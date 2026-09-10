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Foto's van blessure van Hadjar duiken op

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Foto's van blessure van Hadjar duiken op

Isack Hadjar is in de paddock in Madrid gespot met een grote brace om zijn gekwetste pols. Dat Hadjar dit weekend niet in actie zou komen, werd begin deze week al gecommuniceerd door Red Bull. Nu laat hij echter voor het eerst echt zien wat er aan de hand is.

Hadjar raakte aan het einde van de zomerstop geblesseerd aan zijn pols. Door dit kwetsuur moest hij de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort laten schieten, waarna hij ook niet in actie kon komen in Monza. Hij kan ook dit weekend niet rijden, maar hij arriveerde vanochtend wel op het circuit in Madrid. Gehuld in een grote Red Bull-trui liep hij de paddock in, en hij hield zijn pols goed verborgen voor de buitenwereld. Hetzelfde deed hij ook in Zandvoort.

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Wat is er aan de hand met Hadjar?

Over de exacte blessure heeft Red Bull nooit iets gezegd. Ze communiceerden alleen dat Hadjar een polsblessure had, en de Fransman sprak zelf ook niet met de media. Hadjar is vandaag in de paddock gespot met een flinke brace om zijn pols. Op foto's die zijn gedeeld op sociale media is te zien hoe Hadjar op het terras van de hospitality unit van Red Bull staat, en de brace om zijn linkerpols zit. Het lijkt er dus op dat hij voorlopig nog niet is hersteld, en dat het gaat om een forsere blessure dan veel mensen dachten.

Wanneer keert Hadjar terug?

Hadjar wordt ook dit weekend vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander maakte in Zandvoort en Monza een aardige indruk naast Max Verstappen. Lawsons plekje bij Racing Bulls wordt ook dit weekend ingenomen door Yuki Tsunoda, die in Monza een puntje wist te scoren. Het is de verwachting dat Hadjar over twee weken weer kan rijden in Bakoe, al heeft Red Bull daar nog niets over gecommuniceerd. Mocht Hadjar weer instappen in de Azerbeidzjaanse hoofdstad, dan is hij ongeveer een maand uit de running geweest.

F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (6)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.732

    Isack heeft dus nog steeds eenzelfde, normale polsbrace om als bijvoorbeeld op 28 augustus te zien was: urlr.me/N2QMZC Het heeft nou eenmaal z’n tijd nodig om te genezen…

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 16:59
    • Pietje Bell

      Posts: 36.662

      Max is er kennelijk niet rouwig om. Heb hem nog nooit zo happy gezien
      op de mediadag!!

      urlr.me/Qkgxpd

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 17:11
    • Larry Perkins

      Posts: 67.732

      Het ging er om dat de foto's al veel eerder opgedoken waren.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 17:54
    • Pietje Bell

      Posts: 36.662

      Dat was me volkomen duidelijk en MIJN bericht ging er over dat ik Max
      nog nooit zo happy heb gezien, maar ik had dat beter in een apart bericht kunnen posten en niet als reactie op jou. Excusez-moi.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 18:11
    • Larry Perkins

      Posts: 67.732

      👍

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 18:12
  • Pietje Bell

    Posts: 36.662

    De drie RBR coureurs vanmiddag:

    urlr.me/ZreFmb

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 17:48

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ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Vrije training 3

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  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

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Pos
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Punten
1
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468
2
Ferrari
346
3
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285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 119
  • Podiums 1
  • Grand Prix 35
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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