Het lijkt er sterk op dat Mercedes tegen de verwachtingen in tóch bezig is met een ADUO-update voor hun motor. Achter de schermen zou er worden gewerkt aan een nieuwe turbocharger, en dat zal dan ook zorgen voor nieuwe gridstraffen. Niet alleen de Mercedes-coureurs worden dan getroffen, ook de coureurs van concurrent McLaren moeten rekening houden met een motorstraf.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Ferrari lijkt Mercedes geen gebruik te maken van de ADUO-tokens. Uit de recentste uitslag van het ADUO-systeem bleek weer dat Red Bull Powertrains de beste verbrandingsmotor heeft, wat ook betekent dat Mercedes een ADUO-token kan gebruiken. Bij de Duitse renstal leken ze dat in eerste instantie niet te willen doen. WK-leider Andrea Kimi Antonelli ontvangt dit weekend in Monza echter wel een motorstraf, maar dat komt niet doordat Mercedes geüpdatete motoronderdelen introduceert.

Wat zijn de plannen van Mercedes?

Antonelli ontvangt dit weekend een aantal nieuwe motoronderdelen, maar Mercedes wisselt niet alles. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport suggereert dit dat Mercedes toch bezig is met het updaten van hun krachtbron. Het Duitse medium stelt dat Mercedes een ADUO-update gaat doorvoeren aan de turbocharger. Deze update zal naar verwachting in Bakoe arriveren, en anders uiterlijk in Austin. AMuS stelt dat Mercedes in Bakoe ervoor kiest de volledige Power Unit van George Russells auto te vervangen, wat hem daar dus een gridstraf oplevert. Mogelijk krijgt hij hier dus een nieuwe turbocharger.

Wat zijn de gevolgen?

Als Mercedes een ADUO-update gaat doorvoeren, betekent dit vrijwel zeker ook een extra motorstraf voor Antonelli. AMuS stelt dat een nieuwe motorstraf voor Antonelli echter maar over tien plekken gaat, in plaats van de dertig plekken die hij dit weekend naar achter moet. Ook de klantenteams zullen volgens AMuS profiteren van de motorupdate van Mercedes, maar ook dit zal resulteren in gridstraffen. Dat betekent dus dat ook McLaren-coureur Lando Norris en Oscar Piastri op een straf kunnen rekenen, waar het team van Mercedes mogelijk van kan profiteren.