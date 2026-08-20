Lance Stroll is niet verbaasd door de contractverlenging van Max Verstappen. De Aston Martin-coureur heeft een vermoeden waarom Verstappen langer door wil gaan met zijn huidige werkgever Red Bull Racing. Stroll denkt dat financiële redenen een belangrijke rol spelen.

Verstappen domineerde de Formule 1 tussen 2022 en de eerste seizoenshelft van 2024, maar daarna zakte het geleidelijk in. De Nederlander leek op weg naar de uitgang en werd gelinkt aan McLaren, Mercedes en zelfs Aston Martin. Toch heeft Verstappen gekozen om langer bij Red Bull te blijven.

Kiest Verstappen voor het geld?

Verstappen verklaarde zelf dat hij denkt dat het mogelijk is om met Red Bull terug te keren naar de top en daarom zijn contract met twee extra jaren heeft verlengd. Vier jaar lang werd hij wereldkampioen en in 2025 greep hij net mis: hij kwam twee punten tekort ten opzichte van Lando Norris. Dit jaar is het verhaal echter anders. Verstappen staat op de zesde plek in het wereldkampioenschap, heeft nog geen enkele overwinning behaald en stond slechts vier keer op het podium.

De Nederlander heeft toch besloten om voor een langer verblijf bij Red Bull te kiezen, waar hij inmiddels al elf seizoenen voor uitkomt. Hij verlengt zijn contract tot 2030 en is voorlopig nog te vinden in de bolids van Red Bull. De Spaanse journalist Jorge Peiró vroeg aan Stroll wat hij van de contractverlenging vond. De Canadees kwam tot een hilarisch antwoord: "Ik denk dat hij heel veel geld gaat verdienen."

Verstappen is een grootverdiener

De sneer van de Aston Martin-coureur komt niet uit de lucht vallen. De Nederlander is een van de absolute grootverdieners in de Formule 1. In 2026 verdient de coureur ongeveer 70 miljoen dollar, waarmee hij het hoogste salaris heeft in de Formule 1. Hoeveel hij gaat verdienen met zijn nieuwe contract is nog niet bekend.