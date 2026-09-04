Max Verstappen is allesbehalve tevreden met de prestaties van Red Bull op de vrijdag in Monza. De viervoudig wereldkampioen kende een lastige tweede vrije training, en stelde na afloop dan ook dat ze hard moeten werken aan vooral de balans.

Verstappen stond in de eerste vrije training op het circuit van Monza zijn auto af aan rookie Ayumu Iwasa. De Japanner reed een stabiele training, en Verstappen keek vanaf de pitmuur toe hoe het ging. In de tweede vrije training nam hij weer plaats achter het stuur, maar hij meldde al snel dat het niet lekker liep. De viervoudig wereldkampioen kwam dan ook niet verder dan de negende tijd en moest bijna een seconde toegeven op de snelste tijd van George Russell.

Hoe is het gevoel?

Verstappen wil dan ook dat er nog wat dingen worden aangepast. De viervoudig wereldkampioen reageerde kritisch na afloop van de tweede vrije training: "Het was lastig om de juiste balans in de bochten te vinden. Dat is iets waar we echt aan moeten werken om morgen in de kwalificatie een snelle rondetijd neer te kunnen zetten."

'Het gat is nog steeds groot'

Verstappen weet dat het lastig gaat worden om de degens te kunnen kruisen met de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari: "Het gat is nog steeds groot. Ik hoop natuurlijk dat we het over een rondje iets kunnen verkleinen en in de race er nog dichterbij kunnen zitten. Maar dat is op dit moment nog lastig te bepalen."

Kortom; er is werk aan de winkel voor Red Bull. Verstappen doet daar ook niet heel geheimzinnig over: "We gaan werken aan de balans en dan zal het uiteindelijk wel wat meer bij elkaar gaan komen."

Wat brengt de dag van morgen?

Verstappen zal er morgen in de derde vrije training achter komen of de veranderingen hebben gewerkt. Hij hoopt zich daarna goed te kunnen laten zien in de kwalificatie, en aast op sportieve revanche na het volledig mislukte weekend in Zandvoort.