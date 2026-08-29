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Red Bull-adviseur hint op F1-deal voor zoon Räikkönen

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Red Bull-adviseur hint op F1-deal voor zoon Räikkönen

Volgens Gino Rosato is de kans aanwezig dat de zoon van Kimi Räikkönen later dit jaar wordt toegevoegd aan de opleidingsploeg van een Formule 1-team. De jonge Robin Räikkönen is momenteel actief in de karts, en zijn peetvader stelt dat er genoeg kansen zijn.

Räikkönens zoon timmert al enkele jaren aan de weg in de karts, en hij wordt gezien als een veelbelovend talent. Zijn vader groeide uit tot één van de populairste coureurs van zijn generatie, en stopte eind 2021 definitief met de Formule 1. Hij maakte nog een kortstondig uitstapje naar de NASCAR, maar ging zich daarna vooral bezighouden met de kartloopbaan van zijn zoon. Dat is niet zonder succes, want de jonge Räikkönen heeft al de nodige zeges op zijn naam geschreven.

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Wat speelt er op de achtergrond?

Hij werd begin dit jaar al in verband gebracht met een mogelijke samenwerking met een F1-team, en Rosato lijkt dat nu te bevestigen. Huidig Red Bull-adviseur Rosato is een familievriend van de Räikkönens en is de peetvader van de 11-jarige karter. In gesprek met de Finse krant Ilta Sanomat verklaart hij wat de rest van het jaar kan brengen: "We bekijken momenteel verschillende opties en ik hoop dat we tegen het einde van het jaar belangrijk nieuws over deze kwestie kunnen delen."

'Heel is heel kalm'

Rosato wil niet delen welke teams mogelijk geïnteresseerd zijn in de handtekening van de jonge coureur. Rosato was zelf jarenlang werkzaam bij Ferrari, maar is sinds dit voorjaar bij Red Bull betrokken als adviseur. Hij stelt dat de jonge Robin een overeenkomst heeft met zijn vader Kimi, die bekendstond onder de veelzeggende bijnaam Iceman. "Robin is heel erg kalm en heel erg rustig. En ook heel snel!"

Is Red Bull een kanshebber?

Mocht de jonge Räikkönen bij Red Bull terechtkomen, dan kan hij mogelijk gaan samenwerken met Gwen Lagrue. De Fransman kwam recent over van Mercedes, en wordt bij Red Bull verantwoordelijk voor het juniorteam. Bij Mercedes werkte hij eerder nauw samen met Andrea Kimi Antonelli. Lagrue is de indirecte opvolger van Helmut Marko, die eind vorig jaar met pensioen ging.

Flying Dutchman

Posts: 3.141

Iceman Jr.

Ben benieuwd

  • 2
  • 29 aug 2026 - 10:27
F1 Nieuws Kimi Räikkönen Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.033

    Eerst hadden we Kimi.
    Nu hebben we Kimi.
    En straks 'n zoon van Kimi...

    • + 1
    • 29 aug 2026 - 10:09
    • Flexwing

      Posts: 534

      En niet vergeten Kim Kardashian.

      • + 1
      • 29 aug 2026 - 12:08
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.141

    Iceman Jr.

    Ben benieuwd

    • + 2
    • 29 aug 2026 - 10:27
  • Regenrace

    Posts: 2.907

    Da's geen F1 deal maar een opleidingsdeal - het schijnt weer buitengewoon moeilijk te zijn om vertellen wat men bedoelt.

    • + 2
    • 29 aug 2026 - 13:58
  • shakedown

    Posts: 1.968

    Is die al alcoholist?

    • + 1
    • 29 aug 2026 - 14:15
    • Larry Perkins

      Posts: 67.519

      Zolang hij alleen maar "bwoah" zegt kan dat niet worden gecheckt...

      • + 1
      • 29 aug 2026 - 17:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FI Kimi Räikkönen -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FI
  • Geb. datum 17 okt 1979 (46)
  • Geb. plaats Espoo, FI
  • Gewicht 62 kg
  • Lengte 1,75 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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