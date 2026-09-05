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'Mercedes lijkt toch aan motorupdate te werken'

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'Mercedes lijkt toch aan motorupdate te werken'

Het lijkt er sterk op dat Mercedes tegen de verwachtingen in tóch bezig is met een ADUO-update voor hun motor. Achter de schermen zou er worden gewerkt aan een nieuwe turbocharger, en dat zal dan ook zorgen voor nieuwe gridstraffen. Niet alleen de Mercedes-coureurs worden dan getroffen, ook de coureurs van concurrent McLaren moeten rekening houden met een motorstraf.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Ferrari lijkt Mercedes geen gebruik te maken van de ADUO-tokens. Uit de recentste uitslag van het ADUO-systeem bleek weer dat Red Bull Powertrains de beste verbrandingsmotor heeft, wat ook betekent dat Mercedes een ADUO-token kan gebruiken. Bij de Duitse renstal leken ze dat in eerste instantie niet te willen doen. WK-leider Andrea Kimi Antonelli ontvangt dit weekend in Monza echter wel een motorstraf, maar dat komt niet doordat Mercedes geüpdatete motoronderdelen introduceert.

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Wat zijn de plannen van Mercedes?

Antonelli ontvangt dit weekend een aantal nieuwe motoronderdelen, maar Mercedes wisselt niet alles. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport suggereert dit dat Mercedes toch bezig is met het updaten van hun krachtbron. Het Duitse medium stelt dat Mercedes een ADUO-update gaat doorvoeren aan de turbocharger. Deze update zal naar verwachting in Bakoe arriveren, en anders uiterlijk in Austin. AMuS stelt dat Mercedes in Bakoe ervoor kiest de volledige Power Unit van George Russells auto te vervangen, wat hem daar dus een gridstraf oplevert. Mogelijk krijgt hij hier dus een nieuwe turbocharger.

Wat zijn de gevolgen?

Als Mercedes een ADUO-update gaat doorvoeren, betekent dit vrijwel zeker ook een extra motorstraf voor Antonelli. AMuS stelt dat een nieuwe motorstraf voor Antonelli echter maar over tien plekken gaat, in plaats van de dertig plekken die hij dit weekend naar achter moet. Ook de klantenteams zullen volgens AMuS profiteren van de motorupdate van Mercedes, maar ook dit zal resulteren in gridstraffen. Dat betekent dus dat ook McLaren-coureur Lando Norris en Oscar Piastri op een straf kunnen rekenen, waar het team van Mercedes mogelijk van kan profiteren.

F1 Nieuws Mercedes GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.625

    Vers nieuws...

    "Liam Lawson reed tijdens de derde vrije training met een nieuwe Red Bull-power unit. Dit betekent dat de Nieuw-Zeelander in Italië, net als Kimi Antonelli achteraan moet starten.
    Dit is ook belangrijk nieuws voor Max Verstappen. Als Lawson Q3 haalt, kan Red Bull Racing de 24-jarige coureur inzetten om Verstappen een slipstream te geven.
    Deze kan in Italië drie tot vijf tienden waard zijn en kan de doorslag geven in de strijd om poleposition."

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 15:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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