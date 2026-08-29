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Alonso: "Strategie in Zandvoort zegt dat ik een goede coureur ben"

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Alonso: "Strategie in Zandvoort zegt dat ik een goede coureur ben"

Fernando Alonso heeft na de Grand Prix van Nederland op opvallende wijze de loftrompet over zichzelf gestoken. De tweevoudig wereldkampioen reed vanaf de achttiende startplaats naar de punten en denkt wel te weten hoe hij dat voor elkaar kreeg. Volgens de Spanjaard speelde zijn eigen kwaliteit een belangrijke rol tijdens zijn sterke optreden op Circuit Zandvoort.

Aston Martin kende aanvankelijk een moeizaam weekend in Nederland. Alonso kwalificeerde zich als laatste voor de sprintrace en kwam daarin niet verder dan de achttiende plaats. In de kwalificatie voor de hoofdrace ging het iets beter met P18, waarna hij op zondag het tij wist te keren. Met een alternatieve eenstopstrategie klom de 45-jarige op naar de negende plaats, waarmee hij voor de tweede keer dit seizoen punten wist te pakken.

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Alonso vol lof over zichzelf

De manier waarop Alonso zijn punten wist te bemachtigen, was minstens zo opvallend. Waar veel van zijn concurrenten minimaal twee keer naar binnen kwamen, hield de Aston Martin-coureur het bij één bandenwissel. Alonso begon op de zachte band en hield die maar liefst 34 ronden in leven, voordat hij overstapte naar de harde compound en daarmee de race uitreed. Gevraagd hoe hij dat voor elkaar kreeg, hoefde de routinier niet lang na te denken. "Ik ben een heel goede coureur", stelt Alonso. "Dat was niet het plan. Ik denk dat het plan twee stops was en conventioneler was."

Door langer buiten te blijven, kon Alonso optimaal profiteren van momenten waarop hij vrije baan had. Volgens de Spanjaard was dat noodzakelijk vanwege de sterke en zwakke punten van de AMR26. "We moeten soms een beetje afwijken van wat normaal is. Als we in het verkeer zitten, kunnen we ons potentieel niet benutten. We zijn sneller in de bochten dan de mensen voor ons, maar we zijn langzamer op de rechte stukken en zitten vast achter hen. Dus zodra we vrije baan voor ons hebben, proberen we die te benutten, ook al is het niet de optimale performance en de optimale strategie. Dat is wat we vandaag hebben gedaan."

Aston Martin zet volgende stap

De puntenfinish van Alonso kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Aston Martin introduceerde tijdens de vorige Grand Prix in Boedapest al een flink gewijzigd chassis en nam naar Zandvoort opnieuw verschillende nieuwe onderdelen mee. Volgens Alonso beginnen die ontwikkelingen steeds beter tot hun recht te komen. "Vooral aan de chassiskant. We hebben hier vier of vijf componenten meegenomen. Ook het Boedapest-pakket werd in de pauze begrepen en met alle data die na de race beschikbaar waren, hebben we de afstelling rond die nieuwe specificatie, plus de nieuwe onderdelen, een beetje verfijnd. Ik denk dat we nu de chassiskant optimaliseren en in staat zijn het maximale eruit te halen."

Toch is er volgens Alonso nog genoeg werk aan de winkel, met name rondom de vernieuwde Honda-motor. De Spanjaard kampte op Zandvoort met problemen tijdens het terugschakelen en het afremmen op de motor en verwacht bovendien dat Aston Martin op het snelle Monza minder goed voor de dag zal komen. "Aan de motorkant is het lastiger. Ik denk niet dat we zwart-wit kunnen zeggen of we meer vermogen hebben of niet. We worstelen opnieuw met het terugschakelen en we worstelen met het remmen op de motor van bocht tot bocht. Dus wat dat betreft was het een uitdagend weekend", aldus Alonso.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin GP Nederland 2026

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.519

    Vraagt de rugstreeppad op Zandvoort aan de zandhagedis: “Wie is die bliksemsnelle kikker die hier steeds voorbij komt razen?”

    Zegt zandhagedis met veel bewondering: “Dat is geen kikker maar de retesnelle Alonso met een geweldige strategie in een waardeloze Aston Martin…”

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 17:03
    • Need5Speed

      Posts: 4.392

      "Dacht even dat het die brulkikker was maar die zit in de andere auto"
      "Ze hebben allebei een grote bek maar die ene is best snel"

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 17:50

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1
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2
Ferrari
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3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
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6
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7
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Audi
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Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 631
  • Podiums 9
  • Grand Prix 204
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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