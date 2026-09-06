Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft dubbele gevoelens overgehouden aan de kwalificatie in Monza. Met Max Verstappen op de vijfde startplaats liggen er mogelijkheden, maar ze zijn niet tevreden. Volgens Mekies moet Red Bull een aantal zaken verbeteren, willen ze zich vandaag mengen in de strijd om de topposities.

Verstappen kwam in de kwalificatie op het circuit van Monza niet verder dan de zesde tijd, maar schuift op de grid een plekje op door een straf van Oscar Piastri. De Australiër werd gestraft voor het blokkeren van Verstappens Red Bull-teamgenoot Liam Lawson, die bleef steken in Q2. Verstappen was na afloop kritisch, en gaf toe dat er werk aan de winkel is voor Red Bull. Hij wees naar problemen waar ze al veel langer mee worstelen.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was ook niet helemaal tevreden met het resultaat. De Fransman reageerde opvallend kritisch: "We hebben gemengde gevoelens na de kwalificatie. Natuurlijk kunnen we niet tevreden zijn met een vijfde startplaats, maar ik denk dat de snelheid een verbetering was ten opzichte van vrijdag. Max had in de derde vrije training een veel beter gevoel met de auto en over het algemeen zaten we dichter bij de pole dan in de afgelopen paar races."

'We moeten een paar dingen verbeteren'

Mekies probeert de moed erin te houden, en zag in de kwalificatie een aantal positieve signalen richting de race. Er moeten we wat dingen worden aangepast: "Het veld was heel erg compact tussen de top zes of zeven auto's en we eindigden vandaag achteraan, wat een beetje frustrerend is, maar het hoort erbij als de verschillen zo klein zijn. We moeten een paar dingen gaan verbeteren voor de zondag, zodat we mee kunnen doen in de strijd voor ons."

Hopen op een stunt

Verstappen had er na afloop van de kwalificatie weinig vertrouwen in, en het lijkt er dan ook niet op dat hij zijn kunststukje van vorig jaar kan herhalen. Hij moet hopen op chaos, en had in de kwalificatie een flinke achterstand op de verrassende poleman Pierre Gasly.