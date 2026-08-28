user icon
icon

'Aston Martin wil dat Honda gaat meebetalen aan salaris Alonso'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Aston Martin wil dat Honda gaat meebetalen aan salaris Alonso'

Het lijkt erop dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll wil dat motorleverancier Honda meer bijdraagt aan het budget van het team. Aston Martins line-up voor volgend jaar is nog niet bekend, maar Stroll zou graag willen dat Honda gaat meebetalen aan het salaris van Fernando Alonso.

De toekomst van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is nog altijd niet zeker. Zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af, en de Spanjaard wil nog niet te veel kwijt over zijn toekomstplannen. Hij is de oudste coureur van het veld, maar hij lijkt de Formule 1 nog niet de rug toe te willen keren. Er gaan veel geruchten rond over zijn toekomst, maar het lijkt er sterk op dat hij bij Aston Martin blijft.

Meer over Honda Honda belooft Aston Martin snel betere prestaties

Honda belooft Aston Martin snel betere prestaties

26 aug
 Honda voorspelt groot 2027-probleem voor Aston Martin

Honda voorspelt groot 2027-probleem voor Aston Martin

18 aug

Wat wil Aston Martin van Honda zien?

Formule 1-econoom Marc Limacher stelt op sociale media dat Aston Martin wil dat Honda meer gaat bijdragen aan het budget van het team. Limacher stelt zelfs dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll wil dat Honda het toekomstige salaris van Alonso gaat betalen. De Spanjaard zou veertig miljoen euro vragen voor 2027 en 2028.

Volgens Limacher wil Aston Martin graag zien dat Honda meer gaat bijdragen aan het budget voor 2027 en de jaren daarna. Honda is sinds dit jaar de motorleverancier van het team van Aston Martin, maar voorlopig is het nog geen gelukkig huwelijk. De prestaties vielen in de eerste helft van het seizoen tegen, en Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll waren met afstand de langzaamste coureurs van het veld. Aston Martin voerde in Hongarije een grote update door, terwijl Honda hetzelfde met de motor deed in Zandvoort.

Alonso in vorm

In de Dutch Grand Prix van afgelopen weekend liet Alonso zien dat het heilige vuur bij hem nog altijd brandt, en hij kwam op een knappe negende plaats over de streep. Dit leverde hem en Aston Martin twee WK-puntjes op, nadat hij eerder in Monaco al een puntje had gepakt na een tijdstraf van Sergio Pérez.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.027

Welja, zullen ze bij Honda denken....degene die onze motol tot op de glond afblandde (GP2 Engine) Yens geven?? ....
dat gaat nevel nooit gebeulen.

  • 4
  • 28 aug 2026 - 13:43
F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin Honda

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.027

    Welja, zullen ze bij Honda denken....degene die onze motol tot op de glond afblandde (GP2 Engine) Yens geven?? ....
    dat gaat nevel nooit gebeulen.

    • + 4
    • 28 aug 2026 - 13:43
  • Jan007

    Posts: 23

    Ja voorlopig is Alonso nog altijd één van de beste,ok niet zo best als Max maar hij heeft gewoon een barslechte auto op dit ogenblik maar geef hem een goede auto en hij kan zeker meespelen om wereldkampioen te worden.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 14:27
    • Damon Hill

      Posts: 19.946

      Hij is nog steeds goed, maar niet één van de beste. Dat werd naast Ocon bij Alpine wel duidelijk, want een Alonso in topvorm zou Ocon echt vernederen, en dat gebeurde niet, want ze waren best gelijkwaardig. Ja... daarna wordt Alonso vergeleken met Stroll, maar dat is dan ook wel by far de slechtste coureur op de grid.

      Eigenlijk is het niet alleen bizar, maar bijna een belediging als mensen niet in kunnen zien dat Alonso niet meer zó goed is als vroeger. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met seizoen 2012 (by far Alonso's beste seizoen) en Valencia 2012, dan zie je echt wel dat Alonso niet meer zó goed is als toen. Dat kan ook niet anders, want 2012 was absurd goed, echt mega. Dat jaar verrichte hij letterlijk wonderen in een matige Ferrari.

      De Alonso van nu doet het gewoon goed, maar niet meer mega goed. Dat zit hem in wisselvalligheid. Soms is hij snel en foutloos, maar andere keren is hij ineens niet veel sneller dan Lance of zie je hem een onnodige fout maken. Dat komt simpelweg door leeftijd.

      Maar nee, niet meer één van de beste. Als je Ocon in gelijkwaardig materiaal niet ruim kan verslaan, dan ben je niet meer één van de beste. Ter vergelijking, Ricciardo maakte wél gehakt van Ocon en zelfs Bearmann verslaat Ocon.

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 14:53

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar