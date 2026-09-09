Max Verstappen verwacht een lastig weekend op de gloednieuwe Madring. De viervoudig wereldkampioen heeft op de simulator kennisgemaakt met het nieuwe circuit in Madrid, en hij verwacht veel chaos. Zelfs Verstappen had namelijk niet altijd het gevoel dat hij er goede rondjes uit kon persen.
Weinig coureurs weten wat ze van de gloednieuwe Madring in Madrid kunnen verwachten. De Spaanse Grand Prix wordt dit jaar voor het eerst op het semistratencircuit verreden, nadat ze in de afgelopen jaren in Barcelona reden. De Madring is speciaal aangelegd voor deze race, en is voor veel coureurs onbekend terrein. Alleen Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben kennisgemaakt met de baan tijdens een speciale filmdag.
'Het is geen makkelijke baan'
Verstappen heeft er fysiek nog geen rondjes gereden, maar op de simulator heeft hij wel meters gemaakt. Op woensdagavond was Verstappen live op Twitch met zijn vrienden van Verstappen Sim Racing. Tussen het gamen door vroeg een van zijn vrienden of Verstappen er al meters heeft gemaakt: "Ja, we hebben het ook op de F1-sim. Het gaat heel lastig worden. Het is geen makkelijke baan. Als je een paar rondjes achter elkaar rijdt, dan is het altijd heel erg lastig om over de lijn te komen en te denken: 'Oké, ik heb dat rondje genailed."
'Doet me denken aan Jeddah'
Verstappen denkt dat het een grote uitdaging gaat worden voor de coureurs. Chaos en veel incidenten zijn volgens hem dan ook niet uitgesloten: "Het is heel erg lastig, en ik denk dat het de neiging heeft om op sommige plekken voor zware crashes te zorgen. Het doet me op een bepaalde manier ook denken aan Jeddah. Gewoon veel snelle bochten en muren die heel erg dichtbij staan."
Veel chaos tijdens testdagen
Verstappen heeft waarschijnlijk gelijk, want tijdens de F3-test van eind vorige maand waren er zeer veel incidenten. Tijdens de meerdaagse test waren er negentien (!) rode vlaggen, en parkeerden veel coureurs hun auto in de muur.
Reacties (8)Login om te reageren
Posts: 36.645
Graag gedaan.
urlr.me/a9J7P7
Posts: 67.714
Bedankt @Pietje, ik weet dat je graag dingen voor je medemens doet, dus om jou een plezier te doen mag jij als mensenmens tot het eind van dit jaar mijn schoonmoeder in de schuur komen voederen. En als het bevalt mag je het ook in 2027 blijven doen.
Aardig van mij hè? Zo zie je maar weer: "Wie goed doet, goed ontmoet!"
Posts: 36.645
Bedankt voor de fijne suggestie, maar als ik alleen al aan die gare rapen voor jouw schoonmoeder denk ga ik al over mijn nek @Larry.
Posts: 67.714
Dat zal @Snork niet leuk om te lezen vinden @Pietje, want hij bereidt de gare rapen volgens een oud-hollands recept van zijn overgrootmoeder...
Posts: 1.443
@pietje, jij weet dingen
Posts: 36.645
Gewoon Max zijn fan accounts lezen en dan kom je veel te weten. ;-))
Posts: 67.714
Maar Verstappen gaat ook vol vraagtekens richting nieuwe F1-race...
Posts: 36.645
Hier is het fragment van Max op Twitch in een story permanent te zien.
https://dubz.link/c/9980b9