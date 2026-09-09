Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet verrast door de grote successen van Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan won afgelopen weekend op indrukwekkende wijze zijn thuisrace op Monza, en volgens Wolff speelt het feit dat de nieuwe generatie coureurs beter voorbereid is mee.

Antonelli debuteerde vorig jaar in de Formule 1 als opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Hij werd gezien als een toptalent, maar het leek erop dat de schoenen te groot waren om te vullen. Antonelle kende een wisselvallig debuutseizoen, en niemand had dan ook verwacht dat hij dit jaar zou uitgroeien tot de absolute titelfavoriet. Afgelopen weekend in Monza won Antonelli zijn zevende Grand Prix van het seizoen, en nam hij alvast een voorschot op de wereldtitel.

Waarom is Antonelli zo goed?

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het niet vreemd dat Antonelli momenteel zo goed presteert. In gesprek met Reuters wijst Wolff naar de huidige wereld: "Deze generatie die nu doorbreekt is beter voorbereid dan de generatie daarvoor. Simulators zijn tegenwoordig veel meer dan een stuk speelgoed. Je ziet dat al deze mensen die op simulators rijden, in veel verschillende auto's rijden. In rallywagens, sportscars, GT-auto's."

Wolff stelt dat coureurs hierdoor al op zeer jonge leeftijd veel skills leren: "Het een is een extra tool die deze generatie coureurs nu hebben. Ik denk dat als je iemand van vijf of zes jaar oud in een simulator zet, je ze cognitieve vaardigheden aanleert. Of ze leren cognitieve vaardigheden zonder dat ze het actief doen."

'Alles lijkt in slow motion te gaan'

Coureurs zoals Antonelli, maar ook Max Verstappen, hebben al veel kilometers gemaakt op de digitale circuits. Als ze eenmaal aan het echte werk beginnen, is dat volgens Wolff veel minder moeilijk: "Ik denk dat dat de reden is waarom ze op die leeftijd met zoveel meer mogelijkheden de Formule 1 betreden. Alles lijkt voor hen in slow motion te gaan, omdat ze dit elke dag, dag in dag uit doen. En de volgende generatie zal waarschijnlijk weer een extra laag toevoegen."