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Wolff wijst opvallend voordeel van Antonelli aan

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Wolff wijst opvallend voordeel van Antonelli aan

Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet verrast door de grote successen van Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan won afgelopen weekend op indrukwekkende wijze zijn thuisrace op Monza, en volgens Wolff speelt het feit dat de nieuwe generatie coureurs beter voorbereid is mee.

Antonelli debuteerde vorig jaar in de Formule 1 als opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Hij werd gezien als een toptalent, maar het leek erop dat de schoenen te groot waren om te vullen. Antonelle kende een wisselvallig debuutseizoen, en niemand had dan ook verwacht dat hij dit jaar zou uitgroeien tot de absolute titelfavoriet. Afgelopen weekend in Monza won Antonelli zijn zevende Grand Prix van het seizoen, en nam hij alvast een voorschot op de wereldtitel.

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Waarom is Antonelli zo goed?

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het niet vreemd dat Antonelli momenteel zo goed presteert. In gesprek met Reuters wijst Wolff naar de huidige wereld: "Deze generatie die nu doorbreekt is beter voorbereid dan de generatie daarvoor. Simulators zijn tegenwoordig veel meer dan een stuk speelgoed. Je ziet dat al deze mensen die op simulators rijden, in veel verschillende auto's rijden. In rallywagens, sportscars, GT-auto's."

Wolff stelt dat coureurs hierdoor al op zeer jonge leeftijd veel skills leren: "Het een is een extra tool die deze generatie coureurs nu hebben. Ik denk dat als je iemand van vijf of zes jaar oud in een simulator zet, je ze cognitieve vaardigheden aanleert. Of ze leren cognitieve vaardigheden zonder dat ze het actief doen."

'Alles lijkt in slow motion te gaan'

Coureurs zoals Antonelli, maar ook Max Verstappen, hebben al veel kilometers gemaakt op de digitale circuits. Als ze eenmaal aan het echte werk beginnen, is dat volgens Wolff veel minder moeilijk: "Ik denk dat dat de reden is waarom ze op die leeftijd met zoveel meer mogelijkheden de Formule 1 betreden. Alles lijkt voor hen in slow motion te gaan, omdat ze dit elke dag, dag in dag uit doen. En de volgende generatie zal waarschijnlijk weer een extra laag toevoegen."

F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

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  • William-E

    Posts: 506

    Ik denk dat ie daar wel een punt heeft...

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 08:55

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    Race / Startgrid

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  • Vrije training 2

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    Kwalificatie

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ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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