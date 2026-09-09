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Eerlijke Verstappen vertelt waarheid over McLaren-gesprekken

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Eerlijke Verstappen vertelt waarheid over McLaren-gesprekken

Volgens Max Verstappen was het nooit echt een lastige keus om zijn contract bij Red Bull Racing te verlengen. De viervoudig wereldkampioen voelt zich nog steeds enorm op zijn plaats bij het team, maar geeft wel toe dat hij gesprekken heeft gevoerd met McLaren.

Maandenlang ging het over de toekomst van Verstappen in de Formule 1. Hij was niet tevreden over de nieuwe motorregels en de tegenvallende prestaties van Red Bull zorgden niet bepaald voor positiviteit. Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar dat kwam nooit zover. Vlak voor zijn thuisrace in Zandvoort maakte Verstappen bekend dat hij zijn contract bij Red Bull heeft verlengd tot en met 2030.

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Was het een lastige keuze?

Voor Verstappen was het geen lastige keuze. In een openhartig interview met BBC Sport krijgt Verstappen de vraag of Red Bull er veel voor moest doen om hem te overtuigen: "Ik zei altijd tegen ze: 'Maak je er niet druk om, werk gewoon aan de auto.' Want hoe sneller de auto gaat, hoe makkelijker de keuze is."

Verstappen begrijpt dat het er soms heel anders uitzag: "Ik begrijp natuurlijk wel dat ze zich soms een beetje zorgen maakten. Maar tegelijkertijd maakte ik me zorgen over de situatie hier, over wat er aan de hand was. Op hetzelfde moment was ik heel erg druk met mijn zaken buiten de Formule 1. Dus ik heb nooit echt veel tijd besteed aan praten, of iets anders doen of aan proberen ergens anders aan de slag te gaan."

'Ik heb geen probleem met een uitdaging'

Voor de buitenwereld was het lastig om te zien wat Red Bull kon doen om Verstappen te overtuigen: "Ik heb ook geen problemen met de uitdaging. Ik heb niet de behoefte of de drang om in een andere auto te laten zien dat ik kan winnen, ofzo. Het is makkelijk om in de snelste auto te zitten en het allemaal opnieuw te doen. Maar dat is niet wie ik ben. Je kan niet de kapitein van een schip zijn, en dan zodra er iets is, van boord gaan."

"Na jaren van dominantie is het wat minder gegaan, maar ik vind het niet erg om te gaan werken aan de wederopbouw. Het is weer een nieuwe uitdaging."

Hoe serieus waren de McLaren-gesprekken?

Toch werd Verstappen veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar McLaren. Gevraagd hoe serieus deze gesprekken waren, reageert Verstappen eerlijk: "Natuurlijk neem je elk gesprek serieus. Het zijn allemaal heel respectvolle gesprekken. Daar is niets mis mee."

"Ik had het gevoel dat blijven de beste keuze was voor mij. Je moet je hart volgen. Ik had heel vroeg in mijn Red Bull-carrière weg kunnen gaan, en ergens anders proberen te winnen. Maar als je een beetje geduld hebt, ga je uiteindelijk toch winnen. Ik heb het gevoel dat dat nu weer mijn benadering is." 

f(1)orum

Posts: 10.389

Waarheid is soms subjectief, daarom kunnen bijvoorbeeld twee mensen heel eerlijk hun waarheid verkondigen, maar dat hoeft lang niet altijd de objectieve waarheid te zijn.

  • 5
  • 9 sep 2026 - 09:51
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (14)

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  • d07

    Posts: 2.655

    Als je eerlijk bent, vertel je toch altijd de waarheid..?! Anders ben je niet eerlijk.

    • + 1
    • 9 sep 2026 - 09:41
    • f(1)orum

      Posts: 10.386

      Waarheid is soms subjectief, daarom kunnen bijvoorbeeld twee mensen heel eerlijk hun waarheid verkondigen, maar dat hoeft lang niet altijd de objectieve waarheid te zijn.

      • + 5
      • 9 sep 2026 - 09:51
    • Patrace

      Posts: 6.919

      Wat @Forum zegt is spot on!

      Daarnaast: Je hebt de waarheid, je hebt leugens en je kunt informatie achterhouden.
      In het laatste geval ben je wel eerlijk, maar niet open. Is dat wat je dan wel vertelt de waarheid?

