McLaren-teambaas Andrea Stella is het niet eens met de beweringen van Max Verstappen over de huidige auto's. Volgens Verstappen is het makkelijker om in te stappen in de huidige generatie Formule 1-auto's, maar Stella stelt dat dit allemaal wat genuanceerder ligt.

Afgelopen weekend in Zandvoort moesten de twee Red Bull-teams plotseling de line-up aanpassen. Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Isack Hadjar had zijn pols geblesseerd en kon daardoor niet racen. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt bij Racing Bulls werd vervangen door Yuki Tsunoda. Lawson en Tsunoda konden hun nieuwe teamgenoten aardig bijhouden, en Verstappen stelde dat het bij de huidige generatie F1-wagens wat makkelijker is om in te stappen en competitief te zijn.

'Onze coureurs vinden ze lastig'

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft daar echter een andere mening over, en deelde die in Zandvoort met de internationale media: "Deze auto's worden door onze coureurs, en ik weet niet hoe dat bij anderen zit, omschreven als lastig te besturen. We zagen vorig jaar veel minder onderling verschil tussen de twee coureurs. Dit jaar geldt: wanneer een coureur het even niet heeft, kan de achterstand meteen flink oplopen."

Stella weet wat het lastig kan maken voor de coureurs: "Het zijn om meerdere redenen moeilijke auto's om mee te rijden. Aan het begin van het seizoen zat het probleem in de bochten én op de rechte stukken: in de bochten door de lage grip, veel mindere neerwaartse druk en kleinere banden; op de rechte stukken door het wisselvallige vermogen van de nieuwe motor."

Hoe moesten de coureurs zich aanpassen?

Volgens Stella moesten de coureurs zich hierop aanpassen: "Het kon gebeuren dat je zomaar te maken kreeg met superclipping voor het remmen, waardoor je je rempunt kwijtraakte. Of het frustrerende gegeven dat je op hoge snelheid vroeg op het gas gaat, om daarna verderop vermogen te verliezen. Er waren dus meerdere factoren die het besturen van de auto dit jaar lastiger maakten."