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FIA hakt knoop door: 'Kortere races in 2027'

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FIA hakt knoop door: 'Kortere races in 2027'

De Formule 1 gaat de Grand Prix-afstanden vanaf 2027 met vijf procent inkorten. Volgens AutoRacer hebben alle teams unaniem ingestemd met de wijziging. De standaardafstand van een race gaat daarmee van ongeveer 305 kilometer naar net geen 290 kilometer.

De aanpassing heeft alles te maken met de nieuwe generatie Power Units. Vanaf 2027 moet het aandeel van de verbrandingsmotor opnieuw groter worden, waardoor de motoren meer brandstof zullen verbruiken. Door de races korter te maken, wil de Formule 1 voorkomen dat teams hun auto's opnieuw ingrijpend moeten aanpassen.

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Formule 1 kiest voor kortere races vanaf 2027

De teams hoeven daardoor niet opnieuw grote wijzigingen door te voeren aan het chassis of de brandstoftanks. Een grotere tank zou betekenen dat de auto's, die al rond de nieuwe regels van 2026 zijn ontworpen, opnieuw moeten worden aangepast. Dat zou flinke ontwikkelingskosten met zich meebrengen.

Door de raceafstand met vijf procent te verkorten, wordt dat probleem op een relatief eenvoudige manier opgelost. De teams kunnen de bestaande architectuur van hun auto's grotendeels behouden en tegelijkertijd profiteren van de extra kracht van de verbrandingsmotor. De unanieme stemming onder de teams komt dan ook niet helemaal als een verrassing.

Ook Monaco vormt een uitzondering op de nieuwe regel. De Grand Prix in het prinsdom behoudt zijn huidige afstand. Door de specifieke kenmerken van het stratencircuit en het lagere energieverbruik is het volgens de huidige plannen niet nodig om de race daar in te korten.

Snellere Formule 1-auto's dankzij nieuwe Power Units

De kortere races moeten bovendien niet alleen een kostenbesparing opleveren. De verwachting is dat de Formule 1-auto's vanaf 2027 gemiddeld sneller kunnen rijden. Doordat er minder brandstof nodig is over de volledige raceafstand, kunnen coureurs de beschikbare kracht beter benutten zonder voortdurend extreem op het energieverbruik te hoeven letten.

Dat is vooral belangrijk omdat de nieuwe Power Units meer vermogen uit de verbrandingsmotor moeten halen. De combinatie van extra thermisch vermogen en een kortere raceafstand moet ervoor zorgen dat de auto's minder vaak energie hoeven te sparen. Daardoor kan de gemiddelde snelheid tijdens een Grand Prix omhoog.

De Formule 1 kiest daarmee voor een relatief simpele oplossing voor een ingewikkeld probleem. In plaats van de auto's opnieuw volledig te moeten ontwerpen vanwege de krachtigere motoren, wordt de afstand van de races aangepast. De eerste generatie auto's van 2026 kan daardoor grotendeels behouden blijven, terwijl de Formule 1 vanaf 2027 wel een nieuwe stap in prestaties moet kunnen zetten.

Natte Slak

Posts: 481

Stefano: "We believe it's a bit too long for young people. We're seeing on many of our channels that highlights are very popular."

Dat komt omdat mensen niet naar jojo races willen kijken en dus maar ff de highlights kiiken achteraf.

  • 20
  • 4 sep 2026 - 08:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen

Reacties (21)

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  • Sander

    Posts: 1.955

    Gelukkig blijft Monaco zoals het is, anders komen we slaap tekort.

    • + 9
    • 4 sep 2026 - 07:46
  • Natte Slak

    Posts: 481

    Stefano: "We believe it's a bit too long for young people. We're seeing on many of our channels that highlights are very popular."

    Dat komt omdat mensen niet naar jojo races willen kijken en dus maar ff de highlights kiiken achteraf.

    • + 20
    • 4 sep 2026 - 08:02
    • Need5Speed

      Posts: 4.421

      Dat komt ook omdat die highlights niet achter een paywall zitten. Dat weet Domenicali echt wel maar zegt hij er bewust niet bij.

      • + 4
      • 4 sep 2026 - 10:51
  • Need5Speed

    Posts: 4.421

    Ik vind het prima!
    Maar alleen als het wordt gecompenseerd door de sprintraces een stuk langer te maken. Met een verplichte pitstop en zo.

