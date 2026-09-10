Mercedes-teambaas Toto Wolff wil niet dat zijn team te vroeg gaat juichen na de zege van Andrea Kimi Antonelli in Monza. Mercedes wacht nog even met het introduceren van updates, en verwacht dan ook een zwaar weekend op de nieuwe Madring.

Het team van Mercedes verliet Monza met een zeer goed gevoel. Antonelli en George Russell waren een klasse apart, en ze scoorden een dik verdiend 1-2tje. Vooral de opmars van Antonelli was indrukwekkend, want hij startte door een motorwissel als negentiende aan de race en kwam als winnaar over de streep. Wie denkt dat Mercedes dit weekend in Madrid weer kan heersen, zit er volgens teambaas Wolff echter naast.

Hoe zit het met de updates?

De Oostenrijker wil niet dat iedereen achterover gaat leunen, want hij heeft slecht nieuws over de verwachte updates voor Madrid. In gesprek met de internationale media deelt hij een waarschuwing uit: "We moeten nu niet te vroeg juichen en denken: nou, we kunnen wel tot Maleisië wachten met de updates."

Wolff verwacht dat het dit weekend een strijd gaat worden: "We weten dat het in Madrid een zware strijd gaat worden. Onze auto zal daar niet het niveau hebben dat hij op Monza had. We weten dat onze updates in Monza enorm zouden helpen, maar we hebben ze daar nog niet."

Zag Wolff het succes aankomen?

Sterker nog, voor Wolff kwam het als een kleine verrassing dat Mercedes zo goed presteerde op Monza: "Ik ben ten eerste blij dat we op Monza zo goed hebben kunnen presteren, want we wisten niet helemaal zeker hoe we ervoor zouden staan."

"Ferrari kwam daar met een update, waaronder zelfs een motorupdate, en ook andere teams hadden updates aan het chassis meegenomen. Dit is gewoon een ontwikkelingsstrijd, maar je moet er rekening mee houden dat dit een uitschieter van een circuit is. Monza bevindt zich aan het ene uiteinde van het spectrum en Monaco aan het andere."

'Soms kunnen we niet voor de zege gaan'

Wolff waakt dan ook voor gemakzucht: "We moeten dus gewoon ons best gaan doen. Dat kan betekenen dat we tijdens sommige weekenden niet voor de zege mee kunnen vechten, maar ons vooral moeten richten op het scoren van punten."