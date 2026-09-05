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Verstappen klaagt: "De auto is gemaakt van papier!"

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Verstappen klaagt: "De auto is gemaakt van papier!"

Max Verstappen was allesbehalve tevreden met zijn auto in de kwalificatie op het circuit van Monza. De viervoudig wereldkampioen kwam niet verder dan de zesde tijd, en baalde als een stekker. Na afloop van de sessie meldde hij zich op de boordradio en stelde hij dat de auto van papier is gemaakt.

Verstappen deed er in de kwalificatie alles aan om er het beste van te maken. De viervoudig wereldkampioen zag er in Q1 nog goed uit, kreeg in het tweede gedeelte van de kwalificatie hulp van zijn teamgenoot Liam Lawson en moest het daarna zelf doen. Hij wist de Mercedessen nog af te stoppen, maar zelf had hij het niet helemaal voor elkaar. Hij worstelde met de RB22, maar kon zich niet mengen in het gevecht. Zijn achterstand op de verrassende polesitter Pierre Gasly was groot, en daar was hij niet blij mee.

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'De auto is gemaakt van papier!'

Direct na afloop van de kwalificatie meldde Red Bull-teambaas Laurent Mekies zich direct op de boordradio bij Verstappen: "Sorry Max voor die laatste run, dat was echt een rommeltje. De pace was over het algemeen beter, maar het is heel frustrerend. We hebben ons veel weten te verbeteren ten opzichte van gisteren, heel goed gedaan."

Verstappen hoorde de complimenten van zijn teambaas aan, om daarna met een kritische noot te komen. Zuchtend gaf hij een veelzeggend antwoord: "Ik bedoel, het is beter, maar deze auto is echt gemaakt van papier!"

Wat was er allemaal aan de hand?

Verstappen klaagde tijdens de kwalificatie al over problemen met zijn achteras, en gaf na afloop ook aan dat er problemen waren. Het is de vraag of Red Bull dit kan oplossen voor de Grand Prix van morgen, want ze bevinden zich nu onder de parc fermé-regels. Alleen onderdelen van dezelfde specificaties mogen op de auto worden geplaatst, als het aantoonbaar is dat er iets kapot is gegaan. Het wordt hoe dan ook een lastige wedstrijd voor de viervoudig wereldkampioen.

Aquarius72

Posts: 792

Papier Waché

  • 18
  • 5 sep 2026 - 18:55
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (9)

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  • Aquarius72

    Posts: 792

    Papier Waché

    • + 18
    • 5 sep 2026 - 18:55
    • Regenrace

      Posts: 2.914

      Mischien heeft Rizzla wel oren naar sponsoring. Is eerder gebeurd.

      • + 4
      • 5 sep 2026 - 20:18
    • Aquarius72

      Posts: 792

      @Regenrace, samen met Pritt, die van de kinderlijm. Alleen nog even wat verzinnen voor een regenrace, want dat schijnt niet lekker samen te gaan vloei papier en water. Heb je een ideetje?

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 21:24
  • hupholland

    Posts: 10.207

    zn eerste run was 6 honderste langzamer dan de 1e van Gasly. Uiteindelijk maakt wel of geen slipstream een groot verschil. Hij had gewoon in de top 3 moeten staan. Benieuwd naar morgen, er is geen grote favoriet, misschien wel 6 of 7 kanshebbers.

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 19:05
    • Larry Perkins

      Posts: 67.632

      Als de witte lijnen niet plotseling weer verder op de baan schuiven eindigt Max vast in de top vijf...

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 19:20
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.254

    Klagend zeurventje, stop er toch lekker mee.

    • + 6
    • 5 sep 2026 - 20:33
    • Pietje Bell

      Posts: 36.581

      Wat goed dat je dat tegen jezelf zegt! Top!

      • + 6
      • 5 sep 2026 - 20:46
  • Tony

    Posts: 1.687

    Dat zagen we inderdaad in Zandvoort. Een klein tikje en er bleef niets van de auto over. Temu kwaliteit.

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 20:41
  • markos

    Posts: 1.091

    Dat papier dat hij laatst ondertekende was beter inderdaad.

    • + 2
    • 5 sep 2026 - 21:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
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7
Haas F1
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Audi
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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