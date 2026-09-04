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Verstappen eist meer van Red Bull: "Werken aan de balans"

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Verstappen eist meer van Red Bull: "Werken aan de balans"

Max Verstappen is allesbehalve tevreden met de prestaties van Red Bull op de vrijdag in Monza. De viervoudig wereldkampioen kende een lastige tweede vrije training, en stelde na afloop dan ook dat ze hard moeten werken aan vooral de balans.

Verstappen stond in de eerste vrije training op het circuit van Monza zijn auto af aan rookie Ayumu Iwasa. De Japanner reed een stabiele training, en Verstappen keek vanaf de pitmuur toe hoe het ging. In de tweede vrije training nam hij weer plaats achter het stuur, maar hij meldde al snel dat het niet lekker liep. De viervoudig wereldkampioen kwam dan ook niet verder dan de negende tijd en moest bijna een seconde toegeven op de snelste tijd van George Russell.

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Hoe is het gevoel?

Verstappen wil dan ook dat er nog wat dingen worden aangepast. De viervoudig wereldkampioen reageerde kritisch na afloop van de tweede vrije training: "Het was lastig om de juiste balans in de bochten te vinden. Dat is iets waar we echt aan moeten werken om morgen in de kwalificatie een snelle rondetijd neer te kunnen zetten."

'Het gat is nog steeds groot'

Verstappen weet dat het lastig gaat worden om de degens te kunnen kruisen met de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari: "Het gat is nog steeds groot. Ik hoop natuurlijk dat we het over een rondje iets kunnen verkleinen en in de race er nog dichterbij kunnen zitten. Maar dat is op dit moment nog lastig te bepalen."

Kortom; er is werk aan de winkel voor Red Bull. Verstappen doet daar ook niet heel geheimzinnig over: "We gaan werken aan de balans en dan zal het uiteindelijk wel wat meer bij elkaar gaan komen."

Wat brengt de dag van morgen?

Verstappen zal er morgen in de derde vrije training achter komen of de veranderingen hebben gewerkt. Hij hoopt zich daarna goed te kunnen laten zien in de kwalificatie, en aast op sportieve revanche na het volledig mislukte weekend in Zandvoort.

schwantz34

Posts: 42.774

Het is nog maar Vrijdag, en hij heeft ook nog maar één VT gereden. Beetje vertrouwen kan geen kwaad, morgen eerst maar eens afwachten denk ik zo.

  • 1
  • 4 sep 2026 - 19:12
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (6)

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  • NyckVrieskast

    Posts: 1.508

    Je kan van alles eisen maar rbr is op monza het 4e/5e team. Je kon weg bij rbr maar koos voor de muntjes. Dus nu niet lopen huilen.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 18:45
    • schwantz34

      Posts: 42.775

      Het is nog maar Vrijdag, en hij heeft ook nog maar één VT gereden. Beetje vertrouwen kan geen kwaad, morgen eerst maar eens afwachten denk ik zo.

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 19:12
    • Flexwing

      Posts: 550

      Max kiest niet voor de muntjes hoor maar voor beste auto.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 19:15
    • F1jos

      Posts: 5.567

      Vermeulen kiest voor de muntjes.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 19:42
  • Wingleader

    Posts: 3.452

    RB heeft toch de beste PU? Ik snap dit niet FIA.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 19:39
    • Polleken

      Posts: 1.048

      Denk dat velen dit niet snappen

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 19:48

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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