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Analyse: Dit kunnen Verstappen en co verwachten op Madring

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<b> Analyse: </b> Dit kunnen Verstappen en co verwachten op Madring

Max Verstappen en de rest van het Formule 1-veld staan voor een compleet nieuwe uitdaging tijdens de eerste Grand Prix op de Madring. Het circuit in Madrid combineert openbare wegen met speciaal aangelegd asfalt en heeft daardoor zowel het karakter van een stratencircuit als van een traditionele racebaan. Met 22 bochten, 5,416 kilometer en snelheden tot ongeveer 340 kilometer per uur belooft de eerste editie meteen spektakel.

De Madring telt zondag 57 ronden en kent flinke hoogteverschillen. De eerste sector is relatief snel, waarna de coureurs een technisch gedeelte met medium- en langzame bochten voorgeschoteld krijgen. Richting het einde volgen meerdere haakse bochten die volgens Pirelli vergelijkbaar zijn met de uitdagingen in Bakoe. Onderweg moeten de coureurs bovendien rekening houden met een snelle afdaling richting het laatste deel van de baan.

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La Monumental wordt unieke uitdaging

De absolute blikvanger van de Madring is bocht twaalf, La Monumental. De kombocht is ongeveer 550 meter lang en heeft een banking die oploopt tot 24 procent. Coureurs zullen naar verwachting ongeveer zes seconden door de bocht rijden. Daarmee is het de langste kombocht op de huidige Formule 1-kalender.

Alsof dat nog niet genoeg is, zorgt La Monumental ook voor een enorme belasting van de banden. Pirelli verwacht dat de bocht de hoogste verticale bandenbelasting van het volledige seizoen oplevert. De combinatie van snelheid, banking en krachten maakt het daardoor een van de meest bijzondere onderdelen van de nieuwe Madring.

Nieuw asfalt maakt eerste sessies onvoorspelbaar

De teams krijgen daarnaast te maken met een ander belangrijk vraagstuk: het asfalt. Pirelli omschrijft het nieuwe oppervlak als zeer glad, waardoor er in eerste instantie relatief weinig grip zal zijn. Het asfalt is zelfs met water onder hoge druk behandeld om stof en olieachtige resten te verwijderen. Daardoor zal de baan gedurende het weekend waarschijnlijk snel veranderen naarmate er meer rubber wordt neergelegd.

De Madring behoort volgens Pirelli bovendien tot de vijf circuits van het seizoen die de banden qua energie het zwaarst belasten. De laterale krachten zouden vergelijkbaar zijn met die op circuits als Barcelona en Silverstone. Teams zullen daarom meteen moeten zoeken naar de juiste bandenspanning, rijhoogte, hoeveelheid downforce, mechanische grip en temperatuurmanagement.

Voor Verstappen wordt het helemaal een ontdekkingstocht. De Nederlander heeft nog nooit in een Formule 1-auto over de Madring gereden en kent het circuit alleen uit de simulator. Zijn vermogen om een nieuwe baan snel te doorgronden kan daardoor meteen belangrijk worden. Ferrari heeft op dat vlak een klein voordeel: Charles Leclerc en Lewis Hamilton reden in juli al met de SF-26 over het circuit tijdens een filming day. De waarde daarvan is door de beperkingen beperkt, maar Ferrari beschikt wel over echte F1-data van het asfalt. Carlos Sainz kent de baan eveneens iets beter, nadat hij in mei als eerste coureur een ronde over het volledig aangelegde circuit reed met een straatauto.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.122

    Zo te lezen best wel 'n leuk baantje.
    Ik zal de race niet live zien, moet naar zo'n stomme verjaardag, maar kijk ik hem gewoon terug.

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 11:50
    • LEPPIE

      Posts: 151

      Je moet helemaal niks.........maar het wordt een interessante race als ik het zo lees. Buiten accu management ook nog banden management

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 12:10
  • gridiron

    Posts: 3.748

    Waarom heb ik een vermoeden dat er banden gaan sneuvelen.

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 12:15
    • Sander

      Posts: 1.995

      En barriers en auto’s en ego’s

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 12:20

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ESGrand Prix van Spanje

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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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