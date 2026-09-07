user icon
icon

'Lawson vervangt ook in Madrid geblesseerde Hadjar'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Lawson vervangt ook in Madrid geblesseerde Hadjar'

Liam Lawson lijkt ook tijdens de Grand Prix van Spanje de teamgenoot van Max Verstappen te zijn bij Red Bull. De polsblessure van Isack Hadjar lijkt nog niet goed genoeg hersteld om zijn rentree in de Formule 1 te maken. Het wordt daarmee de derde Grand Prix op rij waarin Lawson in de Red Bull kan gaan rijden, wat langer is dan zijn stint bij het team in 2025.

Lawson verving Hadjar tijdens de Grand Prix van Nederland. De Fransman had vlak voor het einde van de zomerstop een breuk opgelopen tijdens een bokstraining. Deze bokstraining was een vast onderdeel van zijn trainingsroutine, maar zorgde ervoor dat hij voorlopig niet in actie kan komen. Red Bull nam in Zandvoort en Monza al geen risico en lijkt die lijn ook in Spanje door te trekken.

Meer over Liam Lawson FIA slaat toe vlak voor GP Monza: Lawson en Alonso starten vanuit pitlane

FIA slaat toe vlak voor GP Monza: Lawson en Alonso starten vanuit pitlane

6 sep
 Red Bull denkt aan 'geheim' plan voor Verstappen

Red Bull denkt aan 'geheim' plan voor Verstappen

5 sep

Red Bull wil geen risico's lopen

Lawson krijgt daarmee opnieuw een kans in de Red Bull-bolide naast Verstappen. Ted Kravitz lijtk te weten dat Red Bull ook voor de Grand Prix van Spanje geen risico wil nemen. "Isack Hadjar is nog steeds uitgeschakeld met een gebroken pols na zijn trainingsongeluk, waarbij hij bokste. We begrijpen dat hij waarschijnlijk ook Madrid zal missen", aldus Kravitz bij Sky Sports.

Hadjar heeft nog altijd wat pijn, zo weet Kravitz. Omdat de nieuwe Madring enkele lastige bochten bevat, lijkt de keuze voor Lawson opnieuw logisch. "Het lijkt er dus op dat Liam Lawson hem volgende week zal vervangen, omdat Isack nog steeds wat pijn heeft en Madrid een aantal zeer lastige bochten heeft. We denken dus dat Hadjar drie races zal missen."

Hadjar's pols is nog niet herstelt

De jonge Fransman hoopte zelf op een rentree in Monza, maar Red Bull was bang voor de hogesnelheidsbochten naar rechts vanwege de belasting op de linkerpols van Hadjar. Op de Madring kan Red Bull met dezelfde zorgen te maken krijgen. Met name de 550 meter lange, schuin aflopende bocht kan een flinke belasting vormen voor de geblesseerde pols.

Na de Grand Prix van Spanje krijgt Hadjar twee weken de tijd om verder te herstellen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Daarmee lijkt zijn rentree in Bakoe een realistischer doel. Voor Lawson betekent het ondertussen een langere periode naast Verstappen.

F1 Nieuws Max Verstappen Liam Lawson Isack Hadjar Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Starscreamer

    Posts: 1.501

    Heeft hij als invaller straks meer races gereden voor RBR dan als "vaste" rijder :P

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 09:09
    • Verstoppen

      Posts: 2.118

      In elk geval meer punten bijelkaar gereden!

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 10:07
    • Need5Speed

      Posts: 4.451

      Hij heeft alweer meer races voor Red Bull gereden dan Robert Doornbos, dat is tenminste iets.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 10:16
  • Taures

    Posts: 1.563

    Lindblad verdient ook een kans.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 09:36

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar