Max Verstappen heeft indirect een sneert uitgedeeld aan het adres van de FIA. In gesprek met de BBC kreeg de Nederlander de vraag voorgeschoteld van welke race hij dit seizoen het meest genoten heeft. Maar de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing benoemde geen Formule 1-race.

Dat Verstappen geen fan is van de huidige F1-auto's, dat is al een lange tijd bekend. Al voor de eerste race in Australië stelde de 28-jarige tijdens de wintertest in Bahrein dat deze bolides te omschrijven zijn als 'Formule E op steroïden' en dreigde zelfs met een vervroegd pensioen. Echter verlengde hij zijn contract bij Red ed Bull tot 2030, wat erop duidt dat Verstappen erin gelooft dat het tij gekeerd gaat worden.

Verstappen genoot het meest van Nürburgring

Op de vraag van welke race Verstappen het meest genoot, gaf de Nederlander een veelzeggend antwoord. "Waarschijnlijk de 24 uur op de Nürburgring Nordschleife", zo stipte hij aan. "Het was supergaaf om samen met mijn teamgenoten, de jongens die met de auto het hele seizoen hebben gewonnen, een langeafstandsrace te kunnen rijden."

Ondanks het moment dat Verstappen Racing uitviel, genoot de viervoudig wereldkampioen van zijn GT3-uitstapje. "We wisten dat we heel sterk zouden zijn. We bereikten ons topniveau op het juiste moment, maar helaas viel de auto uit. Het was een ongelooflijke ervaring. En puur. Pure autosport."

Verstappen maakte indruk tijdens eerste 24 uurs-race

Naast het feit dat Verstappen zijn avontuur op de Nürburgring de Nederlander een glimlach op zijn gezicht bezorgde, kreeg hij ook sportief het een en ander voor elkaar. Zo klom hij van de tiende naar de eerste plaats in een mum van tijd op de Nordschleife. "Ik genoot ervan. Het waren geen gemakkelijke omstandigheden. Het begon te miezeren. De baan was glad. Botsingen. Code 60's. Sommige mensen zeiden zoiets als: 'Laten we eens kijken hoe hij het er in de race vanaf brengt onder druk, met al die scenario's die hij nog nooit eerder heeft meegemaakt'."

Verstappen stelde daarbij dat zijn simulator van cruciaal belang is geweest. "Ik heb ze al miljoenen keren op de simulator gedaan. Ik heb zoveel rondjes en 24-uursraces op de simulator gereden. Ik heb me nooit onzeker gevoeld of zoiets. Ik was volledig geconcentreerd. Ik heb me gewoon prima vermaakt."

Al snel wist de Nederlander dan ook wat hem te doen stond. "Zodra ik aan de race begon, schakelde ik over naar een ander niveau. Ik zat helemaal in een flow. Het was echt geweldig."