      • + 3
      • 9 sep 2026 - 09:58
    • Sander

      Posts: 1.988

      Patrace, in de leer geweest bij Rutte? Maar ehhh spot on!

      • + 1
      • 9 sep 2026 - 10:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.114

      Liegen is 'n slechte eigenschap die veel mensen hanteren.
      Liegen doe ik dan ook niet....de boel lekker aandikken heb ik geen problemen mee.

      En als dan toch moet liegen dan het liefste om bestwil.

      • + 1
      • 9 sep 2026 - 10:19
    • Damon Hill

      Posts: 19.969

      Rutte..... ik kan me dus ooit herinneren, volgens mij was dat voor Kabinet "Rutte 1" dat Rutte zei: iedereen werkende Nederland die op mij stemt krijg duizend euro.

      Nou, VVD kwam aan de macht.... maar ik wacht nog steeds op die duizend euro!

      • + 2
      • 9 sep 2026 - 10:35
    • F1jos

      Posts: 5.579

      Als je over waarheid wil spreken, dan dien men moeten weten wat de definitie ervan. Al het andere zijn illusies.

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 11:05
    • Regenrace

      Posts: 2.925

      Dan doe ik er ook nog even de waarheid van Mclaren bij.

      "Tja, we zijn eigenlijk best tevreden met de rijders die we hebben. Twee toprijders, twee kemphanen die we net aan kunnen handlen. Norris is sinds zijn kampioenschap zelfs nog wat verder gegroeid en zit echt heel dicht bij 't niveau van Verstappen. Verder hebben een auto die meedingt naar het kampioenschap, wat willen we nog meer?
      We zeggen natuurlijk geen nee tegen een koopje, dus wat Vroeg Verstappen ook alweer? Oei, dat is geen koopje. Hebben we hem nodig? Hoe zat het ook al weer? Oh ja, het vooral de auto is die 't gewicht in de schaal legt. Dus weet je wat meneer Verstappen? Neem nog een koffie en een hand pinda's en we zien elkaar wel weer op de baan."

      • + 3
      • 9 sep 2026 - 11:34
    • Larry Perkins

      Posts: 67.701

      Lees hier het hele interview met de BBC: urlr.me/xs5mGu

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 11:34
    • snailer

      Posts: 34.703

      Liegen kan gewoon een heel goede eigenschap zijn die geld oplevert. Of bijvoorbeeld een gevangenisstraf voorkomt.

      Zelf hanteer ik vooral "eerlijk duurt het langst"

      Er is ook een practische reden om juist niet te liegen. Je moet namelijk gaan onthouden welke leugen je tegen wie vertelt. Dat lukt mogelijk nog bij de eerste 5 leugens. Daarna gaat het moeilijk worden.

      • + 1
      • 9 sep 2026 - 12:03
    • snailer

      Posts: 34.703

      En wat Rutte betreft.

      Ik kan me niet herinneren dat ik na zijn premierschap 1000 euro minder heb moeten betalen. Tot nu is het zo geweest dat de hoeveelheid belasting die ik jaarlijks betaalde alleen maar toe is genoemn.

      Maar ook hier geldt dat het leugentje heeft gewerkt. Zonder enige twijfel zijn er mensen geweest die om deze reden op hem hebben gestemd.

      • + 1
      • 9 sep 2026 - 12:07
    • RonHymer

      Posts: 349

      Behalve de leugentjes over je denkbeeldige vriendin ouw.

      • + 1
      • 9 sep 2026 - 12:13
  • Need5Speed

    Posts: 4.469

    "Ik had heel vroeg in mijn Red Bull-carrière weg kunnen gaan, en ergens anders proberen te winnen."
    Was dat eind 2016? En was "ergens anders" Mercedes?

    Mercedes had echt een probleem en Max koos dus om het niet te doen.
    Valtteri valttera, Mercedes mocht 10 miljoen dokken om Bottas los te weken van Williams. Wat zullen ze blij geweest zijn.

    • + 1
    • 9 sep 2026 - 10:49
    • NicoS

      Posts: 21.215

      Eind 2016 lijkt mij niet, dat was z’n eerste seizoen.
      Denk dat dat eerder 2018-2019 gespeeld zou kunnen hebben.

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 11:37

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Japan
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Bahrein
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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