Fernando Alonso heeft duidelijk gemaakt dat een negende plaats in de Grand Prix van Nederland niet bepalend is voor zijn toekomst in de Formule 1. De 45-jarige Spanjaard beschikt nog over een contract bij Aston Martin tot het einde van 2026, maar zal daarna mogelijk afscheid nemen van de koningsklasse. Niet de prestaties van zijn team, maar vooral de nieuwe reglementen spelen een belangrijke rol in zijn beslissing.

Alonso pakte op Zandvoort dankzij een sterke eenstopstrategie zijn tweede puntenfinish van het seizoen. De Aston Martin-coureur kwam als negende over de finish met de verbeterde AMR26, die in Budapest en Nederland meerdere updates kreeg aan zowel het chassis als de Honda-krachtbron. Toch is dat voor Alonso geen reden om nu al te besluiten langer door te gaan.

Alonso kraakt huidige Formule 1-reglementen

"Nee, een negende plaats is absoluut niet genoeg om mij te overtuigen om door te gaan. Natuurlijk kunnen we daar niet tevreden mee zijn. Tegelijkertijd was het wel een belangrijke opsteker voor het hele team", vertelt Alonso. Volgens de tweevoudig wereldkampioen bewijzen de recente updates dat Aston Martin de juiste ontwikkelingsrichting heeft gevonden.

"In de bochten zijn we duidelijk sterker geworden en dat geeft iedereen in Silverstone vertrouwen. Als we deze filosofie en dit ontwikkelingstempo kunnen vasthouden, moeten we uiteindelijk tot de snelste teams in de bochten kunnen behoren. Dat is een belangrijke stap. Aan de kant van de motor hebben we in Zandvoort echter nog geen grote vooruitgang gevoeld. De rijdbaarheid was lastig en het extra vermogen kwam daar niet echt tot zijn recht."

Voor Alonso ligt de sleutel dan ook bij de toekomst van de Formule 1 zelf. De Spanjaard heeft zich eerder kritisch uitgelaten over de huidige regels en hoopt dat de aanpassingen voor 2027 de sport weer aantrekkelijker maken. Daarbij moet er volgens hem meer nadruk komen te liggen op het vermogen van de verbrandingsmotor.

"Mijn beslissing hangt niet echt af van hoe competitief de auto is. Ik zal altijd professioneel blijven en alles geven, of we nu voor de vijftiende plaats vechten of voor het podium. Voor mij gaat het veel meer om de reglementen. Dit is niet de Formule 1 waarmee we zijn opgegroeid en ook niet de Formule 1 die coureurs en fans willen zien. Er moeten dingen veranderen."

"We gaan terug naar de echte Formule 1"

Alonso hoopt zelf nog een bijdrage te kunnen leveren aan de volgende generatie Formule 1-regels. "Dat gaat niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar het is belangrijk voor de toekomst. Ik hoop dat ik daar op een bepaalde manier aan kan bijdragen. Uiteindelijk moeten we terug naar de echte Formule 1."

De Spanjaard verwacht op Monza bovendien niet dezelfde prestaties als in Zandvoort. Op het Italiaanse circuit speelt motorvermogen een veel grotere rol, waardoor Aston Martin volgens Alonso opnieuw voor een lastige opdracht staat. Toch blijft hij vertrouwen houden in Honda, dat vanaf 2026 als fabriekspartner aan Aston Martin verbonden is. "De faciliteiten die Honda in Japan heeft, behoren tot de beste ter wereld. Ook het personeel en management van de power unit zijn versterkt. Veel mensen die eerder aan het project werkten, zijn opnieuw betrokken. Ik heb daarom alle vertrouwen in Honda."

Wel moet de Japanse fabrikant volgens Alonso sneller stappen zetten. "Ik twijfel er niet aan dat Honda uiteindelijk op het gewenste niveau komt. Alleen moeten we dat proces versnellen. We zijn met deze reglementen niet begonnen zoals we hadden gehoopt. We willen niet opnieuw vijf jaar wachten voordat alles op zijn plaats valt. Het doel moet zijn om binnen twee of drie jaar op het niveau te zitten dat we nodig hebben."