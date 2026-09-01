Liam Lawson heeft tijdens de Dutch Grand Prix mogelijk zijn Formule 1-carrière gered. Dat stelt Formule 1-commentator Will Buxton, die onder de indruk was van de manier waarop de Nieuw-Zeelander zijn onverwachte terugkeer bij Red Bull Racing aanpakte. Volgens Buxton stond er enorm veel druk op Lawson in Zandvoort.

Lawson kreeg plots opnieuw de kans naast Max Verstappen nadat Isack Hadjar vanwege een polsblessure moest afhaken. De Nieuw-Zeelander werd vanuit Racing Bulls doorgeschoven naar Red Bull, terwijl Yuki Tsunoda zijn zitje bij het zusterteam overnam. Lawson wist dat hij weinig ruimte voor fouten had nadat Red Bull hem eerder in 2025 al na slechts twee races had teruggezet naar Racing Bulls.

Buxton ziet einde carrière voorkomen

Volgens Buxton had een slechte prestatie in Zandvoort grote gevolgen kunnen hebben voor Lawson. "De druk op Liam was enorm. Hij stapte opnieuw in bij een team waar hij eerder alles had geprobeerd, maar na twee races aan de kant werd gezet. Als hij vervolgens achteraan was gekwalificeerd en het hele weekend nergens was geweest, dan had dat zomaar het einde van zijn carrière kunnen betekenen", stelt Buxton in de podcast Up To Speed.

Lawson liet zich echter niet gek maken door de druk. De Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich als achtste, slechts één plaats achter Verstappen, en reed vervolgens een sterke race. Hij kwam als zevende over de finish nadat Verstappen al in de openingsronde was uitgevallen. "Dat hij daar vervolgens zo sterk presteerde, maakte me echt blij voor hem. Hij reed een uitstekend weekend en liet zien wat hij in huis heeft", aldus Buxton.

'Kijk wat jullie hadden kunnen hebben'

Voor Lawson voelde het resultaat bovendien als een vorm van revanche. Hij werd eerder dit seizoen al snel teruggezet naar Racing Bulls, maar kreeg in Zandvoort onverwacht de kans om zichzelf opnieuw te bewijzen bij Red Bull. Buxton was vooral onder de indruk van de boordradio van de Nieuw-Zeelander na afloop. "Zijn radiobericht na de race was heel mooi en vooral heel oprecht. Je voelde dat er veel emotie achter zat", vertelt de commentator.

"Het leek alsof Lawson eindelijk een streep kon zetten onder die moeilijke periode. Hij liet Red Bull en de buitenwereld eigenlijk zien: 'Kijk wat jullie misschien hadden kunnen hebben.' Dat maakte het weekend voor hem extra bijzonder. Hij heeft een nare ervaring achter zich gelaten en kan nu met veel meer vertrouwen verder."