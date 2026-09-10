Isack Hadjar is in de paddock in Madrid gespot met een grote brace om zijn gekwetste pols. Dat Hadjar dit weekend niet in actie zou komen, werd begin deze week al gecommuniceerd door Red Bull. Nu laat hij echter voor het eerst echt zien wat er aan de hand is.

Hadjar raakte aan het einde van de zomerstop geblesseerd aan zijn pols. Door dit kwetsuur moest hij de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort laten schieten, waarna hij ook niet in actie kon komen in Monza. Hij kan ook dit weekend niet rijden, maar hij arriveerde vanochtend wel op het circuit in Madrid. Gehuld in een grote Red Bull-trui liep hij de paddock in, en hij hield zijn pols goed verborgen voor de buitenwereld. Hetzelfde deed hij ook in Zandvoort.

Wat is er aan de hand met Hadjar?

Over de exacte blessure heeft Red Bull nooit iets gezegd. Ze communiceerden alleen dat Hadjar een polsblessure had, en de Fransman sprak zelf ook niet met de media. Hadjar is vandaag in de paddock gespot met een flinke brace om zijn pols. Op foto's die zijn gedeeld op sociale media is te zien hoe Hadjar op het terras van de hospitality unit van Red Bull staat, en de brace om zijn linkerpols zit. Het lijkt er dus op dat hij voorlopig nog niet is hersteld, en dat het gaat om een forsere blessure dan veel mensen dachten.

Wanneer keert Hadjar terug?

Hadjar wordt ook dit weekend vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander maakte in Zandvoort en Monza een aardige indruk naast Max Verstappen. Lawsons plekje bij Racing Bulls wordt ook dit weekend ingenomen door Yuki Tsunoda, die in Monza een puntje wist te scoren. Het is de verwachting dat Hadjar over twee weken weer kan rijden in Bakoe, al heeft Red Bull daar nog niets over gecommuniceerd. Mocht Hadjar weer instappen in de Azerbeidzjaanse hoofdstad, dan is hij ongeveer een maand uit de running geweest.