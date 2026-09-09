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Pijnlijk: Verstappen sneert indirect opnieuw naar de FIA

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Pijnlijk: Verstappen sneert indirect opnieuw naar de FIA

Max Verstappen heeft indirect een sneert uitgedeeld aan het adres van de FIA. In gesprek met de BBC kreeg de Nederlander de vraag voorgeschoteld van welke race hij dit seizoen het meest genoten heeft. Maar de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing benoemde geen Formule 1-race. 

Dat Verstappen geen fan is van de huidige F1-auto's, dat is al een lange tijd bekend. Al voor de eerste race in Australië stelde de 28-jarige tijdens de wintertest in Bahrein dat deze bolides te omschrijven zijn als 'Formule E op steroïden' en dreigde zelfs met een vervroegd pensioen. Echter verlengde hij zijn contract bij Red ed Bull tot 2030, wat erop duidt dat Verstappen erin gelooft dat het tij gekeerd gaat worden. 

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Verstappen genoot het meest van Nürburgring 

Op de vraag van welke race Verstappen het meest genoot, gaf de Nederlander een veelzeggend antwoord. "Waarschijnlijk de 24 uur op de Nürburgring Nordschleife", zo stipte hij aan. "Het was supergaaf om samen met mijn teamgenoten, de jongens die met de auto het hele seizoen hebben gewonnen, een langeafstandsrace te kunnen rijden." 

Ondanks het moment dat Verstappen Racing uitviel, genoot de viervoudig wereldkampioen van zijn GT3-uitstapje. "We wisten dat we heel sterk zouden zijn. We bereikten ons topniveau op het juiste moment, maar helaas viel de auto uit. Het was een ongelooflijke ervaring. En puur. Pure autosport." 

Verstappen maakte indruk tijdens eerste 24 uurs-race 

Naast het feit dat Verstappen zijn avontuur op de Nürburgring de Nederlander een glimlach op zijn gezicht bezorgde, kreeg hij ook sportief het een en ander voor elkaar. Zo klom hij van de tiende naar de eerste plaats in een mum van tijd op de Nordschleife. "Ik genoot ervan. Het waren geen gemakkelijke omstandigheden. Het begon te miezeren. De baan was glad. Botsingen. Code 60's. Sommige mensen zeiden zoiets als: 'Laten we eens kijken hoe hij het er in de race vanaf brengt onder druk, met al die scenario's die hij nog nooit eerder heeft meegemaakt'." 

Verstappen stelde daarbij dat zijn simulator van cruciaal belang is geweest. "Ik heb ze al miljoenen keren op de simulator gedaan. Ik heb zoveel rondjes en 24-uursraces op de simulator gereden. Ik heb me nooit onzeker gevoeld of zoiets. Ik was volledig geconcentreerd. Ik heb me gewoon prima vermaakt." 

Al snel wist de Nederlander dan ook wat hem te doen stond. "Zodra ik aan de race begon, schakelde ik over naar een ander niveau. Ik zat helemaal in een flow. Het was echt geweldig." 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • NicoS

    Posts: 21.220

    Waarom moet dit een sneer zijn naar de FIA?
    Dat Max meer genoten heeft van de 24 uurs race lijkt mij een duidelijke keuze, zo bijzonder vind ik dat niet.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 15:07
    • Snork

      Posts: 23.057

      Omdat ze willen dat wij erop klikken. Dan maar een titel verzinnen die kant noch wal raakt, maar wel de kliks genereert.

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 15:17
    • Larry Perkins

      Posts: 67.703

      Dat Max meer genoten heeft van de 24 uurs race weet iedereen al, dus zijn ze bang dat daar minder op wordt geklikt...

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 15:20

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Bahrein
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China
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
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Saoedi-Arabië
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
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Spanje
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26 - 28 jun
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Red Bull Ring
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België
Spa-Francorchamps
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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