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FIA-besluit gaf Gasly geen extra motivatie richting historische prestatie

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FIA-besluit gaf Gasly geen extra motivatie richting historische prestatie

Pierre Gasly heeft geschiedenis geschreven door de allereerste pole position uit zijn carrière te behalen. De Fransman kreeg vlak voor het Grand Prix-weekend op Monza slecht nieuws over zijn podiumplaats in Monaco. Dat zorgde niet voor extra motivatie, maar toch wist de Alpine-coureur op indrukwekkende wijze de snelste tijd te rijden en daarmee zijn eerste pole position veilig te stellen. 

Gasly staat het hele weekend al in de spotlights. Op vrijdag draaide het International Court of Appeal de eerdere beslissing over zijn podiumplaats in Monaco terug. Hij kreeg destijds twee tijdstraffen, omdat hij te hard door de pitlane had gereden. Na een beroep van Alpine werd dat teruggedraaid. Het ICA besloot dat dus nietig te verklaren, en Gasly is zijn podiumplek weer kwijt.

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Geen fijne situatie

Na afloop van zijn historische kwalificatie vertelt de Fransman over het besluit van de FIA. "Ik denk niet dat ik hier veel over kan zeggen en het enige wat ik kan zeggen is dat het geen fijne situatie is, niet ideaal", aldus Gasly tegenover de internationale media. "Uiteraard probeer ik alles wat ik kan om te zetten in iets positiefs en extra motivatie, maar ik denk dat ik dit weekend zonder had gekund. Ja, dat is alles wat ik zal zeggen."

Dat Gasly tijdens de kwalificatie zo sterk voor de dag zou komen, was vooraf moeilijk te voorspellen. Tijdens de eerste vrije training kwam hij niet in actie, omdat hij zijn auto moest afstaan aan Paul Aron. In de tweede en derde training eindigde hij respectievelijk als veertiende en negende. In Q1 liet hij vervolgens meteen zien dat er meer snelheid in de Alpine zat door de snelste tijd te rijden. Ook in Q2 bleef hij vooraan meedoen. In het laatste deel van de kwalificatie behaalde hij pole.

"We wisten dat er in de vrije trainingen nog wat meer in zat en daarna denk ik dat het een zeer goede uitvoering van het team was, door me altijd in een geweldige positie op de baan te brengen en het gat zo goed mogelijk te beheren, echt."

Race wordt lastig

Gasly start de Grand Prix van Italië vanaf de eerste positie, maar verwacht een zware race met alle grote namen achter zich. "Het wordt uiteraard geweldig. Ik sta in de beste positie, toch? Ik start als eerste, heb niemand voor me. Ik moet me gewoon op mijn rijden focussen en, weet je, ik weet hoe het eruitziet om niemand om je heen te hebben op dit circuit, dus dat is een goed voordeel en waarschijnlijk de beste plek om het te doen", zo benadrukt Gasly.

De Fransman weet bovendien hoe het voelt om op Monza voor de overwinning te strijden. in 2020 behaalde hij hier zijn enige Grand Prix-zege uit zijn carrière. Destijds finishte Gasly voor Carlos Sainz en Lance Stroll, die het podium compleet maakten. Het was bovendien de enige overwinning van AlphaTauri in de Formule 1. Zes jaar later krijgt Gasly opnieuw een unieke kans op hetzelfde circuit, ditmaal vanaf pole position.

F1 Nieuws Pierre Gasly Alpine GP Italië 2026

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-
Bahrein
6 - 8 maa
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Team Alpha Tauri
  • Punten 499
  • Podiums 6
  • Grand Prix 190
  • Land FR
  • Geb. datum 7 feb 1996 (30)
  • Geb. plaats Rouen, FR
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
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Team profiel

Alpine
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