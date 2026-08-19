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'Hadjar mist GP Nederland: Verstappen krijgt andere teamgenoot in Zandvoort'

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'Hadjar mist GP Nederland: Verstappen krijgt andere teamgenoot in Zandvoort'

Isack Hadjar dreigt de Dutch GP van komend weekend te moeten missen. De Red Bull Racing-coureur zou kampen met een polsblessure en volgens De Telegraaf niet in actie kunnen komen op Zandvoort. Liam Lawson zou de Fransman vervangen bij Red Bull Racing en daarmee teamgenoot worden van Max Verstappen.

Hadjar zou de blessure hebben opgelopen tijdens een gymsessie in voorbereiding op het de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Wat er precies aan de hand is met zijn pols, is vooralsnog niet bekend. Red Bull Racing heeft het nieuws bovendien nog niet officieel bevestigd. Mocht Hadjar inderdaad ontbreken, dan zou dat een flinke domper zijn voor de Oostenrijkse renstal.

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Hadjar kent sterk seizoen en heeft goede herinneringen aan Zandvoort

De Fransman is bezig aan een sterk seizoen en staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap. Hadjar komt bovendien regelmatig in de buurt van Verstappen. Zijn afwezigheid zou dan ook een tegenvaller zijn voor Red Bull Racing. Zeker omdat de Dutch GP voor Hadjar een speciaal weekend had moeten worden.

Vorig jaar pakte Hadjar op Zandvoort namens Racing Bulls zijn eerste podium in de Formule 1. De Fransman eindigde knap als derde en bewaart daardoor goede herinneringen aan het circuit in de duinen. Voor de editie van dit jaar had hij zelfs een speciale helm ontworpen. Daarop verwees hij naar zijn podium van vorig jaar en de bokaal die na afloop in twee stukken brak.

Lawson naar Red Bull, Tsunoda maakt rentree

Als Hadjar niet kan racen, zou Lawson zijn plaats bij Red Bull Racing innemen. De Nieuw-Zeelander zou daarmee voor minimaal één race naast Verstappen komen te zitten. Lawson heeft bovendien een bijzondere band met Zandvoort. Drie jaar geleden maakte hij daar zijn Formule 1-debuut, toen hij Daniel Ricciardo verving nadat de Australiër zijn pols had gebroken.

Tsunoda zou vervolgens de plaats van Lawson bij Racing Bulls overnemen. Daarmee zou de Japanner terugkeren op de Formule 1-grid, nadat hij dit seizoen geen vast zitje wist te bemachtigen. Vorig jaar werd Tsunoda bij Red Bull Racing al na twee races vervangen door Lawson. De mogelijke wijzigingen zijn vooralsnog niet officieel bevestigd door Red Bull Racing.

Henery

Posts: 479

"Vorig jaar werd Tsunoda bij Red Bull Racing al na twee races vervangen door Lawson."

Echt?

  • 1
  • 19 aug 2026 - 08:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Yuki Tsunoda Liam Lawson Isack Hadjar Racing Bulls Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (14)

Login om te reageren
  • azzey

    Posts: 410

    Er was al aangekondigd aan de pers dat één team vandaag met belangrijk nieuws komt. Dat zou dan heel goed dit kunnen zijn (ipv alle speculaties over Max zn mogelijke toekomst die dit weekend bekendgemaakt zou worden)

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 07:56
  • d07

    Posts: 2.645

    Hadjar zou de blessure hebben opgelopen tijdens een gymsessie in voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen.

    Dus hij heeft die blessure begin van dit jaar opgelopen en daar de eerste helft van het seizoen gewoon mee gereden, en nu kan ie ineens niet meedoen door die blessure? Of is de tekst weer eens door een AI tool gemaakt en wordt het vervolg van het seizoen bedoeld.. vragen, vragen

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 08:22
    • Need5Speed

      Posts: 4.321

      Het de AI tool heeft naar je geluisterd en er "in voorbereiding op het de Grand Prix van Nederland in Zandvoort."

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 08:40
    • Need5Speed

      Posts: 4.321

      ... van gemaakt. (was mijn AI tool vergeten erachter te zetten)

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 08:41
  • The Wolf

    Posts: 1.312

    Benieuwd wat Liam dan kan laten zien, vorig jaar bij RBR kende hij wel een erg slechte start, kwam ook in een complexe situatie waarin al velen voor hem onderuit gegaan waren. De wagen van dit jaar lijkt al een stuk beter te handelen, zo zie je aan de prestaties van de onervaren Hadjar. Dus wie weet kan Liam zich beetje revancheren, heeft toch (net als Gasly) z'n imago weer een beetje opgepoetst na dat mislukte RBR avontuur.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 08:25
  • Henery

    Posts: 479

    "Vorig jaar werd Tsunoda bij Red Bull Racing al na twee races vervangen door Lawson."

    Echt?

    • + 1
    • 19 aug 2026 - 08:34
    • The Wolf

      Posts: 1.312

      klopt, omdat die Nieuw-Zeelander Yuki er niks van bakte werd hij na 2 races vervangen door de Japanner Lawson

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 08:37
    • Tazman

      Posts: 93

      Je was mij voor

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 08:46
    • Beri

      Posts: 7.050

      Ja dat heb je dus gemist? Poeh.. Die Lawson was echt zoveel beter dan Yuki. Heeft totaal geen auto's afgeschreven.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 10:33
  • Tony

    Posts: 1.671

    Waarschijnlijk wil hij niet met zijn nieuwe "bijzondere" helm rijden.

    • + 1
    • 19 aug 2026 - 08:43
    • butch3225

      Posts: 70

      Nope die is gebroken....... delfs blauw

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 08:45
    • The Wolf

      Posts: 1.312

      Hadjar heeft gisteren op gpvandaag gezien hoe z'n speciale helm afgezeken werd en durft er nu niet meer mee in het openbaar te verschijnen. Zo hard komen onze woorden aan bij die jongens, staan we soms niet bij stil..

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 08:45
  • Need5Speed

    Posts: 4.321

    "Vorig jaar werd Tsunoda bij Red Bull Racing al na twee races vervangen door Lawson. "

    Echt waar?

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 08:47
    • Need5Speed

      Posts: 4.321

      Tsunoda werd vorig jaar na 2 races vervangen door Lawson bij Racing Bulls.
      Een flinke domper, weet ik nog. Hij kwam er niet meer bovenop en reed bij Red Bull een zeer matig seizoen.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 08:50

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Japan Circuit Suzuka
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22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Racing Bulls
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