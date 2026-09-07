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Internationale pers looft Verstappen na podium: "Klasse apart van de McLarens!"

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Internationale pers looft Verstappen na podium: "Klasse apart van de McLarens!"

Max Verstappen heeft zich weer van zijn beste kant laten zien tijdens de Grand Prix van Italië. Dat is niet onopgemerkt gebleven, want de internationale kranten zijn lyrisch over de Nederlander. Verstappen wist zijn Red Bull-bolide van de vijfde startpositie naar de derde plek te brengen en leek zelfs mee te kunnen doen om de overwinning.

De viervoudig wereldkampioen werkte zich vanaf de start snel naar voren en wist zelfs een tijdje aan de leiding te rijden. Uiteindelijk moest hij de dominante Mercedes-coureurs voor zich dulden en genoegen nemen met de derde plaats. Daarmee pakte Verstappen zijn eerste podiumplek in de tweede seizoenshelft.

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Internationale pers lyrisch over Verstappen

De Britse BBC merkt op dat de prestatie van Verstappen enigszins in de schaduw staat van Antonelli, maar absoluut niet onopgemerkt mag blijven: "Antonelli overschaduwde iedereen met zijn sublieme race, maar Verstappen maakte indruk door in de Red Bull van de vijfde naar de derde startpositie te rijden en zo lang met de Mercedes te strijden."

Ook de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport ziet Verstappen als een potentiële grotere dreiging voor de jonge Italiaan. De krant benadrukt echter dat de Red Bull-bolide momenteel niet goed genoeg is om structureel mee te strijden om overwinningen. "Max Verstappen van Red Bull werd derde; hij zou Kimi kunnen uitdagen, maar heeft daar de auto niet voor", zo schrijft de krant kritisch over het materiaal dat Red Bull de Nederlander meegeeft.

Verstappen leek mee te doen om de overwinning

Ook de Franse krant L'Équipe is erg lovend over de Nederlander. De krant beschrijft hoe Verstappen zich mengde in de strijd aan de voorkant en zelfs even de leiding in handen had. Toch was dat uiteindelijk niet genoeg om Mercedes van de overwinning af te houden. "Toen begon het eerste gevecht met George Russell en volgden enkele spannende momenten met Max Verstappen, die even aan de leiding had gelegen, als een bevoorrechte toeschouwer, bijna een deelnemer om de zege."

Volgens de Franse krant is bovendien duidelijk op welk vlak Red Bull nog stappen moet zetten. "Max Verstappen verzekerde zich van de derde plaats en daarmee van zijn vierde podiumplaats van het seizoen. Zijn auto, met name de achterkant, kon nog verbeterd worden, maar was een klasse apart ten opzichte van de McLarens en de Ferrari van Lewis Hamilton."

Verstappen liet in Monza opnieuw zien dat hij met de juiste omstandigheden kan vechten met de top. Hoewel de Red Bull volgens verschillende internationale media nog tekortkomt voor een constante strijd om overwinningen, wist de Nederlander in Italië wel het maximale uit zijn bolide te halen.

NicoS

Posts: 21.198

Dat zal allemaal wel, maar toch zet hij die auto op een plek waar niemand rekening mee had gehouden….

  • 12
  • 7 sep 2026 - 08:54
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (8)

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  • Sander

    Posts: 1.974

    Natuurlijk een puike race gereden maar wel lekker ook als er een team voor je rijdt dat zichzelf uitschakelt en een team achter hem die ook elkaar aan het bevechten waren.

    • + 2
    • 7 sep 2026 - 08:28
    • NicoS

      Posts: 21.197

      Dat zal allemaal wel, maar toch zet hij die auto op een plek waar niemand rekening mee had gehouden….

      • + 12
      • 7 sep 2026 - 08:54
    • Damon Hill

      Posts: 19.962

      Het is ontzettend duidelijk dat Red Bull het 4e team is, en simpelweg minder dan Mercedes, McLaren en Ferrari. Als je dan deze prestatie neerzet (kijk maar waar Lawson staat met deze auto) dan is dat gewoon bijzonder knap.

      Tuurlijk, anderen maken fouten, maar dat maakt de prestatie niet minder knap. Want nogmaals wijs ik naad Lawson, die nog niet eens de top 10 haalt in deze auto.

      • + 5
      • 7 sep 2026 - 09:01
  • shakedown

    Posts: 1.983

    Verstappen zal geen moment de titel van Antonelli in gevaar brengen. Die is al binnen. Zijn naam kunnen ze alvast erin graveren. En Terecht!

    Verstappen heeft gewoon goed gereden. De auto is wat het is. Alle ontwikkelingen zijn inmiddels gestopt. (voor alle teams denk ik) en alles gaat op 2027. Dit seizoen is dood.

    Antonelli heeft gewoon laten zien dat hij de enige is die recht heeft op de titel dit jaar. En dat weet iemand als Verstappen als geen ander.

    • + 3
    • 7 sep 2026 - 09:13
  • Wibautstraat

    Posts: 104

    Internationale pers looft Verstappen om een podium met de beste motor van het veld? Zo veel steld het niet voor hoor, echt niet.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 09:30
    • vroegerwasallesbeter

      Posts: 27

      zo kan je het net zo goed omdraaien.
      antonelli wint met het beste electrische pakket de race. zoveel steld het het niet voor hoor, echt niet.

      • + 2
      • 7 sep 2026 - 09:41
    • Wibautstraat

      Posts: 104

      “vroegerwasallesbeter”

      De lat wordt weer eens laag gezet voor Max zie ik.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 09:55
  • F1jos

    Posts: 5.569

    Klasse apart ten opzichten van de McLarens!

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 09:59

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
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7
Haas F1
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Audi
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
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-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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