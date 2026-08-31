Andrea Kimi Antonelli staat voor een flinke uitdaging tijdens zijn thuisrace in Monza. De leider in het Formule 1-kampioenschap krijgt dit weekend een gridstraf vanwege een motorcomponentwissel en zal daardoor minimaal tien plaatsen worden teruggezet. Toch denkt voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer dat de Italiaan zelfs vanaf ver naar achteren de titelstrijd een enorme klap kan toedienen.

Antonelli heeft dit seizoen al een voorsprong van 59 punten opgebouwd op George Russell. Mercedes wist al langer dat de 20-jarige coureur een straf zou moeten incasseren, nadat door betrouwbaarheidsproblemen zijn beschikbare motoronderdelen sneller zijn opgebruikt dan gepland. De Italiaanse Grand Prix is vanuit tactisch oogpunt het ideale moment gekozen, aangezien het circuit van Monza met lange rechte stukken en zware remzones mogelijkheden biedt om veel plaatsen goed te maken.

"Als Antonelli wint, is hij kampioen"

De precieze omvang van de gridstraf is nog niet bekend, maar Antonelli zal sowieso minimaal tien plaatsen worden teruggezet. Hij start daardoor op zijn best vanaf de elfde positie. Als Mercedes meerdere onderdelen vervangt en daarmee de motorpool voor de rest van het seizoen uitbreidt, kan Antonelli zelfs helemaal achteraan moeten beginnen. Palmer denkt desondanks dat een overwinning in Monza de titelstrijd praktisch beslist.

"Als Kimi in Monza wint ondanks zijn gridstraf, dan is hij voor mij kampioen. Zo ver wil ik zelfs gaan", stelt Palmer in de F1 Nation-podcast. "Het zou een enorme mentale klap zijn voor de concurrentie. Hij zou zijn thuisrace winnen na een hele reeks inhaalacties en op indrukwekkende wijze terugkomen. George zou dan enorm balen als hij opnieuw geen punten op Kimi weet terug te winnen. Russell móét deze race winnen."

Antonelli arriveert bovendien met veel vertrouwen in Italië. De Mercedes-coureur werd tijdens de vorige Grand Prix in Zandvoort tweede achter Lando Norris en bouwde daar zijn voorsprong verder uit. Volgens Palmer zou een overwinning vanaf de achtergrond niet alleen sportief, maar ook mentaal een enorm verschil maken.

Antonelli wacht loodzware comeback

Een overwinning vanuit de achterhoede is echter allesbehalve vanzelfsprekend. In de 76-jarige geschiedenis van de Formule 1 is een Grand Prix slechts 28 keer gewonnen door een coureur die buiten de top tien startte. Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Max Verstappen slaagden daar in het verleden al in. Alonso en Verstappen deden het zelfs twee keer.

Verstappen zorgde in 2024 voor een van de meest indrukwekkende voorbeelden toen hij de Grand Prix van São Paulo vanaf de zeventiende plaats won. Twee jaar eerder won de Nederlander in Spa-Francorchamps vanaf P14. Hamilton kwam in 2018 vanaf de veertiende startplek terug naar de overwinning tijdens de Grand Prix van Duitsland. Slechts één coureur won ooit vanaf buiten de top twintig: John Watson startte in 1983 als 22e in Long Beach en wist alsnog te winnen. Voor Antonelli lijkt een chaotische race dan ook noodzakelijk om daadwerkelijk voor de zege te kunnen gaan. Een podiumplaats zou vanuit de achterhoede al een uitstekend resultaat zijn.