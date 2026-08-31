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Antonelli kan genadeklap uitdelen op Monza: "Dan is hij wereldkampioen"

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Antonelli kan genadeklap uitdelen op Monza: "Dan is hij wereldkampioen"

Andrea Kimi Antonelli staat voor een flinke uitdaging tijdens zijn thuisrace in Monza. De leider in het Formule 1-kampioenschap krijgt dit weekend een gridstraf vanwege een motorcomponentwissel en zal daardoor minimaal tien plaatsen worden teruggezet. Toch denkt voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer dat de Italiaan zelfs vanaf ver naar achteren de titelstrijd een enorme klap kan toedienen.

Antonelli heeft dit seizoen al een voorsprong van 59 punten opgebouwd op George Russell. Mercedes wist al langer dat de 20-jarige coureur een straf zou moeten incasseren, nadat door betrouwbaarheidsproblemen zijn beschikbare motoronderdelen sneller zijn opgebruikt dan gepland. De Italiaanse Grand Prix is vanuit tactisch oogpunt het ideale moment gekozen, aangezien het circuit van Monza met lange rechte stukken en zware remzones mogelijkheden biedt om veel plaatsen goed te maken.

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"Als Antonelli wint, is hij kampioen"

De precieze omvang van de gridstraf is nog niet bekend, maar Antonelli zal sowieso minimaal tien plaatsen worden teruggezet. Hij start daardoor op zijn best vanaf de elfde positie. Als Mercedes meerdere onderdelen vervangt en daarmee de motorpool voor de rest van het seizoen uitbreidt, kan Antonelli zelfs helemaal achteraan moeten beginnen. Palmer denkt desondanks dat een overwinning in Monza de titelstrijd praktisch beslist.

"Als Kimi in Monza wint ondanks zijn gridstraf, dan is hij voor mij kampioen. Zo ver wil ik zelfs gaan", stelt Palmer in de F1 Nation-podcast. "Het zou een enorme mentale klap zijn voor de concurrentie. Hij zou zijn thuisrace winnen na een hele reeks inhaalacties en op indrukwekkende wijze terugkomen. George zou dan enorm balen als hij opnieuw geen punten op Kimi weet terug te winnen. Russell móét deze race winnen."

Antonelli arriveert bovendien met veel vertrouwen in Italië. De Mercedes-coureur werd tijdens de vorige Grand Prix in Zandvoort tweede achter Lando Norris en bouwde daar zijn voorsprong verder uit. Volgens Palmer zou een overwinning vanaf de achtergrond niet alleen sportief, maar ook mentaal een enorm verschil maken.

Antonelli wacht loodzware comeback

Een overwinning vanuit de achterhoede is echter allesbehalve vanzelfsprekend. In de 76-jarige geschiedenis van de Formule 1 is een Grand Prix slechts 28 keer gewonnen door een coureur die buiten de top tien startte. Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Max Verstappen slaagden daar in het verleden al in. Alonso en Verstappen deden het zelfs twee keer.

Verstappen zorgde in 2024 voor een van de meest indrukwekkende voorbeelden toen hij de Grand Prix van São Paulo vanaf de zeventiende plaats won. Twee jaar eerder won de Nederlander in Spa-Francorchamps vanaf P14. Hamilton kwam in 2018 vanaf de veertiende startplek terug naar de overwinning tijdens de Grand Prix van Duitsland. Slechts één coureur won ooit vanaf buiten de top twintig: John Watson startte in 1983 als 22e in Long Beach en wist alsnog te winnen. Voor Antonelli lijkt een chaotische race dan ook noodzakelijk om daadwerkelijk voor de zege te kunnen gaan. Een podiumplaats zou vanuit de achterhoede al een uitstekend resultaat zijn.

Larry Perkins

Posts: 67.555

Een overwinning op Monza kan Antonelli op zijn buik schrijven aangezien Verstappen in Q2 het verwachte kantelpunt meemaakt...

  • 2
  • 31 aug 2026 - 20:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Jolyon Palmer Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (3)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.430

    Niet zo voorbarig, gewoon even Q2 Monza afwachten, met dank aan @Larry

    • + 1
    • 31 aug 2026 - 17:52
  • Flexwing

    Posts: 538

    Hij is nog lang niet kampioen kan nog van alles gebeuren.

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 19:47
  • Larry Perkins

    Posts: 67.555

    Een overwinning op Monza kan Antonelli op zijn buik schrijven aangezien Verstappen in Q2 het verwachte kantelpunt meemaakt...

    • + 2
    • 31 aug 2026 - 20:13

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Jolyon Palmer -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 20 jan 1991 (35)
  • Geb. plaats Horsham, GB
  • Gewicht 78 kg
  • Lengte 1,79 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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