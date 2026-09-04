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Red Bull-teambaas deelt slecht nieuws over Hadjar

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Red Bull-teambaas deelt slecht nieuws over Hadjar

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft slecht nieuws gedeeld over het herstel van Isack Hadjar. De Franse coureur raakte vlak voor de Nederlandse Grand Prix geblesseerd aan zijn pols, en staat ook dit weekend aan de kant in Monza. Het lijkt er volgens Mekies niet op dat Hadjar in Madrid wél kan rijden.

Hadjar had een sterke eerste seizoenshelft achter de rug, en hij wilde dan ook de aanval gaan openen na de zomerstop. Vlak voor het raceweekend in Zandvoort werd echter bekend dat hij door een polsblessure niet kon rijden. Hij werd vervangen door Racing Bulls-coureur Liam Lawson, die op zijn beurt werd vervangen door Yuki Tsunoda. Het was in eerste instantie de verwachting dat Hadjar dit weekend weer kon rijden in Monza, maar dat is niet het geval.

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Wanneer is Hadjar weer terug?

Het kan nog wel even duren voordat Hadjar weer kan rijden, zo bevestigt Red Bull-teambaas Laurent Mekies. De Fransman stelde bij Canal Plus dat het voor Hadjar lastig gaat worden om te rijden in Madrid: "We zullen hem nog een keertje gaan onderzoeken, maar een start in Madrid lijkt moeilijk te worden. We bekijken het van race tot race en beoordelen de situatie samen op een volledig rationele manier."

'Hij is niet blij'

Volgens Mekies wil Red Bull geen risico's nemen, en zal Hadjar pas weer instappen als hij honderd procent fit is. Mekies is eerlijk over de situatie van zijn coureur: "Hij kan vandaag niet rijden. Ik ga je dus niet vertellen dat hij daar blij mee is, want dat is niet het geval."

"Maar zijn herstel heeft onze prioriteit. Er is absoluut geen enkele reden om hier risico's te gaan nemen. Hij is fantastisch aan het seizoen begonnen, is nog heel erg jong en wordt bij iedere keer dat hij in de auto zit beter."

'Binnenkort kunnen we hierom lachen'

Risico's zijn dus uitgesloten: "Daarom is het belangrijk dat hij pas terugkeert wanneer hij weer voor honderd procent fit is. We zullen er dus de tijd voor nemen die nodig is, luisteren naar zijn eigen gevoel en naar het advies van de artsen, en hem de tijd geven die hij nodig heeft. Ik weet zeker dat we hier binnenkort om kunnen lachen."

schwantz34

Posts: 42.775

" Ik weet zeker dat we hier binnenkort om kunnen lachen."

Mekiespijn!

  • 1
  • 4 sep 2026 - 19:32
F1 Nieuws Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.077

    "Slecht nieuws!, slecht nieuws!!!
    Toch niet voor mij"....aldus Liam Lawson.

    "Slecht nieuws!, slecht nieuws!!!
    Toch niet vool mij".....aldus Yuki.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 19:18
  • schwantz34

    Posts: 42.775

    " Ik weet zeker dat we hier binnenkort om kunnen lachen."

    Mekiespijn!

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 19:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 119
  • Podiums 1
  • Grand Prix 35
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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