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Red Bull dankt FIA in statement na drastische Monaco-ingreep

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Red Bull dankt FIA in statement na drastische Monaco-ingreep

Red Bull Racing heeft opgelucht gereageerd op de uitspraak van het International Court of Appeal van de FIA. De Oostenrijkse renstal kreeg vrijdag na bijna drie maanden duidelijkheid in de veelbesproken zaak rond de Grand Prix van Monaco. Daardoor staat Isack Hadjar definitief als derde geklasseerd.

Red Bull en McLaren gingen in beroep tegen het besluit om de twee tijdstraffen van Pierre Gasly terug te draaien. Het FIA-hof stelde de teams in het gelijk, waardoor de Alpine-coureur terugvalt naar de zevende plaats. Hadjar schuift daardoor officieel op naar het podium, dat hem eerder was afgenomen.

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Red Bull spreekt van juiste beslissing

Red Bull laat in een officieel statement weten tevreden te zijn met de uitspraak. Volgens de Oostenrijkse renstal is niet alleen Hadjar geholpen met de beslissing, maar wordt ook de geloofwaardigheid van de Formule 1 ermee beschermd. "We zijn erg blij met de beslissing van het FIA International Court of Appeal. We willen de FIA ook bedanken voor de manier waarop de bestuursstructuur heeft gefunctioneerd. Vanaf het begin hadden we vertrouwen in onze zaak, omdat de feiten en reglementen ons standpunt ondersteunden. Het is goed dat het hof dat nu heeft bevestigd."

Voor Red Bull draaide de beroepszaak dan ook om meer dan alleen het terugkrijgen van de derde plaats. De renstal vindt dat de uitspraak een belangrijk signaal afgeeft over de manier waarop regels binnen de Formule 1 moeten worden toegepast. "Dit is vooral de juiste uitkomst voor de integriteit van de sport en voor sportieve eerlijkheid. Motorsport is op zijn best wanneer de resultaten op de baan worden bepaald. Dat is wat de fans, teams en coureurs willen zien."

Eerste podium voor Hadjar bij Red Bull

Daarmee sluit Red Bull aan bij de eerdere woorden van teambaas Laurent Mekies. De Fransman liet vrijdag al weten dat het belangrijk is dat regels en straffen op een consistente manier worden toegepast. De uitspraak maakt bovendien een einde aan een zaak die sinds de Grand Prix van Monaco voor de nodige discussie zorgde.

Voor Hadjar is de uitspraak extra belangrijk. Zijn derde plaats staat nu definitief op het scorebord en is daarmee zijn eerste podiumresultaat sinds hij voor Red Bull Racing uitkomt. "Iedereen binnen Oracle Red Bull Racing is ontzettend blij dat de uitstekende prestatie van Isack in Monaco nu officieel is hersteld. Daarmee heeft hij zijn eerste podiumfinish met het team definitief binnen", besluit de renstal.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (2)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.437

    Hadjar kon weleens de eerste zijn die een F1 podium krijgt met een gebroken pols?

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 21:56
  • Need5Speed

    Posts: 4.437

    De grote winnaar is Racing Bulls want beide coureurs schuiven een plaatsje op ten koste van Gasly (2 + 2 punten).

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 23:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 119
  • Podiums 1
  • Grand Prix 35
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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