De Formule 1 gaat de Grand Prix-afstanden vanaf 2027 met vijf procent inkorten. Volgens AutoRacer hebben alle teams unaniem ingestemd met de wijziging. De standaardafstand van een race gaat daarmee van ongeveer 305 kilometer naar net geen 290 kilometer.

De aanpassing heeft alles te maken met de nieuwe generatie Power Units. Vanaf 2027 moet het aandeel van de verbrandingsmotor opnieuw groter worden, waardoor de motoren meer brandstof zullen verbruiken. Door de races korter te maken, wil de Formule 1 voorkomen dat teams hun auto's opnieuw ingrijpend moeten aanpassen.

Formule 1 kiest voor kortere races vanaf 2027

De teams hoeven daardoor niet opnieuw grote wijzigingen door te voeren aan het chassis of de brandstoftanks. Een grotere tank zou betekenen dat de auto's, die al rond de nieuwe regels van 2026 zijn ontworpen, opnieuw moeten worden aangepast. Dat zou flinke ontwikkelingskosten met zich meebrengen.

Door de raceafstand met vijf procent te verkorten, wordt dat probleem op een relatief eenvoudige manier opgelost. De teams kunnen de bestaande architectuur van hun auto's grotendeels behouden en tegelijkertijd profiteren van de extra kracht van de verbrandingsmotor. De unanieme stemming onder de teams komt dan ook niet helemaal als een verrassing.

Ook Monaco vormt een uitzondering op de nieuwe regel. De Grand Prix in het prinsdom behoudt zijn huidige afstand. Door de specifieke kenmerken van het stratencircuit en het lagere energieverbruik is het volgens de huidige plannen niet nodig om de race daar in te korten.

Snellere Formule 1-auto's dankzij nieuwe Power Units

De kortere races moeten bovendien niet alleen een kostenbesparing opleveren. De verwachting is dat de Formule 1-auto's vanaf 2027 gemiddeld sneller kunnen rijden. Doordat er minder brandstof nodig is over de volledige raceafstand, kunnen coureurs de beschikbare kracht beter benutten zonder voortdurend extreem op het energieverbruik te hoeven letten.

Dat is vooral belangrijk omdat de nieuwe Power Units meer vermogen uit de verbrandingsmotor moeten halen. De combinatie van extra thermisch vermogen en een kortere raceafstand moet ervoor zorgen dat de auto's minder vaak energie hoeven te sparen. Daardoor kan de gemiddelde snelheid tijdens een Grand Prix omhoog.

De Formule 1 kiest daarmee voor een relatief simpele oplossing voor een ingewikkeld probleem. In plaats van de auto's opnieuw volledig te moeten ontwerpen vanwege de krachtigere motoren, wordt de afstand van de races aangepast. De eerste generatie auto's van 2026 kan daardoor grotendeels behouden blijven, terwijl de Formule 1 vanaf 2027 wel een nieuwe stap in prestaties moet kunnen zetten.