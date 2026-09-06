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Mekies looft Verstappen na podium: "Dat zien we hem graag doen"

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Mekies looft Verstappen na podium: "Dat zien we hem graag doen"

Red Bull heeft het eerste podium in de tweede seizoenshelft behaald. Max Verstappen wist zijn bolide vanaf de vijfde startplek naar de derde positie te brengen. Laurent Mekies ziet dat als het maximaal haalbare op het Italiaanse circuit. Liam Lawson eindigt op de vijftiende positie en wist daardoor geen punten mee naar huis te nemen.

Het was een lastig weekend voor Red Bull Racing. Isack Hadjar kon vanwege zijn blessure nog altijd niet in actie komen, waardoor Lawson opnieuw moest instappen. Red Bull behaalde uiteindelijk vijftien punten in Italië en daar is Mekies tevreden mee. Verstappen wist met zijn derde positie bovendien voor het eerst sinds de zomerstop weer op het podium te eindigen.

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Goed podium van Verstappen

Mekies vertelt tegenover Viaplay dat hij blij is met het podium dat Verstappen heeft behaald. "Het is een heel mooi podium. Ik denk niet dat we precies hetzelfde tempo hadden als de Mercedes. We lagen niet ver achter, waarschijnlijk een paar tienden achter hen. Maar het goede nieuws is dat de auto snel genoeg was om zowel McLaren als Ferrari's achter ons te houden, en het is waarschijnlijk ons beste resultaat en tempo op een racedag sinds een flink aantal races."

Mekies is echter wel realistisch en merkt op dat er nog veel verbeterd moet worden bij Red Bull. Het team behaalt nog altijd niet de resultaten waar het op blijft hopen. "Natuurlijk is niets perfect, en we zullen pas tevreden zijn als we dat ultieme tempo hebben. Maar Max heeft geweldige inhaalmanoeuvres en gevechten laten zien, precies zoals we hem graag zien doen", zo looft Mekies de viervoudig wereldkampioen.

Auto heeft moeite

Verstappen heeft de afgelopen dagen veel geklaagd over de auto. Volgens Mekies zijn daar bepaalde redenen voor. "We weten dat we een paar onderliggende problemen met de auto’s hebben die ons dit jaar hebben beperkt. Op sommige circuits hebben we daar meer last van dan op andere. Onder bepaalde raceomstandigheden hebben we daar meer last van dan anderen."

Hadjar heeft de afgelopen twee raceweekenden gemist vanwege een polsbreuk. Red Bull blijft voorzichtig en Mekies durft nog niets te zeggen over het komende weekend in Spanje. "Madrid is nog maar een paar dagen verwijderd, dus het ziet er natuurlijk behoorlijk lastig uit, maar we nemen de tijd. We zullen het over een paar dagen samen met hem en zijn artsen bekijken, maar de prioriteit blijft dezelfde als tot nu toe." 

Red Bull zal daarmee pas op het laatste moment bepalen of Hadjar fit genoeg is om terug te keren. Tot die tijd blijft Lawson waarschijnlijk de vervanger van de Fransman. Voor het team is vooral belangrijk dat Hadjar volledig hersteld terugkeert en geen onnodig risico wordt genomen met zijn pols.

MaxRaw

Posts: 990

Sja,
Daar hebben wij wat aan, zonder Max hadden ze ergens tussen plaats 10 en 15 gereden, net als Lawson die er dus ook niet aan te pas kwam vandaag.
Max in de Racing Bulls was misschien nog verder naar voren gekomen.
Duidelijk dat de rijder het verschil heeft gemaakt.

  • 4
  • 6 sep 2026 - 18:35
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (4)

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  • MaxRaw

    Posts: 990

    Sja,
    Daar hebben wij wat aan, zonder Max hadden ze ergens tussen plaats 10 en 15 gereden, net als Lawson die er dus ook niet aan te pas kwam vandaag.
    Max in de Racing Bulls was misschien nog verder naar voren gekomen.
    Duidelijk dat de rijder het verschil heeft gemaakt.

    • + 4
    • 6 sep 2026 - 18:35
  • Snelrondje

    Posts: 9.154

    Dit weekend heeft Jeffrey Herlings zijn 3e titel in de MSXGP gewonnen. Ook een mooi Suc6 na wat jaren met blessures.

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 20:30
    • Larry Perkins

      Posts: 67.647

      Herlings voor derde keer wereldkampioen MXGP na zege in Turkije

      Motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije voor de derde keer wereldkampioen geworden in de MXGP. Dat lukte de 31-jarige Nederlander eerder in de koningsklasse in 2018 en 2021. Daarnaast behaalde Herlings in zijn carrière ook drie keer de wereldtitel in de MX2, een niveau lager.

      "Ik had maar drie uur geslapen vannacht van de zenuwen. Maar ik ben blij dat ik het kampioenschap binnen heb", zei Herlings na afloop opgelucht. Hij zit sinds dit jaar bij een nieuw team, een stap die zich meteen heeft uitbetaald.

      Al in de eerste manche had hij genoeg punten verdiend voor het wereldkampioenschap, waardoor het feit dat hij later op de dag ook de tweede manche won, vooral een leuk extraatje was.

      Zijn enige opdracht was om vóór zijn concurrent Romain Febvre te eindigen. Dat bleek geen moeilijke opgave voor Herlings. Febvre finishte als derde, met een achterstand van ruim achttien seconden.

      Snelle start Herlings
      De baan lag in Afyon, in het midden van Turkije, op meer dan 1.000 meter hoogte. Dat waren uitdagende omstandigheden, zowel voor de coureurs als de motoren. Herlings had daar echter geen problemen mee en ging er na de start als een speer vandoor. Hij reed na zes minuten de snelste rondetijd.

      De concurrentie had het nakijken. Herlings kon zijn eigen sporen kiezen in het zand en bleef vol gas gaan. Het plezier spatte er vanaf wanneer hij na een heuvel door de lucht vloog. Hij kwam uiteindelijk met overmacht als winnaar van de eerste manche en daarmee ook de wereldtitel over de streep.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 21:23
    • Larry Perkins

      Posts: 67.647

      JEFFREY HERLINGS BECOMES 6-TIME WORLD CHAMPION!! 💥 #MXGPTurkiye
      (5,32 minuten)

      urlr.me/x92Exq

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 21:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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