Andrea Kimi Antonelli heeft op Monza nagenoeg het onmogelijke gepresteerd. Vanaf de negentiende startplaats heeft de thuisheld de Grand Prix van Italië op zijn naam geschreven. Na afloop was de Mercedes-coureur in alle staten.

Antonelli moest vanwege een gridstraf achteraan het veld starten, maar baande zich een weg door het hele Formule 1-veld. Uiteindelijk wist hij, door een andere strategie, teamgenoot George Russell te verschalken en greep hij de overwinning voor de Engelsman en nummer drie Max Verstappen. Voor het eerst sinds 1953, toen Alberto Ascari de GP van Italië won, heeft Monza eindelijk weer een thuisheld die op eigen bodem weet te zegevieren.

HISTORY MADE! 🤩



Kimi Antonelli becomes the first Italian driver to win the Italian Grand Prix since 1966!! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/NkFQT8ZspD — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Antonelli kan het niet geloven

"Dit is ongelooflijk. Ik ben zó blij. Ik had nooit gedacht dat ik hier vandaag zou staan. Maar we hebben het voor elkaar gekregen en ik ben echt ontzettend gelukkig", vertelt Antonelli na zijn overwinning.

De zege kwam bovendien niet zonder de nodige spanning tot stand. Tijdens een poging om George Russell in te halen, schoot Antonelli door het grind. Dat zorgde even voor paniek bij de Mercedes-coureur, die vreesde dat hij daarmee zijn kans op de overwinning had verspeeld.

Grind zorgt voor schrikmoment bij Antonelli

"Op dat moment was het behoorlijk eng. Het asfalt begon af te brokkelen, maar ik dacht nog steeds dat ik de bocht kon halen. Toen ik ook nog een stukje grind raakte, schoot ik rechtdoor. Ik dacht meteen dat mijn kans misschien verkeken was", blikt Antonelli terug.

Toch wist de Italiaan zich te herpakken. Zijn Mercedes bleek snel genoeg om de concurrentie achter zich te houden en Antonelli slaagde erin om de overwinning over de streep te trekken. "Gelukkig hadden we nog altijd het tempo en konden we de race naar ons toe trekken. Ik ben echt ontzettend blij", besluit de kersverse winnaar.