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'Red Bull mocht auto Verstappen niet aanpassen van FIA'

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'Red Bull mocht auto Verstappen niet aanpassen van FIA'

Max Verstappen klaagde afgelopen weekend in Monza steen en been over problemen met zijn auto. Zijn team Red Bull kon het probleem niet oplossen, en voorafgaand aan de race werden er ook geen wijzigingen doorgevoerd. Volgens de regels van de FIA mocht Red Bull dit ook niet doen.

Verstappen kwam afgelopen weekend als derde over de streep in Monza, maar dat verbloemde de situatie bij Red Bull. Verstappen worstelde met zijn auto en was allesbehalve tevreden met het gedrag van de RB22. Tijdens de vrije trainingen, kwalificatie én de race wees Verstappen naar de achteras. Hij riep dat zijn auto completely broken was, wat zou suggereren dat er echt iets fundamenteels kapot was gegaan. 

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Wat zeggen de regels?

Voorafgaand aan de race publiceert de FIA elk weekend een document waarin staat welke onderdelen de teams aan de auto's hebben vervangen onder de parc fermé-regels. Het gaat hier om onderdelen van dezelfde specificatie, en dit mag alleen worden gedaan als de betrouwbaarheid of de veiligheid van de auto in het geding komt. Afgelopen weekend ontbrak de naam van Verstappen op dit lijstje, wat dus ook betekende dat Red Bull niets had aangepast aan zijn auto.

Waarom kon Red Bull niets aanpassen?

Volgens De Telegraaf heeft Red Bull naar aanleiding van de feedback van Verstappen gekeken naar wat ze konden aanpassen onder de parc fermé-regels. Het is echter zo dat de FIA alleen akkoord gaat als een team kan bewijzen dat er aantoonbaar iets niet functioneert, en volgens De Telegraaf ontbrak dit harde bewijs bij Red Bull. Ze konden de auto van Verstappen dus niet aanpassen in het parc fermé, en als ze hadden besloten de auto wél onder handen te nemen, moest Verstappen uit de pitlane starten. Als ze zonder toestemming van de FIA iets wijzigen, is dat immers de standaard straf.

Hoe gaat het in Madrid?

Verstappen moest in de race roeien met de riemen die hij had, en dat ging hem dus goed af. Of Red Bull de problemen voor aankomend weekend kan aanpassen, is niet duidelijk. De kans is groot dat Verstappen het weer zwaar gaat krijgen tijdens het weekend op de gloednieuwe Madring in Madrid.

Snork

Posts: 23.046

"Max Verstappen klaagde afgelopen weekend in Monza steen en been.."

Ik ben het woord "klagen" over coureurs die kritische feedback geven een beetje zat. Maakt niet uit over welke coureur het gaat. Het is niet klagen, al helemaal niet "steen en been". Het is kritische feedback om aan te geven waa... [Lees verder]

  • 10
  • 8 sep 2026 - 12:12
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (9)

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  • Snork

    Posts: 23.046

    "Max Verstappen klaagde afgelopen weekend in Monza steen en been.."

    Ik ben het woord "klagen" over coureurs die kritische feedback geven een beetje zat. Maakt niet uit over welke coureur het gaat. Het is niet klagen, al helemaal niet "steen en been". Het is kritische feedback om aan te geven waar het schort aan de auto om er meer snelheid uit te halen. Ook zien en horen wij niet welke gesprekken Max met de engineer en monteurs heeft als hij uitstapt. Op afstand zie je het soms wel, en dan zie ik een groep teamleden en coureur overleg hebben, wellicht ook kritisch, maar niks klagen.

    • + 10
    • 8 sep 2026 - 12:12
    • Flexwing

      Posts: 554

      Hij mag toch klagen als auto niet goed is.
      Anders kun je er ook wel mee stoppen.

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 12:34
    • NicoS

      Posts: 21.208

      De gene die het artikel schrijft heeft daar een handje van, wordt allemaal wat overdreven gebracht.
      Als coureurs iets voelen in de auto wat niet klopt, dan wordt dat al gauw als klagen bestempeld.
      In feite is dat natuurlijk onjuist, ze melden een probleem zodat het team daar mee aan de slag kan.
      Klagen doen ze als ze vinden dat iemand ze in de weg zit, of iets doet wat in hun ogen niet volgens de regels is.
      Maar ja, klagen scoort beter…..;)

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 12:51
    • snailer

      Posts: 34.691

      Helemaal eens met Snork. Rijders komen over de onboard als er iets niet boed is. Dan neemt het team een timestamp en gast dan terugkijken. Instant en ook later.

      Wie er klagen van maken zijn commentatoren en klikjes jagers.

      Van de meeste rijders wordt het niet eens doorgezet naar de tv uitzending. En bij anderen, vooral bij een paar tiprijders, wordt ook nog eens selectief gesteld om het zo negatief mogelijk over te laten komen.
      En dan heb je nog de onboards van Verstappen en Hamilton, waar vaak een compleet andere situatie speelt dan door het gerommel met onboards wordt gesuggereerd.

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 13:20
  • schwantz34

    Posts: 42.814

    Dat RBR het probleem aan Max zijn auto niet mocht fiksen maakt die toch al knappe p3 alleen nog maar knapperderder....

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 12:44
    • NicoS

      Posts: 21.208

      Toch blijft het vreemd dat je een onderdeel wat mogelijk defect is niet mag vervangen voor een gelijk exemplaar. Het maakt voor de performance niet uit als je het vervangt voor iets wat hetzelfde is.

      • + 2
      • 8 sep 2026 - 12:55
  • Pietje Bell

    Posts: 36.628

    Onbegrijpelijk dat er mensen zijn die de hint niet begrijpen.

    urlr.me/PuZ9vm

    urlr.me/2e5eTs

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 13:04
    • F1jos

      Posts: 5.576

      Daar zijn ze mensen voor.

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 13:54
    • Pietje Bell

      Posts: 36.628

      Een video met op de achtergrond een draaiende motor en als bijschrift:

      Red Bull and ICE, what (a)duo🪽

      Dat kun je niet eens een hint noemen, het staat er gewoon
      wat er bedoeld wordt.

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 14:41

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Canada
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Red Bull Ring
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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