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Lawson heeft mogelijk Formule 1-carrière gered in Zandvoort

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Lawson heeft mogelijk Formule 1-carrière gered in Zandvoort

Liam Lawson heeft tijdens de Dutch Grand Prix mogelijk zijn Formule 1-carrière gered. Dat stelt Formule 1-commentator Will Buxton, die onder de indruk was van de manier waarop de Nieuw-Zeelander zijn onverwachte terugkeer bij Red Bull Racing aanpakte. Volgens Buxton stond er enorm veel druk op Lawson in Zandvoort.

Lawson kreeg plots opnieuw de kans naast Max Verstappen nadat Isack Hadjar vanwege een polsblessure moest afhaken. De Nieuw-Zeelander werd vanuit Racing Bulls doorgeschoven naar Red Bull, terwijl Yuki Tsunoda zijn zitje bij het zusterteam overnam. Lawson wist dat hij weinig ruimte voor fouten had nadat Red Bull hem eerder in 2025 al na slechts twee races had teruggezet naar Racing Bulls.

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Buxton ziet einde carrière voorkomen

Volgens Buxton had een slechte prestatie in Zandvoort grote gevolgen kunnen hebben voor Lawson. "De druk op Liam was enorm. Hij stapte opnieuw in bij een team waar hij eerder alles had geprobeerd, maar na twee races aan de kant werd gezet. Als hij vervolgens achteraan was gekwalificeerd en het hele weekend nergens was geweest, dan had dat zomaar het einde van zijn carrière kunnen betekenen", stelt Buxton in de podcast Up To Speed.

Lawson liet zich echter niet gek maken door de druk. De Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich als achtste, slechts één plaats achter Verstappen, en reed vervolgens een sterke race. Hij kwam als zevende over de finish nadat Verstappen al in de openingsronde was uitgevallen. "Dat hij daar vervolgens zo sterk presteerde, maakte me echt blij voor hem. Hij reed een uitstekend weekend en liet zien wat hij in huis heeft", aldus Buxton.

'Kijk wat jullie hadden kunnen hebben'

Voor Lawson voelde het resultaat bovendien als een vorm van revanche. Hij werd eerder dit seizoen al snel teruggezet naar Racing Bulls, maar kreeg in Zandvoort onverwacht de kans om zichzelf opnieuw te bewijzen bij Red Bull. Buxton was vooral onder de indruk van de boordradio van de Nieuw-Zeelander na afloop. "Zijn radiobericht na de race was heel mooi en vooral heel oprecht. Je voelde dat er veel emotie achter zat", vertelt de commentator.

"Het leek alsof Lawson eindelijk een streep kon zetten onder die moeilijke periode. Hij liet Red Bull en de buitenwereld eigenlijk zien: 'Kijk wat jullie misschien hadden kunnen hebben.' Dat maakte het weekend voor hem extra bijzonder. Hij heeft een nare ervaring achter zich gelaten en kan nu met veel meer vertrouwen verder."

Erwinnaar

Posts: 5.838

Nee is prima voor het materiaal wat hij tot zijn beschikking heeft.

Verstappen peutert er iets meer uit en zou ws op 50 sec. zijn gezet.

Lawson is vorig jaar te vlotjes vervangen, dat is zeker. Maar toen nog met Helmut Marko en die kon er wat van.

Ook De Vries vond ik te vlot vervangen.

  • 1
  • 1 sep 2026 - 19:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Liam Lawson Racing Bulls

Reacties (2)

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  • Flexwing

    Posts: 543

    Is toch super slecht 7e plaats en achterstand van 80 seconde .

    • + 0
    • 1 sep 2026 - 19:14
    • Erwinnaar

      Posts: 5.837

      Nee is prima voor het materiaal wat hij tot zijn beschikking heeft.

      Verstappen peutert er iets meer uit en zou ws op 50 sec. zijn gezet.

      Lawson is vorig jaar te vlotjes vervangen, dat is zeker. Maar toen nog met Helmut Marko en die kon er wat van.

      Ook De Vries vond ik te vlot vervangen.

      • + 1
      • 1 sep 2026 - 19:19

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Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
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263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
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6
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 91
  • Podiums 0
  • Grand Prix 47
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Racing Bulls
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