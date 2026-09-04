Max Verstappen heeft ervoor gekozen om zijn toekomst opnieuw aan Red Bull Racing te verbinden. Volgens voormalig F1-teammanager Peter Windsor draait die beslissing echter niet alleen om de sportieve mogelijkheden van de Oostenrijkse renstal. De band die Verstappen in de afgelopen jaren met Red Bull heeft opgebouwd, zou volgens Windsor minstens zo belangrijk zijn geweest.

Verstappen tekende onlangs een nieuw contract en blijft daardoor tot en met 2030 verbonden aan Red Bull. De Nederlander liet daarbij weten dat hij het team als familie beschouwt en veel waarde hecht aan de vrijheid die hij krijgt om zich ook buiten de Formule 1 bezig te houden. Windsor denkt echter dat andere topteams hem op dat vlak eveneens genoeg hadden kunnen bieden.

Windsor ziet loyaliteit als doorslaggevende factor

"Ik denk dat Ferrari, McLaren en Mercedes hem ook iets buiten de Formule 1 hadden kunnen aanbieden waar hij enthousiast van zou worden", stelt Windsor op zijn YouTube-kanaal. "Bij McLaren zou dat er waarschijnlijk anders hebben uitgezien, maar ook daar hadden ze iets voor hem kunnen bedenken. Bij Mercedes weten we dat al."

Volgens Windsor was het dus niet zozeer het vooruitzicht op activiteiten buiten de Formule 1 dat Verstappen bij Red Bull hield. "Ferrari en Aston Martin hebben bijvoorbeeld ook endurance- en GT-projecten. Ik denk daarom niet dat dit hem uiteindelijk over de streep heeft getrokken. De belangrijkste vraag was simpelweg: waar kan ik het beste terecht? Uiteindelijk lag er op dat moment bij geen van die andere teams daadwerkelijk een concreet aanbod op tafel."

Daarmee komt volgens Windsor een andere factor nadrukkelijk naar voren: loyaliteit. Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull en heeft met het team zowel grote successen als moeilijke periodes meegemaakt. De voormalig Williams-teammanager vergelijkt de Nederlander zelfs met enkele grote namen uit de geschiedenis van de Formule 1.

'Loyaliteit creëert na verloop van tijd eigen energie'

"Ik had dit eerder niet genoemd, maar ik zie bij Max ook een vorm van loyaliteit zoals we die bij Mika Häkkinen of Jim Clark zagen", vervolgt Windsor. "Er valt veel te zeggen voor trouw blijven aan een team en samen door goede én slechte periodes gaan. Zeker als je met een team zulke succesvolle jaren hebt beleefd."

"Er zullen altijd mindere periodes komen, bijvoorbeeld wanneer de motorregels veranderen of wanneer er binnen een organisatie veel personele wijzigingen plaatsvinden. Toch kan loyaliteit enorm veel waard zijn. Na verloop van tijd creëert die loyaliteit zijn eigen energie en kan dat je juist vooruit helpen."

Binnen Red Bull is de afgelopen periode flink wat veranderd, maar volgens Windsor is de band tussen Verstappen en de renstal nog altijd sterk. "Ik denk dat Max dat gevoel inmiddels ook heeft. Er vindt binnen Red Bull een wisseling van de wacht plaats, maar dat gevoel van loyaliteit en richting is bijna iets ontastbaars. Ik vind dat eigenlijk best mooi."

Volgens Windsor betekent de nieuwe samenwerking met Ford bovendien niet dat Verstappen nooit buiten de Formule 1 voor Red Bull zal uitkomen. Hij verwacht zelfs dat de Nederlander uiteindelijk in een Hypercar van het project zal stappen. "Ik denk niet dat het Le Mans-verhaal de reden was voor zijn beslissing. Maar ik weet zeker dat we Max op een bepaald moment in die Hypercar zullen zien rijden. Probeer hem daar dan maar eens uit te houden!", besluit hij lachend.