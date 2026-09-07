Liam Lawson lijkt ook tijdens de Grand Prix van Spanje de teamgenoot van Max Verstappen te zijn bij Red Bull. De polsblessure van Isack Hadjar lijkt nog niet goed genoeg hersteld om zijn rentree in de Formule 1 te maken. Het wordt daarmee de derde Grand Prix op rij waarin Lawson in de Red Bull kan gaan rijden, wat langer is dan zijn stint bij het team in 2025.

Lawson verving Hadjar tijdens de Grand Prix van Nederland. De Fransman had vlak voor het einde van de zomerstop een breuk opgelopen tijdens een bokstraining. Deze bokstraining was een vast onderdeel van zijn trainingsroutine, maar zorgde ervoor dat hij voorlopig niet in actie kan komen. Red Bull nam in Zandvoort en Monza al geen risico en lijkt die lijn ook in Spanje door te trekken.

Red Bull wil geen risico's lopen

Lawson krijgt daarmee opnieuw een kans in de Red Bull-bolide naast Verstappen. Ted Kravitz lijtk te weten dat Red Bull ook voor de Grand Prix van Spanje geen risico wil nemen. "Isack Hadjar is nog steeds uitgeschakeld met een gebroken pols na zijn trainingsongeluk, waarbij hij bokste. We begrijpen dat hij waarschijnlijk ook Madrid zal missen", aldus Kravitz bij Sky Sports.

Hadjar heeft nog altijd wat pijn, zo weet Kravitz. Omdat de nieuwe Madring enkele lastige bochten bevat, lijkt de keuze voor Lawson opnieuw logisch. "Het lijkt er dus op dat Liam Lawson hem volgende week zal vervangen, omdat Isack nog steeds wat pijn heeft en Madrid een aantal zeer lastige bochten heeft. We denken dus dat Hadjar drie races zal missen."

Hadjar's pols is nog niet herstelt

De jonge Fransman hoopte zelf op een rentree in Monza, maar Red Bull was bang voor de hogesnelheidsbochten naar rechts vanwege de belasting op de linkerpols van Hadjar. Op de Madring kan Red Bull met dezelfde zorgen te maken krijgen. Met name de 550 meter lange, schuin aflopende bocht kan een flinke belasting vormen voor de geblesseerde pols.

Na de Grand Prix van Spanje krijgt Hadjar twee weken de tijd om verder te herstellen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Daarmee lijkt zijn rentree in Bakoe een realistischer doel. Voor Lawson betekent het ondertussen een langere periode naast Verstappen.