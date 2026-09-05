De Formule 1-kalender van 2026 lijkt een opvallende wijziging te ondergaan. De Grand Prix van Abu Dhabi zou niet langer de laatste race van het seizoen zijn. Volgens Italiaanse berichtgeving is inmiddels vrijwel alles rond en wordt de seizoensfinale verplaatst naar Imola.

De laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen zou op 6 december worden verreden. Daarmee wordt het wereldkampioenschap dus pas in de laatste maand van het jaar beslist. De reden voor de opvallende planning heeft te maken met de logistieke problemen rondom de Grand Prix van Las Vegas.

Ormai è praticamente definito: Imola sarà ultimo GP F1 2026 e chiuderà il mondiale. Si correrà il 6 dicembre e sarà definito Abu Dhabi GP. Si corre il 6/12 e non il 29/11 perché il 21/11 c’è Las Vegas ed è complicato per i team riportare indietro tutto in una settimana #GPItalia pic.twitter.com/qvyjF9HcPz — Alberto Sabbatini (@sabbatini) September 5, 2026

Imola sluit Formule 1-seizoen af

Volgens de informatie van F1-journalist Alberto Sabbatini staat de seizoensfinale inmiddels zo goed als vast. Imola wordt op 6 december het decor van de laatste Grand Prix van 2026. De race zou bovendien officieel als de Abu Dhabi GP worden aangeduid, ondanks het feit dat er dus op een ander circuit wordt gereden.

De keuze voor 6 december is volgens de berichtgeving geen toeval. Aanvankelijk zou de laatste race op 29 november plaatsvinden, maar dat blijkt logistiek lastig te realiseren. Een week eerder, op 21 november, staat namelijk de Grand Prix van Las Vegas op het programma.

Onrustige situatie Midden-Oosten

Vanwege de onrustige situatie in het Midden-Oosten heeft de Formule 1 voor enkele wijzigingen moeten zorgen wat betreft de races in Bahrein, Saoedi-Arabië, Qatar en Abu Dhabi. Inmiddels heeft de koningsklasse van de autosport besloten om Bahrein te vervangen voor het circuit in Maleisië, Saoedi-Arabië te cancellen en nu ook Abu Dhabi hoogstwaarschijnlijk te vervangen voor Imola. Rondom de GP van Qatar is nog altijd geen duidelijkheid.

Las Vegas zorgt voor logistieke puzzel

De Formule 1-teams zouden daardoor onvoldoende tijd hebben om al het materiaal vanuit Las Vegas naar de volgende bestemming te krijgen. De korte periode tussen beide races maakt het voor de renstallen bijzonder lastig om alles op tijd te verschepen en opnieuw op te bouwen.

Daarom wordt gekozen voor een week extra tussen Las Vegas en de seizoensfinale. De Grand Prix van 2026 zou daarmee op 6 december worden afgesloten. Als de plannen definitief worden bevestigd, krijgt het Formule 1-seizoen dus een opmerkelijk einde met Imola als laatste halte van het jaar.