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Red Bull geeft de strijd op: "Dat hoor je in de interviews van Mekies"

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Red Bull geeft de strijd op: "Dat hoor je in de interviews van Mekies"

Robert Doornbos verwacht weinig spektakel van Red Bull in de tweede seizoenshelft. De Oostenrijkse renstal is dit jaar voorbijgestreefd door Mercedes, Ferrari en McLaren en lijkt daardoor geen serieuze kandidaat meer voor de overwinningen. Max Verstappen wist in de eerste twaalf races wel vier podiumplaatsen te behalen, maar wacht nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen.

Red Bull en Max Verstappen waren tussen 2022 en de eerste seizoenshelft van 2024 de dominante factor in de Formule 1. De concurrentie kwam daarna steeds dichterbij en heeft de renstal inmiddels ingehaald. Momenteel staat Red Bull vierde in het constructeurskampioenschap, terwijl Verstappen en Isack Hadjar de zesde en achtste positie bezetten in de strijd om het wereldkampioenschap.

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Doornbos verwacht weinig van Red Bull

In de Pit Talk Podcast tempert Doornbos de verwachtingen rondom de Oostenrijkse renstal. Volgens de voormalig F1-coureur zal de strijd om de zeges de komende races voornamelijk worden uitgevochten door de concurrentie. "Het gaat voortaan elk weekend tussen deze drie team: Mercedes, Ferrari en McLaren. In mijn opinie zal Red Bull dit pakket behouden voor 2026 en echt focussen op 2027. Als je goed luistert, hoor je dat ook in de interviews van Mekies." 

Red Bull zou volgens Doornbos daarom geen grote veranderingen meer doorvoeren aan de huidige bolide. "Ze gaan het niet helemaal laten hangen, maar ze gaan zeker niet pushen tot het einde met de ontwikkeling zoals vorig jaar. Ze pushten vorig jaar zo hard omdat ze jacht maakten op het kampioenschap. Ze waren er dichtbij, ze strandden op twee punten."

Volgens Doornbos heeft die intensieve ontwikkeling uiteindelijk gevolgen gehad voor het huidige seizoen. "Dit was nadelig voor de ontwikkeling van de auto voor 2026, ook rekening houdend met de nieuwe motor. Ik denk dat ze zich focussen op 2027." Red Bull lijkt daarmee vooral vooruit te kijken naar de volgende reglementswijziging.

Spannende seizoenshelft

Toch verwacht Doornbos dat Red Bull een rol kan spelen in het spannend houden van het wereldkampioenschap. Vooral de onderlinge strijd bij McLaren kan volgens hem belangrijk worden. "In een ideale wereld moeten beide McLarens vooraan eindigen. Anders zal Kimi gewoon tweede en derde blijven eindigen. De kloof in de WK-stand zal er nog altijd zijn."

De voormalig coureur ziet daarom vooral een scenario waar meerdere teams punten van Mercedes kunnen afsnoepen. "Je hebt twee McLarens en twee Ferrari's nodig om het spannend te maken, met hopelijk af en toe een Red Bull ertussen." Voor Verstappen betekent dat mogelijk dat hij vooral afhankelijk is van de strijd tussen zijn concurrenten om alsnog dichter bij de wereldtitel te komen.

F1 Nieuws Max Verstappen Robert Doornbos Laurent Mekies Red Bull Racing

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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