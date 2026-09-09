Het lijkt er sterk op dat het team van Red Bull Racing de zoon van F1-legende Kimi Räikkönen gaat presenteren. De elfjarige Robin 'Ace' Räikkönen maakt naam in de karts, en zou de interesse hebben gewekt van meerdere F1-teams. Nu lijkt hij dus onderdeel te worden van het Red Bull Junior Team.

Red Bull leidde in de afgelopen jaren al veel grote namen op zoals Max Verstappen, Sebastian Vettel en Carlos Sainz. In de afgelopen maanden werd de elfjarige zoon van enkelvoudig wereldkampioen Kimi Räikkönen al vaker in verband gebracht met Red Bull. De Iceman werd al vaker in de motorhome van Red Bull gespot, en was afgelopen weekend ook aanwezig in Monza waar hij weer bij Red Bull werd gezien. Het team maakte daar geen geheim van, en deelde beelden van Räikkönen die met teambaas Laurent Mekies in de pitbox stond.

Wat gaat Red Bull doen?

Volgens PlanetF1 is het een kwestie van tijd voordat Red Bull de komst van Räikkonens zoon gaat aankondigen. De elfjarige Robin 'Ace' Räikkönen zou in beeld zijn geweest bij meerdere teams, maar de keuze is gevallen op Red Bull. Het medium meldt dat de aankondiging waarschijnlijk volgt voor de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring.

Räikkönen junior kart momenteel in Italië, waar hij actief is in de Rotax Max Challenge Italia, waar hij op de tweede plaats in het kampioenschap staat. Hij krijgt veel steun van zijn vader, die op sociale media regelmatig de kartavonturen van zijn zoon deelt. De voormalig Ferrari-coureur fungeert als monteur van zijn zoon, maar heeft hem nooit in het openbaar richting de Formule 1 proberen te pushen. De elfjarige karter heeft nog een lange weg te gaan, maar het komt steeds vaker voor dat F1-teams coureurs op zeer jonge leeftijd scouten.

Geen vreemde keuze

Alhoewel Räikkönen in zijn lange loopbaan nooit voor Red Bull heeft gereden, is het geen vreemde keuze. De Fin kent veel mensen in de sport, en zijn goede vriend en vertrouweling Gino Rosato is dit jaar als adviseur aan de slag gegaan bij Red Bull.