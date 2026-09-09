Volgens Max Verstappen was het nooit echt een lastige keus om zijn contract bij Red Bull Racing te verlengen. De viervoudig wereldkampioen voelt zich nog steeds enorm op zijn plaats bij het team, maar geeft wel toe dat hij gesprekken heeft gevoerd met McLaren.

Maandenlang ging het over de toekomst van Verstappen in de Formule 1. Hij was niet tevreden over de nieuwe motorregels en de tegenvallende prestaties van Red Bull zorgden niet bepaald voor positiviteit. Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar dat kwam nooit zover. Vlak voor zijn thuisrace in Zandvoort maakte Verstappen bekend dat hij zijn contract bij Red Bull heeft verlengd tot en met 2030.

Was het een lastige keuze?

Voor Verstappen was het geen lastige keuze. In een openhartig interview met BBC Sport krijgt Verstappen de vraag of Red Bull er veel voor moest doen om hem te overtuigen: "Ik zei altijd tegen ze: 'Maak je er niet druk om, werk gewoon aan de auto.' Want hoe sneller de auto gaat, hoe makkelijker de keuze is."

Verstappen begrijpt dat het er soms heel anders uitzag: "Ik begrijp natuurlijk wel dat ze zich soms een beetje zorgen maakten. Maar tegelijkertijd maakte ik me zorgen over de situatie hier, over wat er aan de hand was. Op hetzelfde moment was ik heel erg druk met mijn zaken buiten de Formule 1. Dus ik heb nooit echt veel tijd besteed aan praten, of iets anders doen of aan proberen ergens anders aan de slag te gaan."

'Ik heb geen probleem met een uitdaging'

Voor de buitenwereld was het lastig om te zien wat Red Bull kon doen om Verstappen te overtuigen: "Ik heb ook geen problemen met de uitdaging. Ik heb niet de behoefte of de drang om in een andere auto te laten zien dat ik kan winnen, ofzo. Het is makkelijk om in de snelste auto te zitten en het allemaal opnieuw te doen. Maar dat is niet wie ik ben. Je kan niet de kapitein van een schip zijn, en dan zodra er iets is, van boord gaan."

"Na jaren van dominantie is het wat minder gegaan, maar ik vind het niet erg om te gaan werken aan de wederopbouw. Het is weer een nieuwe uitdaging."

Hoe serieus waren de McLaren-gesprekken?

Toch werd Verstappen veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar McLaren. Gevraagd hoe serieus deze gesprekken waren, reageert Verstappen eerlijk: "Natuurlijk neem je elk gesprek serieus. Het zijn allemaal heel respectvolle gesprekken. Daar is niets mis mee."

"Ik had het gevoel dat blijven de beste keuze was voor mij. Je moet je hart volgen. Ik had heel vroeg in mijn Red Bull-carrière weg kunnen gaan, en ergens anders proberen te winnen. Maar als je een beetje geduld hebt, ga je uiteindelijk toch winnen. Ik heb het gevoel dat dat nu weer mijn benadering is."