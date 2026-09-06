Andrea Kimi Antonelli heeft op Monza nagenoeg het onmogelijke gepresteerd. Vanaf de negentiende startplaats heeft de thuisheld de Grand Prix van Italië op zijn naam geschreven. Na afloop was de Mercedes-coureur in alle staten.
Antonelli moest vanwege een gridstraf achteraan het veld starten, maar baande zich een weg door het hele Formule 1-veld. Uiteindelijk wist hij, door een andere strategie, teamgenoot George Russell te verschalken en greep hij de overwinning voor de Engelsman en nummer drie Max Verstappen. Voor het eerst sinds 1953, toen Alberto Ascari de GP van Italië won, heeft Monza eindelijk weer een thuisheld die op eigen bodem weet te zegevieren.
HISTORY MADE! 🤩— Formula 1 (@F1) September 6, 2026
Kimi Antonelli becomes the first Italian driver to win the Italian Grand Prix since 1966!! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/NkFQT8ZspD
Antonelli kan het niet geloven
"Dit is ongelooflijk. Ik ben zó blij. Ik had nooit gedacht dat ik hier vandaag zou staan. Maar we hebben het voor elkaar gekregen en ik ben echt ontzettend gelukkig", vertelt Antonelli na zijn overwinning.
De zege kwam bovendien niet zonder de nodige spanning tot stand. Tijdens een poging om George Russell in te halen, schoot Antonelli door het grind. Dat zorgde even voor paniek bij de Mercedes-coureur, die vreesde dat hij daarmee zijn kans op de overwinning had verspeeld.
Grind zorgt voor schrikmoment bij Antonelli
"Op dat moment was het behoorlijk eng. Het asfalt begon af te brokkelen, maar ik dacht nog steeds dat ik de bocht kon halen. Toen ik ook nog een stukje grind raakte, schoot ik rechtdoor. Ik dacht meteen dat mijn kans misschien verkeken was", blikt Antonelli terug.
Toch wist de Italiaan zich te herpakken. Zijn Mercedes bleek snel genoeg om de concurrentie achter zich te houden en Antonelli slaagde erin om de overwinning over de streep te trekken. "Gelukkig hadden we nog altijd het tempo en konden we de race naar ons toe trekken. Ik ben echt ontzettend blij", besluit de kersverse winnaar.
Reacties (6)Login om te reageren
Posts: 9.907
Is die Nelson Valkenburg verliefd op Antonelli?
Niet normaal zo klef die kerel over hem vaak doet en dan ook met zo’n geknepen stemmetje, laat ie alleen horen als hij over Kimi praat.
Begint mij zo veel te storen dat ik weer het belabberde Engelse commentaar ga opzetten denk ik.
Posts: 21.102
Ze geilen niet alleen op Kimi, maar rukken zich ook af als het over Max gaat.
Posts: 405
Het belabberde Engelse commentaar is altijd al beter geweest dan het Nederlandse
Posts: 7.905
Het is Kimi van harte gegund. Zeer getalenteerd en een leuk ventje. Doet mij een beetje aan Rossi denken in zijn jonge jaren.
Posts: 67.641
Meer van racewinnaar Kimi Antonelli
Kimi Antonelli: "Ik had het niet verwacht. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ik ben zo blij, ik had me niet kunnen voorstellen dat ik hier vandaag zou staan, maar het is ons gelukt en ik ben echt, echt blij."
Het was best eng op dat moment toen ik op het grind terechtkwam, want het asfalt brokkelde af, maar ik dacht nog steeds dat ik de bocht kon nemen. Maar toen ik ook over het grind reed, ging ik rechtdoor. Ik dacht even dat ik mijn kans had verspeeld, maar gelukkig hadden we de snelheid en kon ik het toch nog redden.
Na de tweede herstart zat ik vooraan en ik wist dat ik kans maakte op de overwinning, dus ik geloofde er zeker in, vooral toen ik achter George reed. Het was echter moeilijk om weg te rijden omdat alles zo sterk was. Uiteindelijk gingen we de pitstraat in, hij bleef buiten en had problemen met zijn banden aan het eind. Met versere banden hadden we het tempo kunnen opvoeren en de winnaar kunnen pakken.
Het is een droom die uitkomt en wat een ongelooflijke dag. Ik had dit niet kunnen doen zonder mijn team, mijn familie en iedereen die me steunt. Er zijn nog een paar races te gaan, we proberen ons hoofd erbij te houden, maar nu gaan we genieten van vandaag."
Posts: 10.902
Grande Kimi. Favoloso