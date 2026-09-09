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Russell bijgehaald: Antonelli defintief op gelijke hoogte

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Russell bijgehaald: Antonelli defintief op gelijke hoogte

Andrea Kimi Antonelli maakte afgelopen weekend veel indruk door zijn thuisrace in Monza te winnen. Antonelli versloeg zijn Mercedes-teamgenoot George Russell in een rechtstreeks duel, en zette daarmee een reuzenstap richting de titel. Russell staat onder druk, en ziet dat Antonelli hem op alle vlakken voorbij begint te steken.

Voorafgaand aan het seizoen werd Russell door veel mensen gezien als de grote titelfavoriet. De Brit heeft veel meer ervaring dan Antonelli, en was hem vorig jaar met speels gemak de baas. Antonelli werd door veel kenners gezien als een groot talent, maar zijn prestaties in zijn debuutseizoen deden veel mensen twijfelen over zijn kunnen. Zes maanden later moet men echter concluderen dat Antonelli daadwerkelijk dat grote talent is, en dat hij dé man bij Mercedes is.

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Hoe Russell de race verloor

Antonelli laat dit jaar zien wat hij in zijn mars heeft, en hij zet Russell op achterstand. De Brit kampte meerdere keren met pech, maar kwam ook simpelweg te kort in rechtstreeks duels. Afgelopen weekend in Monza startte Antonelli door een motorwissel als negentiende, maar reed hij binnen een mum van tijd vlak achter Russell. Hij maakte onder de Virtual Safety Car een extra pitstop, waardoor hij Russell op versere banden onder druk kon zetten en kon passeren in de absolute slotfase van de race.

Op gelijke hoogte met Russell

Antonelli won in Monza zijn zevende race van het seizoen én in zijn loopbaan. In anderhalf jaar tijd heeft hij net zoveel Grands Prix gewonnen als Russell in vijf seizoenen bij Mercedes. Voor Russell is dit pijnlijk, want het laat zien dat zijn status begint af te brokkelen. De kans is groot dat hij later dit jaar nog een race wint, maar Antonelli lijkt hem nu rechts in te halen, en dat is een pijnlijke constatering voor de Brit.

Russell heeft een wonder nodig

In de strijd om de wereldtitel is het verschil tussen beide Mercedes-coureurs duidelijk te zien. Antonelli zette met zijn zege op Monza een stap richting de wereldtitel, en heeft nu 267 punten achter zijn naam staan. Russell staat tweede met 201 punten, en moet gaan presteren wil hij nog kans maken op de wereldtitel.

d07

Posts: 2.658

Je blijft toch wel een beetje triest op deze manier, Schwantz...
Focus je lekker op Max.

  • 2
  • 9 sep 2026 - 16:26
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (9)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.116

    Hoewel ik vriend ben van vriend vind ik het helemaal niet erg als Kimi het kampioenschap wint.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 15:25
    • F1jos

      Posts: 5.581

      Hoewel ik geen vriend van Kimi bent vind ik helemaal niet erg als Russell het kampioenschap niet wint.

      • + 1
      • 9 sep 2026 - 15:31
    • Larry Perkins

      Posts: 67.714

      Ik ben geen vriend van vriend en vind het wel heel erg als vriend zijn helm afzet.

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 15:58
  • HarryLam

    Posts: 5.722

    Als Kimi geen pech krijgt verslaat hij Russel elke race.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 16:10
    • schwantz34

      Posts: 42.827

      Mijn ezelsbruggetje?

      Eikel eindigt op één l, Russell op dubbel ll

      • + 1
      • 9 sep 2026 - 16:20
    • d07

      Posts: 2.658

      Je blijft toch wel een beetje triest op deze manier, Schwantz...
      Focus je lekker op Max.

      • + 2
      • 9 sep 2026 - 16:26
    • Larry Perkins

      Posts: 67.714

      Nog een ezelsbruggetje:

      Tussen de l en de l schrijf je een u en dan lees je wat Russell is...

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 16:28
    • Snork

      Posts: 23.058

      Russell is gewoon de Sjors.

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 17:32
  • Larry Perkins

    Posts: 67.714

    "Voor Russell is dit pijnlijk, want het laat zien dat zijn status begint af te brokkelen."

    Dat valt wel mee, de status die Second Choice George vooral zichzelf had toegedacht - en een bull lelijke, hypocriete, fish and chips vretende eilandbewoners hem toeschreven - is als een kaartenhuis in elkaar gestort.
    In zijn Mercedes-jaren heeft hij zich door zelfoverschatting, een gebrek aan zelfreflectie en aan talent nauwelijks ontwikkeld, wat dat betreft is het verschil met Kimi, de kleine boef, levensgroot...

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 16:42

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Ferrari
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3
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4
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5
Alpine F1
74
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-
Bahrein
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Red Bull Ring
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Groot Brittannië
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Nederland
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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