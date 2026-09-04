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Antonelli vreest voor Ferrari: "Ze hebben een stap gezet"

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Antonelli vreest voor Ferrari: "Ze hebben een stap gezet"

Andrea Kimi Antonelli maakt zich een beetje zorgen over de prestaties van Ferrari in Monza. De Italiaanse renstal rijdt dit weekend met een geüpdatete krachtbron, en volgens Antonelli lijkt het erop dat ze een stap hebben gezet. De jonge Italiaan focust zich echter op zichzelf, en heeft vandaag genoten.

WK-leider Antonelli weet dat hij dit weekend een lastige race voor zijn kiezen krijgt. De twintigjarige coureur ontvangt voor zijn thuisrace op het circuit van Monza nieuwe motoronderdelen, en daarmee gaat hij over het vastgestelde maximum aantal heen. Hierdoor zal hij de race vanaf de laatste plaats gaan starten, maar hij gaat er wel alles aan doen om goed te presteren. In de vrije trainingen van vandaag ging dat zeker niet slecht, en hij noteerde in de eerste en de tweede vrije training de vijfde en de derde tijd.

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'Het was een beetje vreemd'

Na afloop van de tweede vrije training meldde Antonelli zich voor de camera van F1 TV en klonk hij redelijk enthousiast: "Het is geweldig om hier te zijn en de support die ik krijg is echt ongelooflijk. Het was een wat afwijkende dag vergeleken met normaal; we waren veel meer gefocust op de longruns. Het was best een beetje vreemd, daar ga ik ook niet over liegen."

Antonelli is niet ontevreden: "Over het algemeen was dit echt een goede dag. We hebben heel erg veel data verzameld en we kijken nu uit naar de komende dagen."

Maakt Antonelli zich zorgen?

Antonelli durft niet te stellen dat zijn team Mercedes dit weekend de grote favoriet is. De Italiaanse coureur wijst vooral naar Ferrari, die dit weekend een ADUO-update hebben doorgevoerd aan de motor: "Ferrari heeft met de nieuwe motor absoluut een stap gezet. De topsnelheden liggen nu op hetzelfde niveau. En we weten natuurlijk hoe goed hun auto is bij het ingaan van de bochten. Het gaat dus zonder twijfel een heel erg close gevecht worden om de pole position."

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes GP Italië 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 392
  • Podiums 13
  • Grand Prix 36
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Ferrari
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