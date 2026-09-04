Andrea Kimi Antonelli maakt zich een beetje zorgen over de prestaties van Ferrari in Monza. De Italiaanse renstal rijdt dit weekend met een geüpdatete krachtbron, en volgens Antonelli lijkt het erop dat ze een stap hebben gezet. De jonge Italiaan focust zich echter op zichzelf, en heeft vandaag genoten.

WK-leider Antonelli weet dat hij dit weekend een lastige race voor zijn kiezen krijgt. De twintigjarige coureur ontvangt voor zijn thuisrace op het circuit van Monza nieuwe motoronderdelen, en daarmee gaat hij over het vastgestelde maximum aantal heen. Hierdoor zal hij de race vanaf de laatste plaats gaan starten, maar hij gaat er wel alles aan doen om goed te presteren. In de vrije trainingen van vandaag ging dat zeker niet slecht, en hij noteerde in de eerste en de tweede vrije training de vijfde en de derde tijd.

'Het was een beetje vreemd'

Na afloop van de tweede vrije training meldde Antonelli zich voor de camera van F1 TV en klonk hij redelijk enthousiast: "Het is geweldig om hier te zijn en de support die ik krijg is echt ongelooflijk. Het was een wat afwijkende dag vergeleken met normaal; we waren veel meer gefocust op de longruns. Het was best een beetje vreemd, daar ga ik ook niet over liegen."

Antonelli is niet ontevreden: "Over het algemeen was dit echt een goede dag. We hebben heel erg veel data verzameld en we kijken nu uit naar de komende dagen."

Maakt Antonelli zich zorgen?

Antonelli durft niet te stellen dat zijn team Mercedes dit weekend de grote favoriet is. De Italiaanse coureur wijst vooral naar Ferrari, die dit weekend een ADUO-update hebben doorgevoerd aan de motor: "Ferrari heeft met de nieuwe motor absoluut een stap gezet. De topsnelheden liggen nu op hetzelfde niveau. En we weten natuurlijk hoe goed hun auto is bij het ingaan van de bochten. Het gaat dus zonder twijfel een heel erg close gevecht worden om de pole position."