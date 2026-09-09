Andrea Kimi Antonelli maakte afgelopen weekend veel indruk door zijn thuisrace in Monza te winnen. Antonelli versloeg zijn Mercedes-teamgenoot George Russell in een rechtstreeks duel, en zette daarmee een reuzenstap richting de titel. Russell staat onder druk, en ziet dat Antonelli hem op alle vlakken voorbij begint te steken.

Voorafgaand aan het seizoen werd Russell door veel mensen gezien als de grote titelfavoriet. De Brit heeft veel meer ervaring dan Antonelli, en was hem vorig jaar met speels gemak de baas. Antonelli werd door veel kenners gezien als een groot talent, maar zijn prestaties in zijn debuutseizoen deden veel mensen twijfelen over zijn kunnen. Zes maanden later moet men echter concluderen dat Antonelli daadwerkelijk dat grote talent is, en dat hij dé man bij Mercedes is.

Hoe Russell de race verloor

Antonelli laat dit jaar zien wat hij in zijn mars heeft, en hij zet Russell op achterstand. De Brit kampte meerdere keren met pech, maar kwam ook simpelweg te kort in rechtstreeks duels. Afgelopen weekend in Monza startte Antonelli door een motorwissel als negentiende, maar reed hij binnen een mum van tijd vlak achter Russell. Hij maakte onder de Virtual Safety Car een extra pitstop, waardoor hij Russell op versere banden onder druk kon zetten en kon passeren in de absolute slotfase van de race.

Op gelijke hoogte met Russell

Antonelli won in Monza zijn zevende race van het seizoen én in zijn loopbaan. In anderhalf jaar tijd heeft hij net zoveel Grands Prix gewonnen als Russell in vijf seizoenen bij Mercedes. Voor Russell is dit pijnlijk, want het laat zien dat zijn status begint af te brokkelen. De kans is groot dat hij later dit jaar nog een race wint, maar Antonelli lijkt hem nu rechts in te halen, en dat is een pijnlijke constatering voor de Brit.

Russell heeft een wonder nodig

In de strijd om de wereldtitel is het verschil tussen beide Mercedes-coureurs duidelijk te zien. Antonelli zette met zijn zege op Monza een stap richting de wereldtitel, en heeft nu 267 punten achter zijn naam staan. Russell staat tweede met 201 punten, en moet gaan presteren wil hij nog kans maken op de wereldtitel.