Robert Doornbos verwacht weinig spektakel van Red Bull in de tweede seizoenshelft. De Oostenrijkse renstal is dit jaar voorbijgestreefd door Mercedes, Ferrari en McLaren en lijkt daardoor geen serieuze kandidaat meer voor de overwinningen. Max Verstappen wist in de eerste twaalf races wel vier podiumplaatsen te behalen, maar wacht nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen.

Red Bull en Max Verstappen waren tussen 2022 en de eerste seizoenshelft van 2024 de dominante factor in de Formule 1. De concurrentie kwam daarna steeds dichterbij en heeft de renstal inmiddels ingehaald. Momenteel staat Red Bull vierde in het constructeurskampioenschap, terwijl Verstappen en Isack Hadjar de zesde en achtste positie bezetten in de strijd om het wereldkampioenschap.

Doornbos verwacht weinig van Red Bull

In de Pit Talk Podcast tempert Doornbos de verwachtingen rondom de Oostenrijkse renstal. Volgens de voormalig F1-coureur zal de strijd om de zeges de komende races voornamelijk worden uitgevochten door de concurrentie. "Het gaat voortaan elk weekend tussen deze drie team: Mercedes, Ferrari en McLaren. In mijn opinie zal Red Bull dit pakket behouden voor 2026 en echt focussen op 2027. Als je goed luistert, hoor je dat ook in de interviews van Mekies."

Red Bull zou volgens Doornbos daarom geen grote veranderingen meer doorvoeren aan de huidige bolide. "Ze gaan het niet helemaal laten hangen, maar ze gaan zeker niet pushen tot het einde met de ontwikkeling zoals vorig jaar. Ze pushten vorig jaar zo hard omdat ze jacht maakten op het kampioenschap. Ze waren er dichtbij, ze strandden op twee punten."

Volgens Doornbos heeft die intensieve ontwikkeling uiteindelijk gevolgen gehad voor het huidige seizoen. "Dit was nadelig voor de ontwikkeling van de auto voor 2026, ook rekening houdend met de nieuwe motor. Ik denk dat ze zich focussen op 2027." Red Bull lijkt daarmee vooral vooruit te kijken naar de volgende reglementswijziging.

Spannende seizoenshelft

Toch verwacht Doornbos dat Red Bull een rol kan spelen in het spannend houden van het wereldkampioenschap. Vooral de onderlinge strijd bij McLaren kan volgens hem belangrijk worden. "In een ideale wereld moeten beide McLarens vooraan eindigen. Anders zal Kimi gewoon tweede en derde blijven eindigen. De kloof in de WK-stand zal er nog altijd zijn."

De voormalig coureur ziet daarom vooral een scenario waar meerdere teams punten van Mercedes kunnen afsnoepen. "Je hebt twee McLarens en twee Ferrari's nodig om het spannend te maken, met hopelijk af en toe een Red Bull ertussen." Voor Verstappen betekent dat mogelijk dat hij vooral afhankelijk is van de strijd tussen zijn concurrenten om alsnog dichter bij de wereldtitel te komen.