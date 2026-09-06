Max Verstappen speelde vandaag een hoofdrol in de Italiaanse Grand Prix. Hij kon zich in de openingsfase mengen in de strijd om de zege, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Mercedessen. Verstappen was redelijk tevreden, maar geeft wel eerlijk toe dat hij niet altijd kan genieten van dit soort races.

Verstappen startte de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op de vijfde plaats, maar hij wist zich snel naar voren te werken. Na de herstart opende hij de jacht op Mercedes-coureur George Russell, en reed hij een aantal rondjes aan kop. Uiteindelijk moest hij Russell en zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli laten gaan, en vocht hij nog kort met de McLarens. Het was geen slechte race voor Verstappen, en na afloop ontving hij complimenten voor de manier waarop hij de duels aan was gegaan.

Kan Verstappen nog genieten?

Verstappen was redelijk tevreden, en na afloop werd hij op de FIA-persconferentie gevraagd of hij kan genieten van de manier waarop hij racet. Grijnzend gaf hij antwoord: "Om eerlijk te zijn, niet wanneer andere coureurs je inhalen alsof je een schildpad bent. Maar goed, ik kon acties inzetten aan de buitenkant. Onze auto is goed op de remmen, dus dat helpt, dus ik kon met vertrouwen de remzones aanvallen."

Verstappen voltooide een aantal spectaculaire inhaalacties, en gaat verder met zijn verhaal: "Na de start kreeg ik dat twee keer voor elkaar in bocht twee en vier. Dus ja, ik bedoel, je kan ervan genieten, maar op hetzelfde moment is het frustrerend. Maar ik probeer gewoon alles te maximaliseren wat ik kan."

Waren de problemen verholpen?

Voor Verstappen was het in ieder geval een zware race, want hij worstelde nog steeds met de problemen met de achteras: "Ja, er was niets veranderd. Het is gewoon niet goed. Je worstelt met de hobbels en de kerbs, vooral in de low speed. Het is alsof de achteras niet soepel is. Dus ja, het was niet ideaal en het kostte ons performance. Maar het is wat het is."