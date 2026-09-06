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Fenomenale Antonelli pakt thuiszege op Monza: "Ongelofelijk"

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Fenomenale Antonelli pakt thuiszege op Monza: "Ongelofelijk"

Andrea Kimi Antonelli heeft op Monza nagenoeg het onmogelijke gepresteerd. Vanaf de negentiende startplaats heeft de thuisheld de Grand Prix van Italië op zijn naam geschreven. Na afloop was de Mercedes-coureur in alle staten. 

Antonelli moest vanwege een gridstraf achteraan het veld starten, maar baande zich een weg door het hele Formule 1-veld. Uiteindelijk wist hij, door een andere strategie, teamgenoot George Russell te verschalken en greep hij de overwinning voor de Engelsman en nummer drie Max Verstappen. Voor het eerst sinds 1953, toen Alberto Ascari de GP van Italië won, heeft Monza eindelijk weer een thuisheld die op eigen bodem weet te zegevieren. 

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"Dit is ongelooflijk. Ik ben zó blij. Ik had nooit gedacht dat ik hier vandaag zou staan. Maar we hebben het voor elkaar gekregen en ik ben echt ontzettend gelukkig", vertelt Antonelli na zijn overwinning.

De zege kwam bovendien niet zonder de nodige spanning tot stand. Tijdens een poging om George Russell in te halen, schoot Antonelli door het grind. Dat zorgde even voor paniek bij de Mercedes-coureur, die vreesde dat hij daarmee zijn kans op de overwinning had verspeeld.

Grind zorgt voor schrikmoment bij Antonelli

"Op dat moment was het behoorlijk eng. Het asfalt begon af te brokkelen, maar ik dacht nog steeds dat ik de bocht kon halen. Toen ik ook nog een stukje grind raakte, schoot ik rechtdoor. Ik dacht meteen dat mijn kans misschien verkeken was", blikt Antonelli terug.

Toch wist de Italiaan zich te herpakken. Zijn Mercedes bleek snel genoeg om de concurrentie achter zich te houden en Antonelli slaagde erin om de overwinning over de streep te trekken. "Gelukkig hadden we nog altijd het tempo en konden we de race naar ons toe trekken. Ik ben echt ontzettend blij", besluit de kersverse winnaar.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (6)

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  • Maximo

    Posts: 9.907

    Is die Nelson Valkenburg verliefd op Antonelli?

    Niet normaal zo klef die kerel over hem vaak doet en dan ook met zo’n geknepen stemmetje, laat ie alleen horen als hij over Kimi praat.

    Begint mij zo veel te storen dat ik weer het belabberde Engelse commentaar ga opzetten denk ik.

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 17:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.102

      Ze geilen niet alleen op Kimi, maar rukken zich ook af als het over Max gaat.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 17:35
    • Di Stefano

      Posts: 405

      Het belabberde Engelse commentaar is altijd al beter geweest dan het Nederlandse

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 17:38
  • jd2000

    Posts: 7.905

    Het is Kimi van harte gegund. Zeer getalenteerd en een leuk ventje. Doet mij een beetje aan Rossi denken in zijn jonge jaren.

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 17:40
  • Larry Perkins

    Posts: 67.641

    Meer van racewinnaar Kimi Antonelli

    Kimi Antonelli: "Ik had het niet verwacht. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ik ben zo blij, ik had me niet kunnen voorstellen dat ik hier vandaag zou staan, maar het is ons gelukt en ik ben echt, echt blij."

    Het was best eng op dat moment toen ik op het grind terechtkwam, want het asfalt brokkelde af, maar ik dacht nog steeds dat ik de bocht kon nemen. Maar toen ik ook over het grind reed, ging ik rechtdoor. Ik dacht even dat ik mijn kans had verspeeld, maar gelukkig hadden we de snelheid en kon ik het toch nog redden.

    Na de tweede herstart zat ik vooraan en ik wist dat ik kans maakte op de overwinning, dus ik geloofde er zeker in, vooral toen ik achter George reed. Het was echter moeilijk om weg te rijden omdat alles zo sterk was. Uiteindelijk gingen we de pitstraat in, hij bleef buiten en had problemen met zijn banden aan het eind. Met versere banden hadden we het tempo kunnen opvoeren en de winnaar kunnen pakken.

    Het is een droom die uitkomt en wat een ongelooflijke dag. Ik had dit niet kunnen doen zonder mijn team, mijn familie en iedereen die me steunt. Er zijn nog een paar races te gaan, we proberen ons hoofd erbij te houden, maar nu gaan we genieten van vandaag."

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 17:44
  • TylaHunter

    Posts: 10.902

    Grande Kimi. Favoloso

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 18:23

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 392
  • Podiums 13
  • Grand Prix 36
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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