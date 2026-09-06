Red Bull heeft het eerste podium in de tweede seizoenshelft behaald. Max Verstappen wist zijn bolide vanaf de vijfde startplek naar de derde positie te brengen. Laurent Mekies ziet dat als het maximaal haalbare op het Italiaanse circuit. Liam Lawson eindigt op de vijftiende positie en wist daardoor geen punten mee naar huis te nemen.

Het was een lastig weekend voor Red Bull Racing. Isack Hadjar kon vanwege zijn blessure nog altijd niet in actie komen, waardoor Lawson opnieuw moest instappen. Red Bull behaalde uiteindelijk vijftien punten in Italië en daar is Mekies tevreden mee. Verstappen wist met zijn derde positie bovendien voor het eerst sinds de zomerstop weer op het podium te eindigen.

Goed podium van Verstappen

Mekies vertelt tegenover Viaplay dat hij blij is met het podium dat Verstappen heeft behaald. "Het is een heel mooi podium. Ik denk niet dat we precies hetzelfde tempo hadden als de Mercedes. We lagen niet ver achter, waarschijnlijk een paar tienden achter hen. Maar het goede nieuws is dat de auto snel genoeg was om zowel McLaren als Ferrari's achter ons te houden, en het is waarschijnlijk ons beste resultaat en tempo op een racedag sinds een flink aantal races."

Mekies is echter wel realistisch en merkt op dat er nog veel verbeterd moet worden bij Red Bull. Het team behaalt nog altijd niet de resultaten waar het op blijft hopen. "Natuurlijk is niets perfect, en we zullen pas tevreden zijn als we dat ultieme tempo hebben. Maar Max heeft geweldige inhaalmanoeuvres en gevechten laten zien, precies zoals we hem graag zien doen", zo looft Mekies de viervoudig wereldkampioen.

Auto heeft moeite

Verstappen heeft de afgelopen dagen veel geklaagd over de auto. Volgens Mekies zijn daar bepaalde redenen voor. "We weten dat we een paar onderliggende problemen met de auto’s hebben die ons dit jaar hebben beperkt. Op sommige circuits hebben we daar meer last van dan op andere. Onder bepaalde raceomstandigheden hebben we daar meer last van dan anderen."

Hadjar heeft de afgelopen twee raceweekenden gemist vanwege een polsbreuk. Red Bull blijft voorzichtig en Mekies durft nog niets te zeggen over het komende weekend in Spanje. "Madrid is nog maar een paar dagen verwijderd, dus het ziet er natuurlijk behoorlijk lastig uit, maar we nemen de tijd. We zullen het over een paar dagen samen met hem en zijn artsen bekijken, maar de prioriteit blijft dezelfde als tot nu toe."

Red Bull zal daarmee pas op het laatste moment bepalen of Hadjar fit genoeg is om terug te keren. Tot die tijd blijft Lawson waarschijnlijk de vervanger van de Fransman. Voor het team is vooral belangrijk dat Hadjar volledig hersteld terugkeert en geen onnodig risico wordt genomen met zijn pols.