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Red Bull presenteert zoon van Räikkönen

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Red Bull presenteert zoon van Räikkönen

Het team van Red Bull heeft Robin 'Ace' Räikkönen officieel vastgelegd. Het Finse karttalent werd al enige tijd in verband gebracht met de Oostenrijkse renstal, en zal vanaf 2027 gaan rijden onder de Red Bull-vlag. Hiermee keert ook de naam Räikkönen terug in de Formule 1-wereld.

De zoon van enkelvoudig wereldkampioen Kimi Räikkönen maakt al enige tijd veel indruk in de karts. Hij is momenteel actief in Italië, waar hij wordt gesteund door zijn vader. Räikkönen junior werd al maanden in verband gebracht met een contract bij een Formule 1-team, en zijn naam viel ook bij Red Bull. Het team heeft nu laten weten dat ze hem hebben vastgelegd, en dat hij vanaf volgend jaar onderdeel wordt van het Red Bull Junior Team.

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Geen verrassing

Räikkönen junior was afgelopen weekend met zijn ouders aanwezig in Monza, waarna de geruchten in een stroomversnelling kwamen. Zijn vader heeft jarenlange ervaring in de Formule 1, maar reed nooit voor een Red Bull-team. Wel kent hij er veel mensen, waaronder zijn goede vriend en vertrouweling Gino Rosato. Hij werkte eerder met Räikkönen bij Ferrari, en is tegenwoordig aan Red Bull verbonden als adviseur. Hij hintte er in de zomerstop al op dat de elfjarige Robin dit jaar een contract zou tekenen bij een F1-team.

Nieuwe koers van het Red Bull Junior Team

Red Bull stelt in de aankondiging dat Robin Räikkönen één van de meest opvallende talenten van zijn generatie is, en dat hij vanaf 2027 onderdeel gaat uitmaken van het Red Bull Junior Team. Daar zal hij worden begeleid door Gwen Lagrue, die recent overkwam van Mercedes. Lagrue gaat ook in 2027 aan de slag, en begeleidde bij Mercedes in de afgelopen jaren onder meer Andrea Kimi Antonelli.

Trotse vader

Robins vader Kimi is in ieder geval apetrots op deze nieuwe stap: "We zijn ontzettend blij en enthousiast dat Robin is geselecteerd om zijn loopbaan voort te zetten als onderdeel van het Red Bull Junior Team. Laurent Mekies en het hele team van Red Bull waren heel positief tijdens alle gesprekken. Ze bieden een sterk en veelomvattend programma om Robins ontwikkeling in de komende jaren te stimuleren en te begeleiden, en voorzien hem van de nodige ervaring om zijn natuurlijke talent verder te ontwikkelen."

Pietje Bell

Posts: 36.637

Leuk, die jongen beschikt over enorm veel talent en met de begeleiding van Kimi
gaat hij het vast ver schoppen.

  • 2
  • 9 sep 2026 - 12:23
F1 Nieuws Kimi Räikkönen Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.637

    Leuk, die jongen beschikt over enorm veel talent en met de begeleiding van Kimi
    gaat hij het vast ver schoppen.

    • + 2
    • 9 sep 2026 - 12:23
  • Snork

    Posts: 23.056

    Reactie van een zeer uitgesproken en trotste vader Kimi: “Bwoah…”

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 13:10
  • Brummbär

    Posts: 717

    Zijn vader heeft jarenlange ervaring in de Formule 1, maar reed nooit voor een Red Bull-team.

    hmm... wat versta je onder een red bull team?
    Want als het een team met als hoofdsponsor Redbull is dan klopt deze stelling niet.

    Kijk zijn eerste kwalificatie maar eens terug in de Sauber.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 13:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

FI Kimi Räikkönen -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Finland
  • Geb. datum 17 okt 1979 (46)
  • Geb. plaats Espoo, Finland
  • Gewicht 62 kg
  • Lengte 1,75 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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