hamilton dus niet meer degene met dezelfde snelheid als bijvoorbeeld in 2007, 2012 of 2018.

      Hetzelfde geldt ook voor Alonso. Mensen vinden Alonso nog steeds heel goed, maar dat is puur omdat hij nu vergeleken wordt met Lance Stroll. Alonso had het tegen Ocon zelfs best moeilijk... diezelfde Ocon wordt nu aan flarden gereden door Bearman. (Ricciardo vernederde Ocon trouwens ook).

      Leeftijd speelt echt een grote rol. Russell is een goede coureur, maar geen buiten categorie Verstappen, Alonso of Hamilton. Antonelli is dat mogelijk wel.

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 18:19
    • Joeppp

      Posts: 8.811

      Natuurlijk is dat waar Damon maar denk eens van de andere kant als nieuwe coureur binnen een team om iemand als Hamilton te verslaan. De grote Hamilton met mega salarissen en wereldtitels. Dat doet iets met je, dan begin je in jezelf te geloven en in 1x ben je weer terug op aarde door een rookie. Wij hebben vorig jaar voor de start van het seizoen een discussie gehad over Antonelli, dat hij het goed zou doen als hij op 50 punten van Russell zou eindigen. Ik denk dat weinige het hadden verwacht dat Antonelli Russell nu zo degradeert in zijn 2de seizoen.

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 18:42
    • Damon Hill

      Posts: 19.977

      @Joeppp,
      Zeker, wat Kimi nu doet is wel heel extreem en ik nooit verwacht. Hij rijdt Russell gewoon aan gort. En ik denk dat je dan ook een vicieuze cirkel krijgt: Kimi steeds meer vertrouwen -> gaat steeds beter rijden -> George steeds meer onder druk -> breekt mentaal. Ook Monza was weer een keiharde dreun voor Russell en afgelopen weekend zag je hoe futloos en duf George rondreed.

      Piastri is ook ineens heel slecht. Die heeft na vorig jaar ook een dreun gehad en ik vind Norris sinds zijn titel echt beter en zelfverzekerder rijden.

      En over Vettel... ik denk dat Vettel super overweg kon met de generatie auto's t/m 2013 en net even minder met de 2014-auto's en later.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 22:00
  • TylaHunter

    Posts: 10.914

    Vind zijn reactie al 2 weekenden Mercedes onwaardig. Je kan zeggen wat je wil, maar Bottas ging er voor zolang die geen teamorders kreeg.

    Lekker motiverend voor zijn pitcrew ook.

    Aan het eind van het jaar staat Russell misschien wel 4de achter Hamilton en Norris met zon houding.

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 17:23
    • The Wolf

      Posts: 1.523

      Bottas? Grapje toch zeker. Weet dat George hier niet geliefd is maar die is op de baan toch veel strijdvaardiger dan boring Bottas ooit was. Bovendien schat ik m een stuk hoger in.

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 17:27
    • TylaHunter

      Posts: 10.914

      Bottas zijn rijstijl was niet strijdvaardig en daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dan Bottas de handdoek pas in de ring legde bij teamorders. Russell doet het nu al, staande op P2 in het kampioenschap.

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 18:03
    • The Wolf

      Posts: 1.523

      George Russell ontmaskerde Bottas al bij zijn eerste Mercedes invalbeurt in Bahrein in een Mercedes die hem niet paste voor de Finse pannenkoek die hij al jaren was. Nou wil ik geen complotdenker zijn, maar je zou haast denken dat Mercedes opzettelijk blunderde tijdens George zijn pitstop om Lewis zn legacy te beschermen. Russell zou Bottas vernederen en Lewis zn titels in een ander perspectief plaatsen. George vs Kimi, ik weet het niet, wellicht is Kimi beter, maar het beeld dit jaar is ook wel vertekend. En een vergelijking met Bottas, met alle respect, George is van een ander kaliber

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 19:01
    • TylaHunter

      Posts: 10.914

      agree to disagree. Vond zelf Bottas voor de Sochi teamorder soms echt sterk. Ook niet altijd geluk zoals toen in Baku aan de leiding van het WK. In dat opzicht is George even wisselvallig als Bottas. Soms mooie pieken... maar gewoon dik onder de teamleiders.

      En dan haal ik mijn punt erbij... Bottas sprak nooit uit dat hij opgaf... tot de teamorders van toepassing waren. George gooit publiekelijk de handdoek in de ring.

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 20:57
  • Pietje Bell

    Posts: 36.719

    "Realistisch gezien doe ik niet mee om de wereldtitel.

    DAT geeft me juist de mogelijkheid om me volledig op elke race te richten
    en goede resultaten te behalen"


    HUH??? Is dat niet wat je ALTIJD moet doen?! Elke race jezelf 100% geven?!

    • + 2
    • 14 sep 2026 - 17:31
  • Taures

    Posts: 1.566

    Kijk naar Marquez MotoGP stond 102 punten achter, maar nu mooi op de eerste plek. Never nooit opgeven!

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 17:38
    • schwantz34

      Posts: 42.905

      Hallo, we gaan een gigantische topper als Marquez met een onbreekbare wil, en een ruggengraat van 100% Plutonium toch niet vergelijken met die slapope vaatdoek van een Sjors hé?

      • + 11
      • 14 sep 2026 - 17:59
    • Taures

      Posts: 1.566

      Haha

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 19:12
  • AUDI_F1

    Posts: 4.058

    Seizoen 2026 maakt duidelijk dat Russel geen WK materiaal is. Hij staat met de beste auto en beste motor nog 2e in de ranglijst, maar dat stond Perez in 2023 ook in zijn top jaar bij RBR

    • + 2
    • 14 sep 2026 - 18:39
    • Larry Perkins

      Posts: 67.830

      Kleine correctie: Seizoen 2026 maakt het OPNIEUW duidelijk dat Russell geen WK-materiaal is...

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 20:11

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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