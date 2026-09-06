George Russell zag zijn teamgenoot Kimi Antonelli voor hem finishen, ondanks de grote voorsprong die hij aan het begin van de race had. De Brit startte vanaf de tweede plek, terwijl Antonelli door een penalty vanaf de negentiende positie moest vertrekken. Voor Russell betekent dat opnieuw puntenverlies in het wereldkampioenschap, terwijl hij juist de kans had om zijn achterstand op Antonelli te verkleinen.

Russell begon dit seizoen als de favoriet voor de titel, maar Antonelli had daar al snel een antwoord op. De Italiaan heeft dit seizoen al zeven keer gewonnen. Dat is evenveel overwinningen als Russell in zijn gehele carrière tot nu toe heeft behaald. Ook in Italië wist Russell de thuisrijder niet van de overwinning af te houden, ondanks dat hij lange tijd aan de leiding reed.

Antonelli is erg snel

Russell vertelt tegenover Viaplay hoe hij de snelle Antonelli tijdens de race ervaarde. "Om eerlijk te zijn, na vijf ronden zag ik dat hij al op, ik weet niet, P5, P6 stond. Het was altijd zo, ik weet niet wat hij in die eerste ronden deed, maar het leek bijna alsof hij geen grid penalty had." Op dat moment reed Russell nog aan de leiding, maar Verstappen en Antonelli maakten het hem steeds lastiger.

Het duurde dan ook niet lang voordat Russell zich realiseerde dat Antonelli ook in Italië mee zou strijden om de overwinning. "Gezien hoe de race verliep met al die inhaalmanoeuvres en de slipstream in het begin, wist ik eigenlijk al vanaf het begin dat Kimi mee zou strijden. Het was heel ongebruikelijk om iemand zo’n vooruitgang te zien boeken."

Russell is aan het einde van de rit wel erg trots op zijn teamgenoot. Hij had namelijk verwacht dat de overwinning tussen hem en Verstappen zou gaan. "Ik dacht dat het een tweestrijd of driehoeksgevecht met Max zou kunnen worden." Antonelli wist die verwachting uiteindelijk volledig om te draaien door zich vanuit het achterveld naar de overwinning te rijden.

Russell over de titelstrijd

Antonelli heeft met zijn overwinning opnieuw een stempel gedrukt op het wereldkampioenschap. Bij Russell verdwijnt de titel daardoor langzaam uit het oog. "Het is wat het is. Weet je, hij is dit jaar een betere coureur geweest. Vandaag reed hij een ongelooflijke race. Dus dat is nu eenmaal de realiteit op dit moment", aldus Russell.

De Brit probeert wel vooral naar de positieve punten te kijken en niet te veel bezig te zijn met de titelstrijd. "Ik wil de positieve punten van het weekend meenemen, want als ik mijn prestatie vergelijk met die van de coureurs die dezelfde strategie volgden als ik, was het een solide race."

Russell lijkt daarmee vooral tevreden te willen zijn met zijn eigen optreden in Monza. Toch zal het puntenverlies ten opzichte van Antonelli opnieuw hard aankomen in de strijd om het wereldkampioenschap. De Italiaan lijkt voorlopig steeds verder weg te lopen van zijn Mercedes-teamgenoot.