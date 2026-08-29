Volgens Gino Rosato is de kans aanwezig dat de zoon van Kimi Räikkönen later dit jaar wordt toegevoegd aan de opleidingsploeg van een Formule 1-team. De jonge Robin Räikkönen is momenteel actief in de karts, en zijn peetvader stelt dat er genoeg kansen zijn.

Räikkönens zoon timmert al enkele jaren aan de weg in de karts, en hij wordt gezien als een veelbelovend talent. Zijn vader groeide uit tot één van de populairste coureurs van zijn generatie, en stopte eind 2021 definitief met de Formule 1. Hij maakte nog een kortstondig uitstapje naar de NASCAR, maar ging zich daarna vooral bezighouden met de kartloopbaan van zijn zoon. Dat is niet zonder succes, want de jonge Räikkönen heeft al de nodige zeges op zijn naam geschreven.

Wat speelt er op de achtergrond?

Hij werd begin dit jaar al in verband gebracht met een mogelijke samenwerking met een F1-team, en Rosato lijkt dat nu te bevestigen. Huidig Red Bull-adviseur Rosato is een familievriend van de Räikkönens en is de peetvader van de 11-jarige karter. In gesprek met de Finse krant Ilta Sanomat verklaart hij wat de rest van het jaar kan brengen: "We bekijken momenteel verschillende opties en ik hoop dat we tegen het einde van het jaar belangrijk nieuws over deze kwestie kunnen delen."

'Heel is heel kalm'

Rosato wil niet delen welke teams mogelijk geïnteresseerd zijn in de handtekening van de jonge coureur. Rosato was zelf jarenlang werkzaam bij Ferrari, maar is sinds dit voorjaar bij Red Bull betrokken als adviseur. Hij stelt dat de jonge Robin een overeenkomst heeft met zijn vader Kimi, die bekendstond onder de veelzeggende bijnaam Iceman. "Robin is heel erg kalm en heel erg rustig. En ook heel snel!"

Is Red Bull een kanshebber?

Mocht de jonge Räikkönen bij Red Bull terechtkomen, dan kan hij mogelijk gaan samenwerken met Gwen Lagrue. De Fransman kwam recent over van Mercedes, en wordt bij Red Bull verantwoordelijk voor het juniorteam. Bij Mercedes werkte hij eerder nauw samen met Andrea Kimi Antonelli. Lagrue is de indirecte opvolger van Helmut Marko, die eind vorig jaar met pensioen ging.