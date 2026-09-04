Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft slecht nieuws gedeeld over het herstel van Isack Hadjar. De Franse coureur raakte vlak voor de Nederlandse Grand Prix geblesseerd aan zijn pols, en staat ook dit weekend aan de kant in Monza. Het lijkt er volgens Mekies niet op dat Hadjar in Madrid wél kan rijden.

Hadjar had een sterke eerste seizoenshelft achter de rug, en hij wilde dan ook de aanval gaan openen na de zomerstop. Vlak voor het raceweekend in Zandvoort werd echter bekend dat hij door een polsblessure niet kon rijden. Hij werd vervangen door Racing Bulls-coureur Liam Lawson, die op zijn beurt werd vervangen door Yuki Tsunoda. Het was in eerste instantie de verwachting dat Hadjar dit weekend weer kon rijden in Monza, maar dat is niet het geval.

Wanneer is Hadjar weer terug?

Het kan nog wel even duren voordat Hadjar weer kan rijden, zo bevestigt Red Bull-teambaas Laurent Mekies. De Fransman stelde bij Canal Plus dat het voor Hadjar lastig gaat worden om te rijden in Madrid: "We zullen hem nog een keertje gaan onderzoeken, maar een start in Madrid lijkt moeilijk te worden. We bekijken het van race tot race en beoordelen de situatie samen op een volledig rationele manier."

'Hij is niet blij'

Volgens Mekies wil Red Bull geen risico's nemen, en zal Hadjar pas weer instappen als hij honderd procent fit is. Mekies is eerlijk over de situatie van zijn coureur: "Hij kan vandaag niet rijden. Ik ga je dus niet vertellen dat hij daar blij mee is, want dat is niet het geval."

"Maar zijn herstel heeft onze prioriteit. Er is absoluut geen enkele reden om hier risico's te gaan nemen. Hij is fantastisch aan het seizoen begonnen, is nog heel erg jong en wordt bij iedere keer dat hij in de auto zit beter."

'Binnenkort kunnen we hierom lachen'

Risico's zijn dus uitgesloten: "Daarom is het belangrijk dat hij pas terugkeert wanneer hij weer voor honderd procent fit is. We zullen er dus de tijd voor nemen die nodig is, luisteren naar zijn eigen gevoel en naar het advies van de artsen, en hem de tijd geven die hij nodig heeft. Ik weet zeker dat we hier binnenkort om kunnen lachen."