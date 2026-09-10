Fernando Alonso heeft voorlopig geen haast om duidelijkheid te geven over zijn toekomst na 2026. De Aston Martin-coureur wil eerst afwachten wat de nieuwe Formule 1-regels brengen en welke rol hij daarna het beste kan vervullen. Een overstap naar een ander kampioenschap sluit de tweevoudig wereldkampioen bovendien niet uit.

Alonso werd tijdens de persconferentie in Madrid gevraagd wanneer er nieuws kan worden verwacht over zijn plannen voor 2027. Het antwoord van de 45-jarige Spanjaard was kort en duidelijk. "Niet snel", aldus Alonso. Gevraagd waarom hij zo lang wil wachten, reageerde hij met een glimlach: "Omdat ik denk dat dat wel leuk is."

Alonso wacht nieuwe Formule 1-regels af

Voor Alonso draait zijn beslissing vooral om de vraag wat de nieuwe reglementen daadwerkelijk gaan betekenen voor het racen. "Zoals ik al vaker heb gezegd, wil ik eerst begrijpen wat de regels van volgend jaar precies gaan veranderen. Ik wil weten welke invloed dat heeft op het racen en het rijden. De huidige auto's zijn, zoals ik vaker heb aangegeven, niet de auto's waarmee je het meeste plezier beleeft."

De Spanjaard heeft wel hoge verwachtingen van de nieuwe generatie Formule 1-auto's. De verhouding tussen de verbrandingsmotor en elektrische aandrijving verandert daarbij richting een verdeling van 52/48. Alonso wil eerst ervaren of die veranderingen het rijden aantrekkelijker maken voordat hij een beslissing neemt over zijn toekomst.

Ook de rol die hij binnen Aston Martin kan spelen, weegt zwaar mee. "Het gaat niet alleen om de vraag of ik achter het stuur blijf zitten. We moeten samen bekijken op welke manier ik het team het beste kan helpen. Of dat nu als coureur is of in een andere rol, dat is iets wat we samen moeten beslissen."

Alonso sluit overstap naar ander kampioenschap niet uit

Daarmee houdt Alonso alle opties open voor 2027. De tweevoudig wereldkampioen wil samen met Aston Martin bepalen wat het beste programma voor hem én het team is. Een vertrek uit de Formule 1 betekent dan ook niet automatisch het einde van zijn samenwerking met de Britse renstal.

Op de vraag of hij in 2027 een ander kampioenschap, zoals het World Endurance Championship, zou kunnen rijden, kwam opnieuw een kort antwoord: "Ja." Alonso heeft in het verleden al veel ervaring opgedaan in het WEC en won twee keer de 24 uur van Le Mans. Een terugkeer naar de langeafstandsracerij behoort daardoor zeker tot de mogelijkheden. Voorlopig houdt de Spanjaard zijn kaarten echter stevig tegen de borst en ligt zijn focus eerst op zijn tweede thuisrace van het seizoen.