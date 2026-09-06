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Verstappen kan nog genieten: "Niet als ze me inhalen alsof ik een schildpad ben"

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Verstappen kan nog genieten: "Niet als ze me inhalen alsof ik een schildpad ben"

Max Verstappen speelde vandaag een hoofdrol in de Italiaanse Grand Prix. Hij kon zich in de openingsfase mengen in de strijd om de zege, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Mercedessen. Verstappen was redelijk tevreden, maar geeft wel eerlijk toe dat hij niet altijd kan genieten van dit soort races.

Verstappen startte de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op de vijfde plaats, maar hij wist zich snel naar voren te werken. Na de herstart opende hij de jacht op Mercedes-coureur George Russell, en reed hij een aantal rondjes aan kop. Uiteindelijk moest hij Russell en zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli laten gaan, en vocht hij nog kort met de McLarens. Het was geen slechte race voor Verstappen, en na afloop ontving hij complimenten voor de manier waarop hij de duels aan was gegaan.

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Kan Verstappen nog genieten?

Verstappen was redelijk tevreden, en na afloop werd hij op de FIA-persconferentie gevraagd of hij kan genieten van de manier waarop hij racet. Grijnzend gaf hij antwoord: "Om eerlijk te zijn, niet wanneer andere coureurs je inhalen alsof je een schildpad bent. Maar goed, ik kon acties inzetten aan de buitenkant. Onze auto is goed op de remmen, dus dat helpt, dus ik kon met vertrouwen de remzones aanvallen."

Verstappen voltooide een aantal spectaculaire inhaalacties, en gaat verder met zijn verhaal: "Na de start kreeg ik dat twee keer voor elkaar in bocht twee en vier. Dus ja, ik bedoel, je kan ervan genieten, maar op hetzelfde moment is het frustrerend. Maar ik probeer gewoon alles te maximaliseren wat ik kan."

Waren de problemen verholpen?

Voor Verstappen was het in ieder geval een zware race, want hij worstelde nog steeds met de problemen met de achteras: "Ja, er was niets veranderd. Het is gewoon niet goed. Je worstelt met de hobbels en de kerbs, vooral in de low speed. Het is alsof de achteras niet soepel is. Dus ja, het was niet ideaal en het kostte ons performance. Maar het is wat het is."

NicoS

Posts: 21.193

Benieuwd of er een record is gevestigd met het aantal inhaal acties, of Jo-jo acties, hoe je het wil noemen…..
De show gaat inmiddels ver boven de sport uit, want dit was weliswaar vermakelijk, maar ook enorm nep…..
De tik-tok generatie zal ongetwijfeld genoten hebben, en daar gaat het om…�... [Lees verder]

  • 7
  • 6 sep 2026 - 20:49
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (6)

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  • NicoS

    Posts: 21.191

    Benieuwd of er een record is gevestigd met het aantal inhaal acties, of Jo-jo acties, hoe je het wil noemen…..
    De show gaat inmiddels ver boven de sport uit, want dit was weliswaar vermakelijk, maar ook enorm nep…..
    De tik-tok generatie zal ongetwijfeld genoten hebben, en daar gaat het om……toch?
    De zege van Kimi in Italië kwam natuurlijk als een geschenk uit de hemel, en was ook prachtig.
    Dat maakt het allemaal een beetje goed, maar met echt racen heeft dit weinig van doen.

    • + 7
    • 6 sep 2026 - 20:49
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.186

      De autotune “zangers” trekken ook volle zalen. Onbegrijpelijk maar show gaat boven talent

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 21:07
    • Pietje Bell

      Posts: 36.607

      Dit heeft ook met race heel weinig van doen, maar heb een knop omgedraaid
      en heb zonder er bij na te denken een hele leuke en spannende wedstrijd
      gezien. En als er iemand moet winnen dan graag Kimi en zo gebeurde ...........

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 21:08
    • NicoS

      Posts: 21.191

      Net als de coureurs moeten wij er ons ook bij neerleggen, maar of ik het leuk vind…..dat is toch wat anders.
      Hopelijk is het volgend seizoen beter, en kunnen ze misschien op de meeste banen weer meer “gewoon” racen zonder al te veel accu perikelen.
      Op dit moment is dat allemaal te bepalend hoe een coureur “moet” rijden om snel te kunnen zijn, en dat is gewoon heel jammer. De races zijn vermakelijk over het algemeen, maar dat is omdat deze auto’s beter zijn om te racen, echter wordt dat weer teniet gedaan door de aandrijflijn.

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 21:26
    • snailer

      Posts: 34.674

      autotune “zangers” op met de computer gemaakt muziek dan toch, he.

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 21:39
  • Pietje Bell

    Posts: 36.607

    Ook een welverdiend podium voor Max zijn pupil Chris L.u.l.h.a.m.
    Mag het woord L.U.L. eindelijk eens uit het filter?!

    2seasmotorsport

    Donington Park

    Double podium, class victory and fastest lap wrap up the penultimate @british_gt
    weekend.

    A great result on both sides of the garage, with fastest lap of the race and P2 overall
    amd fastest lap of the race for @contempo_concept and championship debutant
    @chrisl.l.h.a.m 20 , and a return to the podium and Silver Am class win for reigning
    champion @charlesdawsonracing alongside @aaronwalkerracing .

    Great result for all. Trophies all round 🙌🏽

    #britishgt #mercedesamg #2seasmotorsport


    4 foto's: urlr.me/NEv2XY

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 21:06

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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