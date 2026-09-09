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'Red Bull contracteert zoon van Räikkönen'

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'Red Bull contracteert zoon van Räikkönen'

Het lijkt er sterk op dat het team van Red Bull Racing de zoon van F1-legende Kimi Räikkönen gaat presenteren. De elfjarige Robin 'Ace' Räikkönen maakt naam in de karts, en zou de interesse hebben gewekt van meerdere F1-teams. Nu lijkt hij dus onderdeel te worden van het Red Bull Junior Team.

Red Bull leidde in de afgelopen jaren al veel grote namen op zoals Max Verstappen, Sebastian Vettel en Carlos Sainz. In de afgelopen maanden werd de elfjarige zoon van enkelvoudig wereldkampioen Kimi Räikkönen al vaker in verband gebracht met Red Bull. De Iceman werd al vaker in de motorhome van Red Bull gespot, en was afgelopen weekend ook aanwezig in Monza waar hij weer bij Red Bull werd gezien. Het team maakte daar geen geheim van, en deelde beelden van Räikkönen die met teambaas Laurent Mekies in de pitbox stond.

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Wat gaat Red Bull doen?

Volgens PlanetF1 is het een kwestie van tijd voordat Red Bull de komst van Räikkonens zoon gaat aankondigen. De elfjarige Robin 'Ace' Räikkönen zou in beeld zijn geweest bij meerdere teams, maar de keuze is gevallen op Red Bull. Het medium meldt dat de aankondiging waarschijnlijk volgt voor de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring.

Räikkönen junior kart momenteel in Italië, waar hij actief is in de Rotax Max Challenge Italia, waar hij op de tweede plaats in het kampioenschap staat. Hij krijgt veel steun van zijn vader, die op sociale media regelmatig de kartavonturen van zijn zoon deelt. De voormalig Ferrari-coureur fungeert als monteur van zijn zoon, maar heeft hem nooit in het openbaar richting de Formule 1 proberen te pushen. De elfjarige karter heeft nog een lange weg te gaan, maar het komt steeds vaker voor dat F1-teams coureurs op zeer jonge leeftijd scouten.

Geen vreemde keuze

Alhoewel Räikkönen in zijn lange loopbaan nooit voor Red Bull heeft gereden, is het geen vreemde keuze. De Fin kent veel mensen in de sport, en zijn goede vriend en vertrouweling Gino Rosato is dit jaar als adviseur aan de slag gegaan bij Red Bull.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.114

"En Kimi, ben je blij dat je zoon mss bij Redbull gaat rijden?"
Kimi: "Bwoah.....

  • 1
  • 9 sep 2026 - 10:47
F1 Nieuws Kimi Räikkönen Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.114

    "En Kimi, ben je blij dat je zoon mss bij Redbull gaat rijden?"
    Kimi: "Bwoah.....

    • + 1
    • 9 sep 2026 - 10:47
  • Pietje Bell

    Posts: 36.637

    Minttu heeft een paar foto's gedeeld van Monza.

    urlr.me/t6Ympt

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 11:07
  • Regenrace

    Posts: 2.925

    Wat? Alweer? Een maand geleden ook al.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 11:35
  • schwantz34

    Posts: 42.823

    Max kwam uit de koker van Jos, en niet uit uit de RB opleiding.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 12:37
    • BoerTeun

      Posts: 1.604

      Robin komt uit de "koker" van Kimi.

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 13:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

FI Kimi Räikkönen -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Finland
  • Geb. datum 17 okt 1979 (46)
  • Geb. plaats Espoo, Finland
  • Gewicht 62 kg
  • Lengte 1,75 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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