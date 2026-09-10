Max Verstappen en de rest van het Formule 1-veld staan voor een compleet nieuwe uitdaging tijdens de eerste Grand Prix op de Madring. Het circuit in Madrid combineert openbare wegen met speciaal aangelegd asfalt en heeft daardoor zowel het karakter van een stratencircuit als van een traditionele racebaan. Met 22 bochten, 5,416 kilometer en snelheden tot ongeveer 340 kilometer per uur belooft de eerste editie meteen spektakel.

De Madring telt zondag 57 ronden en kent flinke hoogteverschillen. De eerste sector is relatief snel, waarna de coureurs een technisch gedeelte met medium- en langzame bochten voorgeschoteld krijgen. Richting het einde volgen meerdere haakse bochten die volgens Pirelli vergelijkbaar zijn met de uitdagingen in Bakoe. Onderweg moeten de coureurs bovendien rekening houden met een snelle afdaling richting het laatste deel van de baan.

La Monumental wordt unieke uitdaging

De absolute blikvanger van de Madring is bocht twaalf, La Monumental. De kombocht is ongeveer 550 meter lang en heeft een banking die oploopt tot 24 procent. Coureurs zullen naar verwachting ongeveer zes seconden door de bocht rijden. Daarmee is het de langste kombocht op de huidige Formule 1-kalender.

Alsof dat nog niet genoeg is, zorgt La Monumental ook voor een enorme belasting van de banden. Pirelli verwacht dat de bocht de hoogste verticale bandenbelasting van het volledige seizoen oplevert. De combinatie van snelheid, banking en krachten maakt het daardoor een van de meest bijzondere onderdelen van de nieuwe Madring.

Nieuw asfalt maakt eerste sessies onvoorspelbaar

De teams krijgen daarnaast te maken met een ander belangrijk vraagstuk: het asfalt. Pirelli omschrijft het nieuwe oppervlak als zeer glad, waardoor er in eerste instantie relatief weinig grip zal zijn. Het asfalt is zelfs met water onder hoge druk behandeld om stof en olieachtige resten te verwijderen. Daardoor zal de baan gedurende het weekend waarschijnlijk snel veranderen naarmate er meer rubber wordt neergelegd.

De Madring behoort volgens Pirelli bovendien tot de vijf circuits van het seizoen die de banden qua energie het zwaarst belasten. De laterale krachten zouden vergelijkbaar zijn met die op circuits als Barcelona en Silverstone. Teams zullen daarom meteen moeten zoeken naar de juiste bandenspanning, rijhoogte, hoeveelheid downforce, mechanische grip en temperatuurmanagement.

Voor Verstappen wordt het helemaal een ontdekkingstocht. De Nederlander heeft nog nooit in een Formule 1-auto over de Madring gereden en kent het circuit alleen uit de simulator. Zijn vermogen om een nieuwe baan snel te doorgronden kan daardoor meteen belangrijk worden. Ferrari heeft op dat vlak een klein voordeel: Charles Leclerc en Lewis Hamilton reden in juli al met de SF-26 over het circuit tijdens een filming day. De waarde daarvan is door de beperkingen beperkt, maar Ferrari beschikt wel over echte F1-data van het asfalt. Carlos Sainz kent de baan eveneens iets beter, nadat hij in mei als eerste coureur een ronde over het volledig aangelegde circuit reed met een straatauto.