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'Druk neemt toe voor Vasseur bij Ferrari: Scuderia grijpt mogelijk in'

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'Druk neemt toe voor Vasseur bij Ferrari: Scuderia grijpt mogelijk in'

Ferrari beleeft een roerige periode. Na een teleurstellende thuisrace in Monza zou voorzitter John Elkann opnieuw nadrukkelijk naar de gang van zaken binnen de Italiaanse renstal kijken. Dat zorgt meteen voor speculatie over de positie van teambaas Fred Vasseur.

Elkann was al aanwezig in de paddock van Zandvoort om de situatie binnen Ferrari van dichtbij te volgen. Dat bezoek wordt gezien als een signaal dat de druk op de Scuderia opnieuw toeneemt. Ferrari staat momenteel tweede in het constructeurskampioenschap, maar liet de voorbije races belangrijke kansen liggen. 

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Druk neemt toe voor Ferrari-teambaas Vasseur

Voor Vasseur lijkt de situatie daardoor steeds lastiger te worden. Ferrari verlengde vorig jaar nog het contract van de Fransman voor meerdere seizoenen en sprak toen expliciet het vertrouwen in zijn aanpak uit. Toch wordt er opnieuw volop gespeculeerd over zijn toekomst bij de Italiaanse renstal.

De prestaties van Ferrari maken die druk begrijpelijk. De SF-26 is competitief genoeg om mee te doen om de prijzen, maar fouten in de uitvoering hebben het team meerdere keren punten gekost. Vasseur erkende eerder al dat Ferrari vooral tijdens kwalificaties en races geen kansen meer mag laten liggen. 

Elkann grijpt in na nieuwe Ferrari-misstap

De aanwezigheid van Elkann in Zandvoort wordt daarom gezien als een duidelijk signaal vanuit de top van Ferrari. Volgens Formule 1-journalist Marc Limachwer wilde de Ferrari-voorzitter met eigen ogen zien hoe het team ervoor staat. Dat voedt de geruchten dat er binnen Maranello onvrede bestaat over de huidige gang van zaken.

De timing is bovendien opvallend. Na Zandvoort volgde de thuisrace in Monza, maar ook daar liep het voor Ferrari uit op een deceptie. Charles Leclerc viel vroeg uit na een zware crash, terwijl Lewis Hamilton evenmin voor het gehoopte resultaat kon zorgen. Kimi Antonelli pakte ondertussen de overwinning voor Mercedes. Daardoor staat Vasseur opnieuw volop onder druk en klinkt steeds nadrukkelijker de vraag of hij de man blijft die Ferrari naar de wereldtitel moet leiden.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (1)

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  • Edgar

    Posts: 1.783

    Elkan zou weggestuurd moeten kunnen worden.....

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 08:59

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1
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468
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Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
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7
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Audi
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-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 1 jan 1968 (58)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Ferrari
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