Max Verstappen klaagde afgelopen weekend in Monza steen en been over problemen met zijn auto. Zijn team Red Bull kon het probleem niet oplossen, en voorafgaand aan de race werden er ook geen wijzigingen doorgevoerd. Volgens de regels van de FIA mocht Red Bull dit ook niet doen.

Verstappen kwam afgelopen weekend als derde over de streep in Monza, maar dat verbloemde de situatie bij Red Bull. Verstappen worstelde met zijn auto en was allesbehalve tevreden met het gedrag van de RB22. Tijdens de vrije trainingen, kwalificatie én de race wees Verstappen naar de achteras. Hij riep dat zijn auto completely broken was, wat zou suggereren dat er echt iets fundamenteels kapot was gegaan.

Wat zeggen de regels?

Voorafgaand aan de race publiceert de FIA elk weekend een document waarin staat welke onderdelen de teams aan de auto's hebben vervangen onder de parc fermé-regels. Het gaat hier om onderdelen van dezelfde specificatie, en dit mag alleen worden gedaan als de betrouwbaarheid of de veiligheid van de auto in het geding komt. Afgelopen weekend ontbrak de naam van Verstappen op dit lijstje, wat dus ook betekende dat Red Bull niets had aangepast aan zijn auto.

Waarom kon Red Bull niets aanpassen?

Volgens De Telegraaf heeft Red Bull naar aanleiding van de feedback van Verstappen gekeken naar wat ze konden aanpassen onder de parc fermé-regels. Het is echter zo dat de FIA alleen akkoord gaat als een team kan bewijzen dat er aantoonbaar iets niet functioneert, en volgens De Telegraaf ontbrak dit harde bewijs bij Red Bull. Ze konden de auto van Verstappen dus niet aanpassen in het parc fermé, en als ze hadden besloten de auto wél onder handen te nemen, moest Verstappen uit de pitlane starten. Als ze zonder toestemming van de FIA iets wijzigen, is dat immers de standaard straf.

Hoe gaat het in Madrid?

Verstappen moest in de race roeien met de riemen die hij had, en dat ging hem dus goed af. Of Red Bull de problemen voor aankomend weekend kan aanpassen, is niet duidelijk. De kans is groot dat Verstappen het weer zwaar gaat krijgen tijdens het weekend op de gloednieuwe Madring in Madrid.