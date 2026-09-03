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Lawson laat nieuw geluid horen over Red Bull-bolide

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Lawson laat nieuw geluid horen over Red Bull-bolide

Liam Lawson pakt de nieuwe kans die hij krijgt bij Red Bull met beide handen aan. De Nieuw-Zeelander vervangt ook in Monza de geblesseerde Isack Hadjar, en hij heeft er zin in. Lawson hoorde pas op het allerlaatste moment dat hij weer mocht invallen, en hij laat een ander geluid over de RB22 horen.

Lawsons tijdelijke promotie in Zandvoort leek eenmalig te zijn, maar eerder deze week liet Red Bull weten dat ze geen risico nemen met Hadjar en dat ze hem weer aan de kant houden. Lawson testte vorige week nog met zijn eigen team Racing Bulls op Imola, maar krijgt dus een nieuwe kans bij het grote Red Bull. Hij kan zich weer in de picture rijden, terwijl Yuki Tsunoda hem weer vervangt bij Racing Bulls.

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Wat zijn de verwachtingen?

Lawson heeft er zin in, zo liet hij aan de internationale media in Monza weten: "Ik ga gewoon proberen er weer het maximale uit te halen. Het is voor mij natuurlijk een heel interessante positie. Zandvoort was soms behoorlijk stressvol omdat het een sprintweekend was. Maar over het algemeen was het wel een goed weekend."

Hij denkt dat het nu beter kan gaan: "Ik heb dat in ieder geval nu meegemaakt. Het zou nu wat makkelijker moeten zijn om me aan te passen. We hebben hier ook drie vrije trainingen. Het is een veel normaler weekend, dus het is weer een heel mooie kans."

'Ik moest wachten tot woensdag'

Het duurde lang voordat Lawson wist waar hij aan toe was voor dit weekend: "Ik heb geprobeerd klaar te staan voor beide teams en beide auto's. Ze zijn heel erg verschillend om in te rijden, dus het is niet makkelijk om te wisselen, alleen al in de simulator. Dat was eerlijk gezegd de grootste uitdaging, maar het is fijn om vanaf woensdag duidelijkheid te hebben en te weten dat ik me volledig op Red Bull kan richten."

Hoe denkt Lawson over de RB22?

De bolides van Red Bull en Racing Bulls zijn volgens Lawson dan ook heel verschillend: "Ja, overal. Afgezien van de krachtbron natuurlijk, zijn ze qua rijgedrag heel verschillend. Het meest indrukwekkende is dat de Red Bull op hoge snelheid de meeste grip heeft, zeker als je dat vergelijkt met mijn auto."

"Maar dat is de manier waarop ze rijden, bijvoorbeeld de balans van de auto, is heel anders. Zonder al te veel details bloot te leggen: het is echt een heel andere auto om in te rijden. Denk aan de feedback die ik via het stuur krijg, alles eigenlijk, de manier waarop het voelt en de manier waarop de auto beweegt. Het is heel erg anders."

F1 Nieuws Liam Lawson Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (3)

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  • Snork

    Posts: 23.021

    Beetje dezelfde feedback die Ouw geeft over een ritje op Natte Nel en daarna Dubbel-D Beppie.
    Toch, Ouw?

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 18:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.070

      Ligt eraan welke Natte Nel... senior of junior.
      Senior is uit de picture...junior is nou de maatstaaf....haha, ik zei staaf.

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 19:13
    • Snork

      Posts: 23.021

      Gnuif en giechel.

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 20:44

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Spanje Circuit de Catalunya
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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Oostenrijk Red Bull Ring
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België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Land Nieuw-Zeeland
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, Nieuw-Zeeland
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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