Het lijkt erop dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll wil dat motorleverancier Honda meer bijdraagt aan het budget van het team. Aston Martins line-up voor volgend jaar is nog niet bekend, maar Stroll zou graag willen dat Honda gaat meebetalen aan het salaris van Fernando Alonso.

De toekomst van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is nog altijd niet zeker. Zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af, en de Spanjaard wil nog niet te veel kwijt over zijn toekomstplannen. Hij is de oudste coureur van het veld, maar hij lijkt de Formule 1 nog niet de rug toe te willen keren. Er gaan veel geruchten rond over zijn toekomst, maar het lijkt er sterk op dat hij bij Aston Martin blijft.

Wat wil Aston Martin van Honda zien?

Formule 1-econoom Marc Limacher stelt op sociale media dat Aston Martin wil dat Honda meer gaat bijdragen aan het budget van het team. Limacher stelt zelfs dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll wil dat Honda het toekomstige salaris van Alonso gaat betalen. De Spanjaard zou veertig miljoen euro vragen voor 2027 en 2028.

Volgens Limacher wil Aston Martin graag zien dat Honda meer gaat bijdragen aan het budget voor 2027 en de jaren daarna. Honda is sinds dit jaar de motorleverancier van het team van Aston Martin, maar voorlopig is het nog geen gelukkig huwelijk. De prestaties vielen in de eerste helft van het seizoen tegen, en Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll waren met afstand de langzaamste coureurs van het veld. Aston Martin voerde in Hongarije een grote update door, terwijl Honda hetzelfde met de motor deed in Zandvoort.

Alonso in vorm

In de Dutch Grand Prix van afgelopen weekend liet Alonso zien dat het heilige vuur bij hem nog altijd brandt, en hij kwam op een knappe negende plaats over de streep. Dit leverde hem en Aston Martin twee WK-puntjes op, nadat hij eerder in Monaco al een puntje had gepakt na een tijdstraf van Sergio Pérez.