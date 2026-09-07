Max Verstappen heeft zich weer van zijn beste kant laten zien tijdens de Grand Prix van Italië. Dat is niet onopgemerkt gebleven, want de internationale kranten zijn lyrisch over de Nederlander. Verstappen wist zijn Red Bull-bolide van de vijfde startpositie naar de derde plek te brengen en leek zelfs mee te kunnen doen om de overwinning.

De viervoudig wereldkampioen werkte zich vanaf de start snel naar voren en wist zelfs een tijdje aan de leiding te rijden. Uiteindelijk moest hij de dominante Mercedes-coureurs voor zich dulden en genoegen nemen met de derde plaats. Daarmee pakte Verstappen zijn eerste podiumplek in de tweede seizoenshelft.

Internationale pers lyrisch over Verstappen

De Britse BBC merkt op dat de prestatie van Verstappen enigszins in de schaduw staat van Antonelli, maar absoluut niet onopgemerkt mag blijven: "Antonelli overschaduwde iedereen met zijn sublieme race, maar Verstappen maakte indruk door in de Red Bull van de vijfde naar de derde startpositie te rijden en zo lang met de Mercedes te strijden."

Ook de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport ziet Verstappen als een potentiële grotere dreiging voor de jonge Italiaan. De krant benadrukt echter dat de Red Bull-bolide momenteel niet goed genoeg is om structureel mee te strijden om overwinningen. "Max Verstappen van Red Bull werd derde; hij zou Kimi kunnen uitdagen, maar heeft daar de auto niet voor", zo schrijft de krant kritisch over het materiaal dat Red Bull de Nederlander meegeeft.

Verstappen leek mee te doen om de overwinning

Ook de Franse krant L'Équipe is erg lovend over de Nederlander. De krant beschrijft hoe Verstappen zich mengde in de strijd aan de voorkant en zelfs even de leiding in handen had. Toch was dat uiteindelijk niet genoeg om Mercedes van de overwinning af te houden. "Toen begon het eerste gevecht met George Russell en volgden enkele spannende momenten met Max Verstappen, die even aan de leiding had gelegen, als een bevoorrechte toeschouwer, bijna een deelnemer om de zege."

Volgens de Franse krant is bovendien duidelijk op welk vlak Red Bull nog stappen moet zetten. "Max Verstappen verzekerde zich van de derde plaats en daarmee van zijn vierde podiumplaats van het seizoen. Zijn auto, met name de achterkant, kon nog verbeterd worden, maar was een klasse apart ten opzichte van de McLarens en de Ferrari van Lewis Hamilton."

Verstappen liet in Monza opnieuw zien dat hij met de juiste omstandigheden kan vechten met de top. Hoewel de Red Bull volgens verschillende internationale media nog tekortkomt voor een constante strijd om overwinningen, wist de Nederlander in Italië wel het maximale uit zijn bolide te halen.