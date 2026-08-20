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Stroll grapt over de contractverlenging van Verstappen: "Gaat veel geld verdienen"

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Stroll grapt over de contractverlenging van Verstappen: "Gaat veel geld verdienen"

Lance Stroll is niet verbaasd door de contractverlenging van Max Verstappen. De Aston Martin-coureur heeft een vermoeden waarom Verstappen langer door wil gaan met zijn huidige werkgever Red Bull Racing. Stroll denkt dat financiële redenen een belangrijke rol spelen. 

Verstappen domineerde de Formule 1 tussen 2022 en de eerste seizoenshelft van 2024, maar daarna zakte het geleidelijk in. De Nederlander leek op weg naar de uitgang en werd gelinkt aan McLaren, Mercedes en zelfs Aston Martin. Toch heeft Verstappen gekozen om langer bij Red Bull te blijven. 

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Verstappen verklaarde zelf dat hij denkt dat het mogelijk is om met Red Bull terug te keren naar de top en daarom zijn contract met twee extra jaren heeft verlengd. Vier jaar lang werd hij wereldkampioen en in 2025 greep hij net mis: hij kwam twee punten tekort ten opzichte van Lando Norris. Dit jaar is het verhaal echter anders. Verstappen staat op de zesde plek in het wereldkampioenschap, heeft nog geen enkele overwinning behaald en stond slechts vier keer op het podium. 

De Nederlander heeft toch besloten om voor een langer verblijf bij Red Bull te kiezen, waar hij inmiddels al elf seizoenen voor uitkomt. Hij verlengt zijn contract tot 2030 en is voorlopig nog te vinden in de bolids van Red Bull. De Spaanse journalist Jorge Peiró vroeg aan Stroll wat hij van de contractverlenging vond. De Canadees kwam tot een hilarisch antwoord: "Ik denk dat hij heel veel geld gaat verdienen."

Verstappen is een grootverdiener

De sneer van de Aston Martin-coureur komt niet uit de lucht vallen. De Nederlander is een van de absolute grootverdieners in de Formule 1. In 2026 verdient de coureur ongeveer 70 miljoen dollar, waarmee hij het hoogste salaris heeft in de Formule 1. Hoeveel hij gaat verdienen met zijn nieuwe contract is nog niet bekend. 

schwantz34

Posts: 42.644

"Ik denk dat hij heel veel geld gaat verdienen."


Was getekend Lance Stroll, de meest overbetaalde coureur uit de hele F1 geschiedenis!

  • 6
  • 20 aug 2026 - 15:09
F1 Nieuws Max Verstappen Lance Stroll Red Bull Racing Aston Martin GP Nederland 2026

Reacties (10)

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  • The Wolf

    Posts: 1.338

    Bakken geld. Max gaat zoveel geld binnenharken, daar krijgt 'n rooie stier de hik van, en daarna valt ie dood neer

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 14:49
    • The Wolf

      Posts: 1.338

      maar hij doet het niet voor het geld hé, wilde ik er even aan toevoegen (anders krijg je dat gezeik weer)

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 14:50
    • Rode Stier 33

      Posts: 1.007

      *hik

      • + 1
      • 20 aug 2026 - 15:19
    • Larry Perkins

      Posts: 67.287

      Oom Dagobert Max Duck

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 15:22
  • schwantz34

    Posts: 42.644

    "Ik denk dat hij heel veel geld gaat verdienen."


    Was getekend Lance Stroll, de meest overbetaalde coureur uit de hele F1 geschiedenis!

    • + 6
    • 20 aug 2026 - 15:09
    • Rocks

      Posts: 1.133

      Stroll verdient nix hij krijg het van pappie in de strot gedrukt 😎

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 15:18
    • The Wolf

      Posts: 1.338

      Lance heeft het niet breed, niet eens geld voor een goede kapper, z'n mama knipt 'm

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 15:47
    • Need5Speed

      Posts: 4.346

      Aan het eind van zijn carrière kon Max weleens rijker zijn dan de hele familie Stroll.

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 16:27
  • Larry Perkins

    Posts: 67.287

    Vermoed dat Stroll samen met Verstappen en Gasly bij de persconferentie zaten want Pierre maakte elders ook al dezelfde dijenkletser over het geld binnenharken van Max...

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 15:20
  • Snorremans

    Posts: 367

    Iedere keer weer die zelfde muil bij iedere artikel over Stroll..😂😂.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 16:54

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Pos
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1
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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Grand Prix
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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