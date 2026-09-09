Max Verstappen verwacht een lastig weekend op de gloednieuwe Madring. De viervoudig wereldkampioen heeft op de simulator kennisgemaakt met het nieuwe circuit in Madrid, en hij verwacht veel chaos. Zelfs Verstappen had namelijk niet altijd het gevoel dat hij er goede rondjes uit kon persen.

Weinig coureurs weten wat ze van de gloednieuwe Madring in Madrid kunnen verwachten. De Spaanse Grand Prix wordt dit jaar voor het eerst op het semistratencircuit verreden, nadat ze in de afgelopen jaren in Barcelona reden. De Madring is speciaal aangelegd voor deze race, en is voor veel coureurs onbekend terrein. Alleen Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben kennisgemaakt met de baan tijdens een speciale filmdag.

'Het is geen makkelijke baan'

Verstappen heeft er fysiek nog geen rondjes gereden, maar op de simulator heeft hij wel meters gemaakt. Op woensdagavond was Verstappen live op Twitch met zijn vrienden van Verstappen Sim Racing. Tussen het gamen door vroeg een van zijn vrienden of Verstappen er al meters heeft gemaakt: "Ja, we hebben het ook op de F1-sim. Het gaat heel lastig worden. Het is geen makkelijke baan. Als je een paar rondjes achter elkaar rijdt, dan is het altijd heel erg lastig om over de lijn te komen en te denken: 'Oké, ik heb dat rondje genailed."

'Doet me denken aan Jeddah'

Verstappen denkt dat het een grote uitdaging gaat worden voor de coureurs. Chaos en veel incidenten zijn volgens hem dan ook niet uitgesloten: "Het is heel erg lastig, en ik denk dat het de neiging heeft om op sommige plekken voor zware crashes te zorgen. Het doet me op een bepaalde manier ook denken aan Jeddah. Gewoon veel snelle bochten en muren die heel erg dichtbij staan."

Veel chaos tijdens testdagen

Verstappen heeft waarschijnlijk gelijk, want tijdens de F3-test van eind vorige maand waren er zeer veel incidenten. Tijdens de meerdaagse test waren er negentien (!) rode vlaggen, en parkeerden veel coureurs hun auto in de muur.