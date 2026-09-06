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Nederlandse GT3-coureur redt concurrent uit brandende Ferrari

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Nederlandse GT3-coureur redt concurrent uit brandende Ferrari

De Nederlandse coureur Loek Hartog mag zich sinds dit weekend een echte held noemen. De Porsche-coureur nam deel aan een GT3-race op het circuit van Shanghai, en reageerde daar adequaat toen hij zag dat zijn collega-coureur Ollie Millroy vastzat in zijn brandende auto.

Millroy raakte betrokken bij een angstaanjagende crash op het circuit van Shanghai in China. De Britse Ferrari-coureur werd het slachtoffer van een duel tussen twee andere coureurs, die van de baan waren geraakt. Ze drukten op volle vaart rechtdoor bij het ingaan van een bocht, waarna Millroy geen kant meer had om op te gaan. Hij werd zijwaarts geraakt, waarna er een grote vuurbal uit zijn auto sloeg. De Ferrari vloog vrijwel direct in de brand, en de coureur leek buiten westen te zijn.

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'Ik leef nog dankzij één man'

De hulpdiensten reageerden echter langzaam, en toen de Nederlandse Porsche-coureur Loek Hartog langs de crash reed, twijfelde hij geen moment. Hij sprong uit zijn auto, pakte een brandblusser en sleepte Millroy uit de auto. De Brit had het zonder Hartog niet overleefd, zo schrijft hij op sociale media: "Ik leef nog dankzij één man. Loek stopte direct, terwijl er nog geen marshalls of brandweer te zien was, en zette zijn eigen leven op het spel om mij uit de auto te trekken."

Millroy is de Nederlander enorm dankbaar: "Op een dag zal ik dit verhaal aan onze drie kinderen vertellen en zal Loek in hun ogen ook de grootste superheld aller tijden zijn. Dankjewel, Loek. Ik heb mijn leven aan je te danken, na deze onbaatzuchtige daad."

Hoe gaat het met Millroy?

Millroy heeft bij de crash vijf ribben, zijn sleutelbeen, hand en vinger gebroken. Daarnaast hield hij ook een gekneusde long over aan de klap, en zal hij meerdere operaties moeten ondergaan. Na afloop was er ook veel kritiek, want de hulpdiensten op het circuit leken veel te laat te reageren.

Nog een zware crash

Het was niet het enige angstaanjagende moment van dit weekend, want in Amerika ging het ook op bizarre wijze mis in het voorprogramma van de IndyCar. Op het circuit van Laguna Seca schoot daar een Porsche-coureur dwars door de bandenstapel heen in de Corkscrew, maar hij maakt het naar omstandigheden goed.

Patrace

Posts: 6.912

Ik schreef het al onder dat Indycar artikel, maar Loek Hartog is echt een held.
Hij zag dat de auto vlam vatte, reed rechtdoor richting de auto (in plaats van rechtsaf de bocht te nemen), stapte uit, bluste de auto deels en trok de coureur eruit.

De stewards reageerder niet traag. Ze reageerden ... [Lees verder]

  • 21
  • 6 sep 2026 - 12:59
F1 Nieuws

Reacties (9)

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  • Wingleader

    Posts: 3.454

    Wat een held.

    • + 9
    • 6 sep 2026 - 12:41
  • Pietje Bell

    Posts: 36.598

    Dat is dus wat je noemt een zeer heldhaftig optreden!

    En dat met zijn 23 jaar! Geweldig snel gereageerd en heldhaftig opgetreden! Chapeau!

    • + 9
    • 6 sep 2026 - 12:42
  • Supernova

    Posts: 56

    De onboard beelden toevallig net op YT gezien, de tweede video in het stuk. Samen met de crash in Laguna Seca de 2de piloot die aan de dood ontsnapt dit weekend.

