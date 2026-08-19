Isack Hadjar dreigt de Dutch GP van komend weekend te moeten missen. De Red Bull Racing-coureur zou kampen met een polsblessure en volgens De Telegraaf niet in actie kunnen komen op Zandvoort. Liam Lawson zou de Fransman vervangen bij Red Bull Racing en daarmee teamgenoot worden van Max Verstappen.

Hadjar zou de blessure hebben opgelopen tijdens een gymsessie in voorbereiding op het de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Wat er precies aan de hand is met zijn pols, is vooralsnog niet bekend. Red Bull Racing heeft het nieuws bovendien nog niet officieel bevestigd. Mocht Hadjar inderdaad ontbreken, dan zou dat een flinke domper zijn voor de Oostenrijkse renstal.

Hadjar kent sterk seizoen en heeft goede herinneringen aan Zandvoort

De Fransman is bezig aan een sterk seizoen en staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap. Hadjar komt bovendien regelmatig in de buurt van Verstappen. Zijn afwezigheid zou dan ook een tegenvaller zijn voor Red Bull Racing. Zeker omdat de Dutch GP voor Hadjar een speciaal weekend had moeten worden.

Vorig jaar pakte Hadjar op Zandvoort namens Racing Bulls zijn eerste podium in de Formule 1. De Fransman eindigde knap als derde en bewaart daardoor goede herinneringen aan het circuit in de duinen. Voor de editie van dit jaar had hij zelfs een speciale helm ontworpen. Daarop verwees hij naar zijn podium van vorig jaar en de bokaal die na afloop in twee stukken brak.

Lawson naar Red Bull, Tsunoda maakt rentree

Als Hadjar niet kan racen, zou Lawson zijn plaats bij Red Bull Racing innemen. De Nieuw-Zeelander zou daarmee voor minimaal één race naast Verstappen komen te zitten. Lawson heeft bovendien een bijzondere band met Zandvoort. Drie jaar geleden maakte hij daar zijn Formule 1-debuut, toen hij Daniel Ricciardo verving nadat de Australiër zijn pols had gebroken.

Tsunoda zou vervolgens de plaats van Lawson bij Racing Bulls overnemen. Daarmee zou de Japanner terugkeren op de Formule 1-grid, nadat hij dit seizoen geen vast zitje wist te bemachtigen. Vorig jaar werd Tsunoda bij Red Bull Racing al na twee races vervangen door Lawson. De mogelijke wijzigingen zijn vooralsnog niet officieel bevestigd door Red Bull Racing.