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Red Bull maakt zich zorgen: "Moeten aantal dingen verbeteren"

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Red Bull maakt zich zorgen: "Moeten aantal dingen verbeteren"

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft dubbele gevoelens overgehouden aan de kwalificatie in Monza. Met Max Verstappen op de vijfde startplaats liggen er mogelijkheden, maar ze zijn niet tevreden. Volgens Mekies moet Red Bull een aantal zaken verbeteren, willen ze zich vandaag mengen in de strijd om de topposities.

Verstappen kwam in de kwalificatie op het circuit van Monza niet verder dan de zesde tijd, maar schuift op de grid een plekje op door een straf van Oscar Piastri. De Australiër werd gestraft voor het blokkeren van Verstappens Red Bull-teamgenoot Liam Lawson, die bleef steken in Q2. Verstappen was na afloop kritisch, en gaf toe dat er werk aan de winkel is voor Red Bull. Hij wees naar problemen waar ze al veel langer mee worstelen.

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Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was ook niet helemaal tevreden met het resultaat. De Fransman reageerde opvallend kritisch: "We hebben gemengde gevoelens na de kwalificatie. Natuurlijk kunnen we niet tevreden zijn met een vijfde startplaats, maar ik denk dat de snelheid een verbetering was ten opzichte van vrijdag. Max had in de derde vrije training een veel beter gevoel met de auto en over het algemeen zaten we dichter bij de pole dan in de afgelopen paar races."

'We moeten een paar dingen verbeteren'

Mekies probeert de moed erin te houden, en zag in de kwalificatie een aantal positieve signalen richting de race. Er moeten we wat dingen worden aangepast: "Het veld was heel erg compact tussen de top zes of zeven auto's en we eindigden vandaag achteraan, wat een beetje frustrerend is, maar het hoort erbij als de verschillen zo klein zijn. We moeten een paar dingen gaan verbeteren voor de zondag, zodat we mee kunnen doen in de strijd voor ons."

Hopen op een stunt

Verstappen had er na afloop van de kwalificatie weinig vertrouwen in, en het lijkt er dan ook niet op dat hij zijn kunststukje van vorig jaar kan herhalen. Hij moet hopen op chaos, en had in de kwalificatie een flinke achterstand op de verrassende poleman Pierre Gasly.

Spannenburg

Posts: 171

Ik vind Mekies onderhand wel een beetje een mooi weer prater. Beetje hier en daar verbetering… ze schieten niks op.

  • 3
  • 6 sep 2026 - 12:13
F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (2)

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  • Spannenburg

    Posts: 171

    Ik vind Mekies onderhand wel een beetje een mooi weer prater. Beetje hier en daar verbetering… ze schieten niks op.

    • + 3
    • 6 sep 2026 - 12:13
    • El Maximo

      Posts: 335

      Precies, des Fransen eigen. Ik zou zeggen ontsla Pierre eerst eens, bouw met nieuwe mensen een nieuwe auto en als dat volgend jaar weer niks wordt ontsla dan jezelf Laurent.

      • + 3
      • 6 sep 2026 - 12:19

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Team
Punten
1
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2
Ferrari
338
3
McLaren
263
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Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
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Audi
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 28 apr 1977 (49)
  • Geb. plaats Tours, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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