    Wat een held die Hartog! Stopt z'n wagen, duikt in de vlammen, krijgt de deur niet open, gaat naar de andere kant en rukt daar de deur af. Beseft dan dat hij de piloot er langs die kant toch niet uit krijgt en rent weg voor een brandblusser. Blust zo goed als hij kan een beetje, sleurt de piloot uit de wagen en sleept hem dan weg. Wat een beelden, wat een held. En dan pas duiken er eindelijk ook wat marshalls op...

    • + 16
    • 6 sep 2026 - 12:45
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.181

    Zo speel je niveau held uit. Spuit 11 komt nog even aanwaaien als het werk gedaan is.

    • + 5
    • 6 sep 2026 - 12:58
  • Patrace

    Posts: 6.912

    Ik schreef het al onder dat Indycar artikel, maar Loek Hartog is echt een held.
    Hij zag dat de auto vlam vatte, reed rechtdoor richting de auto (in plaats van rechtsaf de bocht te nemen), stapte uit, bluste de auto deels en trok de coureur eruit.

    De stewards reageerder niet traag. Ze reageerden totaal niet. Pas nadat de coureur uit de auto was, kwamen ze naar de auto.
    En de ambulance chauffeur zat schijnbaar te slapen, dus die kwam pas na een kwartier of zo. Ronduit schandalig.
    Er is al een coureur die heeft aangekondigd uit deze competitie te stappen en een zaak aan te spannen tegen de organisatie. Of die dat doorzet zal blijken, maar het geeft wel aan hoe amateuristisch het is georganiseerd.

    Gelukkig voor Millroy had Loek Hartog de tegenwoordigheid van geest om niet alleen de ernst van de situatie in de zien, maar ook om direct te handelen.
    De beelden deden me denken aan de F1 crash op Zandvoort in 1973 waar de auto van Williamson in brand stond en Purley hem tevergeefs probeerde te redden.

    Gelukkig liep het gisteren beter af. Ik wens Millroy een spoedig herstel en Hartog een rode cape. Hij is superman!

    • + 21
    • 6 sep 2026 - 12:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.095

      Die beelden heb ik ,'n half jaar geleden nog eens terug gezien....per ongeluk.
      Ook met commentaar naderhand van Gijs van Lennep.

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 14:53
  • Erwinnaar

    Posts: 5.841

    Het is natuurlijk tenenkrommend als het zo lang moet duren voor er een baanmedewerker ingrijpt/aanwezig is om te blussen.
    De autosport zal eens of eigenlijk NU professionele teams, gelijk aan IndyCar, moeten gaan inzetten en dan in samenwerking met lokale baanmedewerkers voor ondersteunende taken.

    Maar er moet er eerst 1 levend verbranden (sorry voor onder andere Roger Williamson) voor men zoiets gaat invoeren of er van geleerd heeft.
    Begin eerst maar in die klasse van Loek alle rijders laten rijden met een blusser zodat men niet hoeft te zoeken als men wil helpen in een geval als dit....

    Alle hulde aan Loek!

    • + 5
    • 6 sep 2026 - 13:01
    • Patrace

      Posts: 6.912

      Ha, jij dacht ook al aan Williamson…. (Zie mijn post van twee minuten eerder .:-)
      Eens dat een brandblusser in de auto kan helpen, mits dat geen extra risico oplevert ivm explosiegevaar als die te warm wordt.
      Maar het is van de zotte dat je een brandblusser in de auto moet meenemen omdat de stewards te stom zijn om (snel) te reageren.
      Dan kun je beter helemaal niet racen. Je kunt niet racen zonder stewards, mits die hun taak naar behoren invullen.

      • + 5
      • 6 sep 2026 - 13:08
  • Cypher

    Posts: 2.198

    Jep dit is nou een echte held

    Las trouwens ook dat in ieder geval 1 team (mogelijk 2) zich terug heeft getrokken uit het kampioenschap na het debacle rondom de veiligheid en het slechte optreden van marshalls.

    • + 5
    • 6 sep 2026 - 13:06

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
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7
Haas F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
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Spa-Francorchamps
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Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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