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Verstappen verwacht chaos in Madrid

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Verstappen verwacht chaos in Madrid

Max Verstappen verwacht een lastig weekend op de gloednieuwe Madring. De viervoudig wereldkampioen heeft op de simulator kennisgemaakt met het nieuwe circuit in Madrid, en hij verwacht veel chaos. Zelfs Verstappen had namelijk niet altijd het gevoel dat hij er goede rondjes uit kon persen.

Weinig coureurs weten wat ze van de gloednieuwe Madring in Madrid kunnen verwachten. De Spaanse Grand Prix wordt dit jaar voor het eerst op het semistratencircuit verreden, nadat ze in de afgelopen jaren in Barcelona reden. De Madring is speciaal aangelegd voor deze race, en is voor veel coureurs onbekend terrein. Alleen Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben kennisgemaakt met de baan tijdens een speciale filmdag.

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'Het is geen makkelijke baan'

Verstappen heeft er fysiek nog geen rondjes gereden, maar op de simulator heeft hij wel meters gemaakt. Op woensdagavond was Verstappen live op Twitch met zijn vrienden van Verstappen Sim Racing. Tussen het gamen door vroeg een van zijn vrienden of Verstappen er al meters heeft gemaakt: "Ja, we hebben het ook op de F1-sim. Het gaat heel lastig worden. Het is geen makkelijke baan. Als je een paar rondjes achter elkaar rijdt, dan is het altijd heel erg lastig om over de lijn te komen en te denken: 'Oké, ik heb dat rondje genailed."

'Doet me denken aan Jeddah'

Verstappen denkt dat het een grote uitdaging gaat worden voor de coureurs. Chaos en veel incidenten zijn volgens hem dan ook niet uitgesloten: "Het is heel erg lastig, en ik denk dat het de neiging heeft om op sommige plekken voor zware crashes te zorgen. Het doet me op een bepaalde manier ook denken aan Jeddah. Gewoon veel snelle bochten en muren die heel erg dichtbij staan."

Veel chaos tijdens testdagen

Verstappen heeft waarschijnlijk gelijk, want tijdens de F3-test van eind vorige maand waren er zeer veel incidenten. Tijdens de meerdaagse test waren er negentien (!) rode vlaggen, en parkeerden veel coureurs hun auto in de muur.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Madring GP Spanje 2026

Reacties (8)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.645

    Graag gedaan.

    urlr.me/a9J7P7

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 16:16
    • Larry Perkins

      Posts: 67.714

      Bedankt @Pietje, ik weet dat je graag dingen voor je medemens doet, dus om jou een plezier te doen mag jij als mensenmens tot het eind van dit jaar mijn schoonmoeder in de schuur komen voederen. En als het bevalt mag je het ook in 2027 blijven doen.

      Aardig van mij hè? Zo zie je maar weer: "Wie goed doet, goed ontmoet!"

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 16:55
    • Pietje Bell

      Posts: 36.645

      Bedankt voor de fijne suggestie, maar als ik alleen al aan die gare rapen voor jouw schoonmoeder denk ga ik al over mijn nek @Larry.

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 17:01
    • Larry Perkins

      Posts: 67.714

      Dat zal @Snork niet leuk om te lezen vinden @Pietje, want hij bereidt de gare rapen volgens een oud-hollands recept van zijn overgrootmoeder...

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 17:07
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.443

    @pietje, jij weet dingen

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 16:26
    • Pietje Bell

      Posts: 36.645

      Gewoon Max zijn fan accounts lezen en dan kom je veel te weten. ;-))

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 16:37
  • Larry Perkins

    Posts: 67.714

    Maar Verstappen gaat ook vol vraagtekens richting nieuwe F1-race...

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 17:20
  • Pietje Bell

    Posts: 36.645

    Hier is het fragment van Max op Twitch in een story permanent te zien.

    https://dubz.link/c/9980b9

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 17:32

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-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Italië
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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