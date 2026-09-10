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Verstappen blij met Red Bull-transfer zoon Räikkönen

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Verstappen blij met Red Bull-transfer zoon Räikkönen

Max Verstappen vindt het geweldig nieuws dat de zoon van Kimi Räikkönen een contract heeft getekend bij het Red Bull Junior Team. Verstappen was al op de hoogte van het nieuws, en moet lachen als hij wordt gevraagd of dit mogelijk de toekomstige teamgenoot van hem is.

Verstappen is al jaren de grote man bij Red Bull, maar het team kijkt vanzelfsprekend al naar de toekomst. Afgelopen weekend in Monza werd enkelvoudig wereldkampioen Kimi Räikkönen al gespot bij Red Bull, en deze week werd bekend dat zijn elfjarige zoon Robin vanaf 2027 onderdeel gaat uitmaken van het Red Bull Junior Team. Räikkönen junior is momenteel actief in de Italiaanse kartkampioenschappen, en Red Bull ziet hem als een zeer groot talent voor de toekomst. 

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'Heel erg mooi om te zien!'

Verstappen vindt het geweldig om te zien dat de elfjarige karter heeft getekend bij Red Bull. In Madrid werd hij er in de paddock naar gevraagd door de internationale media: "Ik heb ze zondag voor de race ontmoet. Ze zaten boven in het motorhome van Red Bull, dus ik heb daar even snel bijgepraat met Robin en met Kimi. Dat was zeker gezellig. Als ik ze zie, maak ik natuurlijk een praatje en ik wist toen natuurlijk al dat ze hadden getekend. Dat is heel erg mooi om te zien."

Nieuwe teamgenoot van Verstappen?

De elfjarige Robin 'Ace' Räikkönen heeft nog een lange weg te gaan naar de Formule 1, hij moet überhaupt nog de overstap maken naar de single seaters, maar veel mensen speculeren al over de toekomst.

Als Verstappen wordt gevraagd of de jonge Räikkönen misschien zijn teamgenoot voor de toekomst is, moet hij lachen: "Wie zal het zeggen? Wie weet wel, maar wie weet ook niet. Uiteindelijk hebben ze natuurlijk ook een zitje voor hem nodig binnen het team. Mogelijk doe ik tegen die tijd wel een stapje opzij!"

F1 Nieuws Max Verstappen Kimi Räikkönen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.663

    Een foto erbij was wel zo leuk geweest. Kleine moeite.

    urlr.me/nPWve5

    urlr.me/KpdcYY

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 18:01
    • StevenQ

      Posts: 10.733

      Dat zijn oude foto's, Max heeft daar nog Honda op zijn shirt staan

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 18:39
  • Pietje Bell

    Posts: 36.663

    Aangezien geen artikel over McLaren maar ff hier.

    Zou Lando nu ook in Mareterra wonen? Dit is al de zoveelste video dat hij daar rondloopt.
    Je ziet op de achtergrond het Fairmont Hotel waar Max van dezelfde kant tegenaan kijkt
    en even later een winkel van Stefano Ricci voor/naast het Mareterra complex.
    Ook loopt hij daar regelmatig hard/joggen.
    Toen hij laatst gewonnen had zat hij het daar de volgende dag met Borteleto
    op een terras te vieren.

    urlr.me/Fx78VE

    urlr.me/VScb9t

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 19:17

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Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
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Hongarije
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Nederland
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Italië
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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