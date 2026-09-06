De Nederlandse coureur Loek Hartog mag zich sinds dit weekend een echte held noemen. De Porsche-coureur nam deel aan een GT3-race op het circuit van Shanghai, en reageerde daar adequaat toen hij zag dat zijn collega-coureur Ollie Millroy vastzat in zijn brandende auto.

Millroy raakte betrokken bij een angstaanjagende crash op het circuit van Shanghai in China. De Britse Ferrari-coureur werd het slachtoffer van een duel tussen twee andere coureurs, die van de baan waren geraakt. Ze drukten op volle vaart rechtdoor bij het ingaan van een bocht, waarna Millroy geen kant meer had om op te gaan. Hij werd zijwaarts geraakt, waarna er een grote vuurbal uit zijn auto sloeg. De Ferrari vloog vrijwel direct in de brand, en de coureur leek buiten westen te zijn.

#ChinaGT 🇨🇳 💥 Um acidente muito feio na primeira corrida do Campeonato da China de GT em Xangai, felizmente sem consequências físicas para os pilotos envolvidos. #GT3 pic.twitter.com/frwaApjNFB — SportMotores.com (@sportmotores) ___Escaped_link_6a9d93c4206cb___

'Ik leef nog dankzij één man'

De hulpdiensten reageerden echter langzaam, en toen de Nederlandse Porsche-coureur Loek Hartog langs de crash reed, twijfelde hij geen moment. Hij sprong uit zijn auto, pakte een brandblusser en sleepte Millroy uit de auto. De Brit had het zonder Hartog niet overleefd, zo schrijft hij op sociale media: "Ik leef nog dankzij één man. Loek stopte direct, terwijl er nog geen marshalls of brandweer te zien was, en zette zijn eigen leven op het spel om mij uit de auto te trekken."

Millroy is de Nederlander enorm dankbaar: "Op een dag zal ik dit verhaal aan onze drie kinderen vertellen en zal Loek in hun ogen ook de grootste superheld aller tijden zijn. Dankjewel, Loek. Ik heb mijn leven aan je te danken, na deze onbaatzuchtige daad."

Loek Hartog did help by stop to the scene and tried to let Ollie Millroy escape from the burning car. A fast reaction from Hartog & glad to see how he helped straight away. Loek Hartog really deserves big credit for this & hope for better quick recovery for Ollie Millroy.… pic.twitter.com/lrLz7yD2t4 — Ari TH Feeder アリ TH フィーダー (@AriTHFeeder) September 5, 2026

Hoe gaat het met Millroy?

Millroy heeft bij de crash vijf ribben, zijn sleutelbeen, hand en vinger gebroken. Daarnaast hield hij ook een gekneusde long over aan de klap, en zal hij meerdere operaties moeten ondergaan. Na afloop was er ook veel kritiek, want de hulpdiensten op het circuit leken veel te laat te reageren.

Nog een zware crash

Het was niet het enige angstaanjagende moment van dit weekend, want in Amerika ging het ook op bizarre wijze mis in het voorprogramma van de IndyCar. Op het circuit van Laguna Seca schoot daar een Porsche-coureur dwars door de bandenstapel heen in de Corkscrew, maar hij maakt het naar omstandigheden goed.