Max Verstappen was allesbehalve tevreden met zijn auto in de kwalificatie op het circuit van Monza. De viervoudig wereldkampioen kwam niet verder dan de zesde tijd, en baalde als een stekker. Na afloop van de sessie meldde hij zich op de boordradio en stelde hij dat de auto van papier is gemaakt.

Verstappen deed er in de kwalificatie alles aan om er het beste van te maken. De viervoudig wereldkampioen zag er in Q1 nog goed uit, kreeg in het tweede gedeelte van de kwalificatie hulp van zijn teamgenoot Liam Lawson en moest het daarna zelf doen. Hij wist de Mercedessen nog af te stoppen, maar zelf had hij het niet helemaal voor elkaar. Hij worstelde met de RB22, maar kon zich niet mengen in het gevecht. Zijn achterstand op de verrassende polesitter Pierre Gasly was groot, en daar was hij niet blij mee.

'De auto is gemaakt van papier!'

Direct na afloop van de kwalificatie meldde Red Bull-teambaas Laurent Mekies zich direct op de boordradio bij Verstappen: "Sorry Max voor die laatste run, dat was echt een rommeltje. De pace was over het algemeen beter, maar het is heel frustrerend. We hebben ons veel weten te verbeteren ten opzichte van gisteren, heel goed gedaan."

Verstappen hoorde de complimenten van zijn teambaas aan, om daarna met een kritische noot te komen. Zuchtend gaf hij een veelzeggend antwoord: "Ik bedoel, het is beter, maar deze auto is echt gemaakt van papier!"

Wat was er allemaal aan de hand?

Verstappen klaagde tijdens de kwalificatie al over problemen met zijn achteras, en gaf na afloop ook aan dat er problemen waren. Het is de vraag of Red Bull dit kan oplossen voor de Grand Prix van morgen, want ze bevinden zich nu onder de parc fermé-regels. Alleen onderdelen van dezelfde specificaties mogen op de auto worden geplaatst, als het aantoonbaar is dat er iets kapot is gegaan. Het wordt hoe dan ook een lastige wedstrijd voor de viervoudig wereldkampioen.