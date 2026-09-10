Charles Leclerc wil niet langer uitgebreid terugkomen op het incident met Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Italië. De Ferrari-coureurs kwamen elkaar in Monza meerdere keren tegen en raakten elkaar in de eerste chicane, waarna Hamilton door het grind ging. Leclerc erkent dat hij daar te ver ging en heeft zijn teamgenoot inmiddels zijn excuses aangeboden.

Het incident zorgde na afloop voor de nodige discussie, zeker omdat het gebeurde tijdens de thuisrace van Ferrari. Volgens Leclerc is de situatie tussen hem en Hamilton inmiddels uitgesproken. De Monegask wil dan ook voorkomen dat het beeld ontstaat dat de twee coureurs voortdurend met elkaar in de clinch liggen.

Leclerc geeft fout toe na incident met Hamilton

Leclerc laat weten dat hij zich goed voelt na de crash en heeft na het terugkijken van de beelden direct met Hamilton gesproken. "Ik weet dat ik in bocht 2 te ver ben gegaan en dat heb ik ook tegen Lewis gezegd. We hebben besproken wat er is gebeurd en volgens mij is het duidelijk wat we voortaan wel en niet moeten doen. Ik wil daar verder niet te veel details over geven."

Voor Leclerc was vooral belangrijk dat het gesprek tussen de twee coureurs onderling bleef. "We rijden allebei voor Ferrari en als er één race is waarin je zoiets absoluut niet wilt meemaken, dan is het Monza. Als er tijdens onze thuisrace iets tussen ons gebeurt, ontstaat er buiten het team meteen enorm veel ophef."

De Ferrari-coureur heeft dan ook weinig trek in de discussie over mogelijke teamorders. Hamilton was na de race kritisch en verwees naar de regels die Mercedes in het verleden hanteerde bij incidenten tussen teamgenoten. Leclerc wil daar niet uitgebreid op reageren.

'Het lijkt alsof Lewis en ik elkaar constant verwijten maken'

Volgens Leclerc wordt het incident vooral in Groot-Brittannië groter gemaakt dan het daadwerkelijk is. "Ik wil daar eigenlijk niet verder over praten. Ik weet dat het niet slecht bedoeld is, maar in Groot-Brittannië ontstaat dan al snel het beeld dat Lewis en ik elkaar voortdurend van alles verwijten. Dat is absoluut niet het geval."

"Het belangrijkste is dat we de situatie hebben uitgesproken. We hebben allebei verteld hoe we ons voelden en naar elkaars standpunt geluisterd. Zonder de emoties van de race konden we elkaar ook volledig begrijpen", aldus Leclerc.

De Monegask beseft dat incidenten tussen teamgenoten bij het racen horen, zeker wanneer beide auto's regelmatig dicht bij elkaar rijden. "Dit soort dingen gebeurt. Het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn, want dit hoort bij het racen. Maar het is absoluut geen situatie waarin Lewis en ik opnieuw terecht willen komen. Dat is voor ons allebei heel duidelijk."