    Oh ja, de brandstof die de Formule 1 auto's verbruiken is minder dan 1% van alle brandstof die verstookt wordt om het evenement te organiseren. En dat is dan nog zonder wat de toeschouwers verbruiken gerekend.
    Symboolpolitiek.

    • + 13
    • 4 sep 2026 - 08:16
    • JM_K

      Posts: 1.262

      Precies!

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 09:08
  • Pietje Bell

    Posts: 36.559

    Steeds weer iets verzinnen om de gevolgen van de werkelijk idiote oorzaak
    op te lossen. Hoe dom kun je zijn?! Wat is het volgende?

    • + 4
    • 4 sep 2026 - 08:53
    • BoerTeun

      Posts: 1.601

      Een uitvoegstrook met een paar snelladers waar je 2x per race gebruik van moet maken.

      • + 5
      • 4 sep 2026 - 12:01
    • Pietje Bell

      Posts: 36.559

      Ah, heel goed idee!!

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 12:11
    • Drunt

      Posts: 642

      Tanken terug geeft idd strategische uitdagingen :)

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 12:17
    • Snork

      Posts: 23.025

      Hydratatiestops.

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 12:20
  • Skoda F1

    Posts: 823

    Yep old school racing died!! RIP f1...

    • + 6
    • 4 sep 2026 - 09:16
  • Supernova

    Posts: 54

    Er zal weer veel gezeur komen, de eerste zeur-reacties en F1 is dood-reacties zijn er al. En zelf 0,0 realistische (!) voorstellen hebben om het probleem op te lossen.

    Dit is, in combinatie met de aanpassingen die al gebeurd zijn en de verdere aanpassingen in 2027 en 2028, gewoon een makkelijke en goede oplossing, plus het goedkoopst. Of is er echt iemand die ervan wakker ligt dat een race straks 5 minuten korter is? Is er echt iemand die van buiten kan zeggen dat de GP van Spanje XX aantal ronden telt en die van China XX ronden? Is er iemand die het gemerkt had als die races dit jaar al 10 of 15 kilometer korter waren?

    Beter 58 degelijke ronden, met minder managen en meer pushen en minder of geen superclipping dan een paar ronden meer rijden om toch maar die afstand van 300 km te halen.

    De huidige PU-situatie is slecht, maar elk voorstel afschieten en verder zeuren en zagen lost pas écht niks op.

    • + 5
    • 4 sep 2026 - 09:27
    • Skoda F1

      Posts: 823

      Realistisch Voorstel Numbero uno! Hydrogenium..

      • + 2
      • 4 sep 2026 - 09:43
    • Supernova

      Posts: 54

      Dat is jouw realistische voorstel voor het seizoen 2027, dat achter 6 maanden begint? Mensenlievedeugd.

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 10:16
    • Skoda F1

      Posts: 823

      Nou eigenlijk hadden ze nooit met batterijen moeten beginnen

      • + 5
      • 4 sep 2026 - 10:34
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.071

    "Prima, dan kan ik de tijd tussen twee meiden palen inkorten"....aldus James Hunt

    • + 1
    • 4 sep 2026 - 09:29
  • jd2000

    Posts: 7.900

    Een soort van krimpflatie.....

    • + 5
    • 4 sep 2026 - 09:51
  • OrangeArrows

    Posts: 3.416

    Dus de tickets gaan voor zondag ook met 5% omlaag..?

    • + 3
    • 4 sep 2026 - 10:19
  • snailer

    Posts: 34.658

    En de verloedering gaat door.

    • + 1
    • 4 sep 2026 - 11:58
  • gridiron

    Posts: 3.735

    En de FIA denkt dat de teams de huidige inhoud van een benzinetanks gaan behouden, die gaan de boel simuleren en als daaruit blijkt dat ze minder benzine nodig hebben gaan ze de tank kleiner. En als ze in de praktijk toch te weinig hebben zal het de schuld zijn van de FIA.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 12:21
  • monzaron

    Posts: 1.154

    No panic, een goed plan, het gaat allemaal om het feit dat ze volgend jaar meer vermogen uit de verbrandingsmotor willen halen zonder de tank groter te maken.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 12:41

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1
Mercedes
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2
Ferrari
338
3
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4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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