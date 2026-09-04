Red Bull Racing heeft opgelucht gereageerd op de uitspraak van het International Court of Appeal van de FIA. De Oostenrijkse renstal kreeg vrijdag na bijna drie maanden duidelijkheid in de veelbesproken zaak rond de Grand Prix van Monaco. Daardoor staat Isack Hadjar definitief als derde geklasseerd.

Red Bull en McLaren gingen in beroep tegen het besluit om de twee tijdstraffen van Pierre Gasly terug te draaien. Het FIA-hof stelde de teams in het gelijk, waardoor de Alpine-coureur terugvalt naar de zevende plaats. Hadjar schuift daardoor officieel op naar het podium, dat hem eerder was afgenomen.

Red Bull spreekt van juiste beslissing

Red Bull laat in een officieel statement weten tevreden te zijn met de uitspraak. Volgens de Oostenrijkse renstal is niet alleen Hadjar geholpen met de beslissing, maar wordt ook de geloofwaardigheid van de Formule 1 ermee beschermd. "We zijn erg blij met de beslissing van het FIA International Court of Appeal. We willen de FIA ook bedanken voor de manier waarop de bestuursstructuur heeft gefunctioneerd. Vanaf het begin hadden we vertrouwen in onze zaak, omdat de feiten en reglementen ons standpunt ondersteunden. Het is goed dat het hof dat nu heeft bevestigd."

Voor Red Bull draaide de beroepszaak dan ook om meer dan alleen het terugkrijgen van de derde plaats. De renstal vindt dat de uitspraak een belangrijk signaal afgeeft over de manier waarop regels binnen de Formule 1 moeten worden toegepast. "Dit is vooral de juiste uitkomst voor de integriteit van de sport en voor sportieve eerlijkheid. Motorsport is op zijn best wanneer de resultaten op de baan worden bepaald. Dat is wat de fans, teams en coureurs willen zien."

Eerste podium voor Hadjar bij Red Bull

Daarmee sluit Red Bull aan bij de eerdere woorden van teambaas Laurent Mekies. De Fransman liet vrijdag al weten dat het belangrijk is dat regels en straffen op een consistente manier worden toegepast. De uitspraak maakt bovendien een einde aan een zaak die sinds de Grand Prix van Monaco voor de nodige discussie zorgde.

Voor Hadjar is de uitspraak extra belangrijk. Zijn derde plaats staat nu definitief op het scorebord en is daarmee zijn eerste podiumresultaat sinds hij voor Red Bull Racing uitkomt. "Iedereen binnen Oracle Red Bull Racing is ontzettend blij dat de uitstekende prestatie van Isack in Monaco nu officieel is hersteld. Daarmee heeft hij zijn eerste podiumfinish met het team definitief binnen", besluit de renstal.