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Alonso houdt Formule 1-toekomst open: Andere raceklasse lonkt

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Alonso houdt Formule 1-toekomst open: Andere raceklasse lonkt

Fernando Alonso heeft voorlopig geen haast om duidelijkheid te geven over zijn toekomst na 2026. De Aston Martin-coureur wil eerst afwachten wat de nieuwe Formule 1-regels brengen en welke rol hij daarna het beste kan vervullen. Een overstap naar een ander kampioenschap sluit de tweevoudig wereldkampioen bovendien niet uit.

Alonso werd tijdens de persconferentie in Madrid gevraagd wanneer er nieuws kan worden verwacht over zijn plannen voor 2027. Het antwoord van de 45-jarige Spanjaard was kort en duidelijk. "Niet snel", aldus Alonso. Gevraagd waarom hij zo lang wil wachten, reageerde hij met een glimlach: "Omdat ik denk dat dat wel leuk is."

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Alonso wacht nieuwe Formule 1-regels af

Voor Alonso draait zijn beslissing vooral om de vraag wat de nieuwe reglementen daadwerkelijk gaan betekenen voor het racen. "Zoals ik al vaker heb gezegd, wil ik eerst begrijpen wat de regels van volgend jaar precies gaan veranderen. Ik wil weten welke invloed dat heeft op het racen en het rijden. De huidige auto's zijn, zoals ik vaker heb aangegeven, niet de auto's waarmee je het meeste plezier beleeft."

De Spanjaard heeft wel hoge verwachtingen van de nieuwe generatie Formule 1-auto's. De verhouding tussen de verbrandingsmotor en elektrische aandrijving verandert daarbij richting een verdeling van 52/48. Alonso wil eerst ervaren of die veranderingen het rijden aantrekkelijker maken voordat hij een beslissing neemt over zijn toekomst.

Ook de rol die hij binnen Aston Martin kan spelen, weegt zwaar mee. "Het gaat niet alleen om de vraag of ik achter het stuur blijf zitten. We moeten samen bekijken op welke manier ik het team het beste kan helpen. Of dat nu als coureur is of in een andere rol, dat is iets wat we samen moeten beslissen."

Alonso sluit overstap naar ander kampioenschap niet uit

Daarmee houdt Alonso alle opties open voor 2027. De tweevoudig wereldkampioen wil samen met Aston Martin bepalen wat het beste programma voor hem én het team is. Een vertrek uit de Formule 1 betekent dan ook niet automatisch het einde van zijn samenwerking met de Britse renstal.

Op de vraag of hij in 2027 een ander kampioenschap, zoals het World Endurance Championship, zou kunnen rijden, kwam opnieuw een kort antwoord: "Ja." Alonso heeft in het verleden al veel ervaring opgedaan in het WEC en won twee keer de 24 uur van Le Mans. Een terugkeer naar de langeafstandsracerij behoort daardoor zeker tot de mogelijkheden. Voorlopig houdt de Spanjaard zijn kaarten echter stevig tegen de borst en ligt zijn focus eerst op zijn tweede thuisrace van het seizoen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

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2
Ferrari
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3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
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Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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