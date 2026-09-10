Max Verstappen vindt het geweldig nieuws dat de zoon van Kimi Räikkönen een contract heeft getekend bij het Red Bull Junior Team. Verstappen was al op de hoogte van het nieuws, en moet lachen als hij wordt gevraagd of dit mogelijk de toekomstige teamgenoot van hem is.

Verstappen is al jaren de grote man bij Red Bull, maar het team kijkt vanzelfsprekend al naar de toekomst. Afgelopen weekend in Monza werd enkelvoudig wereldkampioen Kimi Räikkönen al gespot bij Red Bull, en deze week werd bekend dat zijn elfjarige zoon Robin vanaf 2027 onderdeel gaat uitmaken van het Red Bull Junior Team. Räikkönen junior is momenteel actief in de Italiaanse kartkampioenschappen, en Red Bull ziet hem als een zeer groot talent voor de toekomst.

'Heel erg mooi om te zien!'

Verstappen vindt het geweldig om te zien dat de elfjarige karter heeft getekend bij Red Bull. In Madrid werd hij er in de paddock naar gevraagd door de internationale media: "Ik heb ze zondag voor de race ontmoet. Ze zaten boven in het motorhome van Red Bull, dus ik heb daar even snel bijgepraat met Robin en met Kimi. Dat was zeker gezellig. Als ik ze zie, maak ik natuurlijk een praatje en ik wist toen natuurlijk al dat ze hadden getekend. Dat is heel erg mooi om te zien."

Nieuwe teamgenoot van Verstappen?

De elfjarige Robin 'Ace' Räikkönen heeft nog een lange weg te gaan naar de Formule 1, hij moet überhaupt nog de overstap maken naar de single seaters, maar veel mensen speculeren al over de toekomst.

Als Verstappen wordt gevraagd of de jonge Räikkönen misschien zijn teamgenoot voor de toekomst is, moet hij lachen: "Wie zal het zeggen? Wie weet wel, maar wie weet ook niet. Uiteindelijk hebben ze natuurlijk ook een zitje voor hem nodig binnen het team. Mogelijk doe ik tegen die tijd wel een stapje opzij!"