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McLaren-teambaas oneens met beweringen van Verstappen

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McLaren-teambaas oneens met beweringen van Verstappen

McLaren-teambaas Andrea Stella is het niet eens met de beweringen van Max Verstappen over de huidige auto's. Volgens Verstappen is het makkelijker om in te stappen in de huidige generatie Formule 1-auto's, maar Stella stelt dat dit allemaal wat genuanceerder ligt.

Afgelopen weekend in Zandvoort moesten de twee Red Bull-teams plotseling de line-up aanpassen. Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Isack Hadjar had zijn pols geblesseerd en kon daardoor niet racen. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt bij Racing Bulls werd vervangen door Yuki Tsunoda. Lawson en Tsunoda konden hun nieuwe teamgenoten aardig bijhouden, en Verstappen stelde dat het bij de huidige generatie F1-wagens wat makkelijker is om in te stappen en competitief te zijn.

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'Onze coureurs vinden ze lastig'

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft daar echter een andere mening over, en deelde die in Zandvoort met de internationale media: "Deze auto's worden door onze coureurs, en ik weet niet hoe dat bij anderen zit, omschreven als lastig te besturen. We zagen vorig jaar veel minder onderling verschil tussen de twee coureurs. Dit jaar geldt: wanneer een coureur het even niet heeft, kan de achterstand meteen flink oplopen."

Stella weet wat het lastig kan maken voor de coureurs: "Het zijn om meerdere redenen moeilijke auto's om mee te rijden. Aan het begin van het seizoen zat het probleem in de bochten én op de rechte stukken: in de bochten door de lage grip, veel mindere neerwaartse druk en kleinere banden; op de rechte stukken door het wisselvallige vermogen van de nieuwe motor."

Hoe moesten de coureurs zich aanpassen?

Volgens Stella moesten de coureurs zich hierop aanpassen: "Het kon gebeuren dat je zomaar te maken kreeg met superclipping voor het remmen, waardoor je je rempunt kwijtraakte. Of het frustrerende gegeven dat je op hoge snelheid vroeg op het gas gaat, om daarna verderop vermogen te verliezen. Er waren dus meerdere factoren die het besturen van de auto dit jaar lastiger maakten."

Need5Speed

Posts: 4.359

Ze hebben allebei gelijk.
De auto's zijn nog steeds lastig te besturen, alleen heeft dat nu weinig met racetalent te maken.

  • 3
  • 25 aug 2026 - 14:59
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Stella McLaren Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.359

    Ze hebben allebei gelijk.
    De auto's zijn nog steeds lastig te besturen, alleen heeft dat nu weinig met racetalent te maken.

    • + 3
    • 25 aug 2026 - 14:59
    • Larry Perkins

      Posts: 67.428

      Maar Max had wel als eerste gelijk, en het meeste...

      (heb de tekst niet gelezen)

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 17:33

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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