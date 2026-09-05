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'Formule 1 vervangt seizoensfinale in Abu Dhabi voor Imola'

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'Formule 1 vervangt seizoensfinale in Abu Dhabi voor Imola'

De Formule 1-kalender van 2026 lijkt een opvallende wijziging te ondergaan. De Grand Prix van Abu Dhabi zou niet langer de laatste race van het seizoen zijn. Volgens Italiaanse berichtgeving is inmiddels vrijwel alles rond en wordt de seizoensfinale verplaatst naar Imola.

De laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen zou op 6 december worden verreden. Daarmee wordt het wereldkampioenschap dus pas in de laatste maand van het jaar beslist. De reden voor de opvallende planning heeft te maken met de logistieke problemen rondom de Grand Prix van Las Vegas.

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Imola sluit Formule 1-seizoen af

Volgens de informatie van F1-journalist Alberto Sabbatini staat de seizoensfinale inmiddels zo goed als vast. Imola wordt op 6 december het decor van de laatste Grand Prix van 2026. De race zou bovendien officieel als de Abu Dhabi GP worden aangeduid, ondanks het feit dat er dus op een ander circuit wordt gereden.

De keuze voor 6 december is volgens de berichtgeving geen toeval. Aanvankelijk zou de laatste race op 29 november plaatsvinden, maar dat blijkt logistiek lastig te realiseren. Een week eerder, op 21 november, staat namelijk de Grand Prix van Las Vegas op het programma.

Onrustige situatie Midden-Oosten

Vanwege de onrustige situatie in het Midden-Oosten heeft de Formule 1 voor enkele wijzigingen moeten zorgen wat betreft de races in Bahrein, Saoedi-Arabië, Qatar en Abu Dhabi. Inmiddels heeft de koningsklasse van de autosport besloten om Bahrein te vervangen voor het circuit in Maleisië, Saoedi-Arabië te cancellen en nu ook Abu Dhabi hoogstwaarschijnlijk te vervangen voor Imola. Rondom de GP van Qatar is nog altijd geen duidelijkheid. 

Las Vegas zorgt voor logistieke puzzel

De Formule 1-teams zouden daardoor onvoldoende tijd hebben om al het materiaal vanuit Las Vegas naar de volgende bestemming te krijgen. De korte periode tussen beide races maakt het voor de renstallen bijzonder lastig om alles op tijd te verschepen en opnieuw op te bouwen.

Daarom wordt gekozen voor een week extra tussen Las Vegas en de seizoensfinale. De Grand Prix van 2026 zou daarmee op 6 december worden afgesloten. Als de plannen definitief worden bevestigd, krijgt het Formule 1-seizoen dus een opmerkelijk einde met Imola als laatste halte van het jaar.

F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (3)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.897

    Hoe zit t met Qatar? Hockenheim in november lijkt me een no go. Kyalami dan maar?

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 16:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.084

    Smorgens Sinterklaas cadeautjes uitpakken en smiddags naar de finale F1 kijken.... wordt 'n drukke dag dan.

    Zit ik dan met m'n nieuwe sokken en nieuwe onderbroeken op de bank tussen het uitpak papier.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 16:28
  • Beri

    Posts: 7.065

    Lekker met de ijsmuts op en je broodje Unox langs de baan de Grand Prix kijken.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 16:41

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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