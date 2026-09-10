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Wolff heeft slecht nieuws voor Mercedes in Madrid

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Wolff heeft slecht nieuws voor Mercedes in Madrid

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil niet dat zijn team te vroeg gaat juichen na de zege van Andrea Kimi Antonelli in Monza. Mercedes wacht nog even met het introduceren van updates, en verwacht dan ook een zwaar weekend op de nieuwe Madring.

Het team van Mercedes verliet Monza met een zeer goed gevoel. Antonelli en George Russell waren een klasse apart, en ze scoorden een dik verdiend 1-2tje. Vooral de opmars van Antonelli was indrukwekkend, want hij startte door een motorwissel als negentiende aan de race en kwam als winnaar over de streep. Wie denkt dat Mercedes dit weekend in Madrid weer kan heersen, zit er volgens teambaas Wolff echter naast.

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Hoe zit het met de updates?

De Oostenrijker wil niet dat iedereen achterover gaat leunen, want hij heeft slecht nieuws over de verwachte updates voor Madrid. In gesprek met de internationale media deelt hij een waarschuwing uit: "We moeten nu niet te vroeg juichen en denken: nou, we kunnen wel tot Maleisië wachten met de updates."

Wolff verwacht dat het dit weekend een strijd gaat worden: "We weten dat het in Madrid een zware strijd gaat worden. Onze auto zal daar niet het niveau hebben dat hij op Monza had. We weten dat onze updates in Monza enorm zouden helpen, maar we hebben ze daar nog niet."

Zag Wolff het succes aankomen?

Sterker nog, voor Wolff kwam het als een kleine verrassing dat Mercedes zo goed presteerde op Monza: "Ik ben ten eerste blij dat we op Monza zo goed hebben kunnen presteren, want we wisten niet helemaal zeker hoe we ervoor zouden staan."

"Ferrari kwam daar met een update, waaronder zelfs een motorupdate, en ook andere teams hadden updates aan het chassis meegenomen. Dit is gewoon een ontwikkelingsstrijd, maar je moet er rekening mee houden dat dit een uitschieter van een circuit is. Monza bevindt zich aan het ene uiteinde van het spectrum en Monaco aan het andere."

'Soms kunnen we niet voor de zege gaan'

Wolff waakt dan ook voor gemakzucht: "We moeten dus gewoon ons best gaan doen. Dat kan betekenen dat we tijdens sommige weekenden niet voor de zege mee kunnen vechten, maar ons vooral moeten richten op het scoren van punten."

Flexwing

Posts: 560

Wat een onzin verhaal dit.

  • 1
  • 10 sep 2026 - 15:50
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Spanje 2026

Reacties (6)

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  • Flexwing

    Posts: 560

    Wat een onzin verhaal dit.

    • + 1
    • 10 sep 2026 - 15:50
  • William-E

    Posts: 507

    Lekker Sandbaggen die Toto...

    • + 1
    • 10 sep 2026 - 16:09
  • Snork

    Posts: 23.066

    Ik verwacht een sterk McLaren in Madrid. Ik denk dat Madring goed bij hun auto past.

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 16:55
    • Larry Perkins

      Posts: 67.730

      MadLaren ring

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 17:06
    • Pietje Bell

      Posts: 36.660

      Kennelijk past het circuit niet zo zeer bij Mercedes.


      « Toen ik zag dat de F3 hier tijdens de tests 20 rode vlaggen had gehad,
      was ik verrast. Na het doen van de simulator was ik verrast dat het er
      slechts 20 waren geweest. » 💀

      George Russell, over de Madring.

      Via @jucerasoli


      Gasly maakte het nog spannender. Die vertelde dat hij in de fabriek in de simulator geen enkel ronde had gereden zonder een muur te raken.
      Die ziet het helemaal niet zitten om hier te rijden.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 17:46
  • schwantz34

    Posts: 42.835

    Pas op, overstekende zandzakken!

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 18:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
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468
2
Ferrari
346
3
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285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
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Nederland
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
Mercedes
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