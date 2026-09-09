Het team van Red Bull heeft Robin 'Ace' Räikkönen officieel vastgelegd. Het Finse karttalent werd al enige tijd in verband gebracht met de Oostenrijkse renstal, en zal vanaf 2027 gaan rijden onder de Red Bull-vlag. Hiermee keert ook de naam Räikkönen terug in de Formule 1-wereld.

De zoon van enkelvoudig wereldkampioen Kimi Räikkönen maakt al enige tijd veel indruk in de karts. Hij is momenteel actief in Italië, waar hij wordt gesteund door zijn vader. Räikkönen junior werd al maanden in verband gebracht met een contract bij een Formule 1-team, en zijn naam viel ook bij Red Bull. Het team heeft nu laten weten dat ze hem hebben vastgelegd, en dat hij vanaf volgend jaar onderdeel wordt van het Red Bull Junior Team.

Geen verrassing

Räikkönen junior was afgelopen weekend met zijn ouders aanwezig in Monza, waarna de geruchten in een stroomversnelling kwamen. Zijn vader heeft jarenlange ervaring in de Formule 1, maar reed nooit voor een Red Bull-team. Wel kent hij er veel mensen, waaronder zijn goede vriend en vertrouweling Gino Rosato. Hij werkte eerder met Räikkönen bij Ferrari, en is tegenwoordig aan Red Bull verbonden als adviseur. Hij hintte er in de zomerstop al op dat de elfjarige Robin dit jaar een contract zou tekenen bij een F1-team.

Nieuwe koers van het Red Bull Junior Team

Red Bull stelt in de aankondiging dat Robin Räikkönen één van de meest opvallende talenten van zijn generatie is, en dat hij vanaf 2027 onderdeel gaat uitmaken van het Red Bull Junior Team. Daar zal hij worden begeleid door Gwen Lagrue, die recent overkwam van Mercedes. Lagrue gaat ook in 2027 aan de slag, en begeleidde bij Mercedes in de afgelopen jaren onder meer Andrea Kimi Antonelli.

Trotse vader

Robins vader Kimi is in ieder geval apetrots op deze nieuwe stap: "We zijn ontzettend blij en enthousiast dat Robin is geselecteerd om zijn loopbaan voort te zetten als onderdeel van het Red Bull Junior Team. Laurent Mekies en het hele team van Red Bull waren heel positief tijdens alle gesprekken. Ze bieden een sterk en veelomvattend programma om Robins ontwikkeling in de komende jaren te stimuleren en te begeleiden, en voorzien hem van de nodige ervaring om zijn natuurlijke talent verder te ontwikkelen."