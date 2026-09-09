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McLaren wil verandering bij Right of Review-systeem van de FIA

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McLaren wil verandering bij Right of Review-systeem van de FIA

McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dat de FIA het Right of Review-systeem onder handen moet nemen. Aanleiding is de slepende zaak rond Pierre Gasly, die maanden na de Grand Prix van Monaco alsnog zijn podiumplaats verloor. Volgens Stella heeft het proces duidelijk gemaakt dat er meerdere punten zijn die om verbetering vragen.

Gasly leek zijn derde plaats in Monaco aanvankelijk te behouden nadat zijn tijdstraffen werden ingetrokken. Na een succesvol beroep van McLaren en Red Bull bij het International Court of Appeal werden de straffen echter opnieuw opgelegd. Daardoor werd Gasly alsnog teruggezet en verloor hij zijn podium, ruim drie maanden na de race.

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Stella ziet drie punten die beter moeten

"Deze zaak kan uiteindelijk iets positiefs opleveren, omdat de FIA hierdoor opnieuw naar de manier van handhaving van de regels kan kijken. De stewards hebben een moeilijke taak en moeten onder grote tijdsdruk beslissingen nemen. Wij weten als teams en coureurs hoe zwaar tijdsdruk kan wegen, dus ook voor de stewards moet er worden gekeken naar de omstandigheden waarin zij hun werk moeten doen", aldus Stella.

De McLaren-teambaas benadrukt dat zijn team de FIA eerder al heeft gesteund bij het verbeteren van de omstandigheden voor de stewards. Toch ziet hij ook problemen rond het Right of Review. Volgens Stella moet duidelijker worden vastgesteld wanneer een verzoek tot herziening wel en niet in behandeling moet worden genomen. Daarmee wil hij voorkomen dat procedures zich onnodig lang blijven voortslepen.

McLaren wil meer duidelijkheid over metingen

"Het tweede punt gaat wat mij betreft over het Right of Review. We moeten beter bekijken onder welke voorwaarden zo'n verzoek moet worden geaccepteerd en wanneer dat juist niet het geval is. Daarnaast is er een derde belangrijk onderwerp: de consistentie van de meetmethodes die worden gebruikt."

Volgens Stella is dat laatste belangrijk omdat de Formule 1 voortdurend afhankelijk is van metingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de snelheid in de pitstraat, maar ook om het gewicht van een auto. De Italiaan vindt dat de FIA kritisch moet kijken naar de manier waarop dergelijke metingen worden uitgevoerd en geïnterpreteerd.

"Er worden in de Formule 1 ontzettend veel zaken gemeten. Daarom is het belangrijk dat daar altijd dezelfde methode en dezelfde standaard voor worden gebruikt. Voor mij zijn dit de drie belangrijkste punten die de FIA na deze zaak opnieuw zou moeten bekijken."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Stella McLaren

Reacties (1)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.470

    Wanneer is simpel. Niet als de stewards slapen. Niet voor de koffie. Niet tijdens de dagelijkse bespreking van alles wat ze hebben gedaan, alles wat ze nog gaan doen, wat de verbeterpunten zijn, wie dat gaat oppakken en de rondvraag. niet vlak voor de lunch, dat is onhebbelijk. Niet tijdens de siësta. Niet tijdens de bespreking van de actiepyunten voor de volgende GP. En ook niet als iedereen klaar staat om na een lange dag hard werken weer naar huis te gaan.

    Punt twee is dan ineens minder belangrijk, vanzelf.
    En punt drie, meten is belangrijk. Daar gaan we een meeting voor opzetten uiteraard. U hoort nog van ons.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 22:42

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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 22 feb 1971 (55)
  • Geb. plaats Orvieto, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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