Max Verstappen kende een desastreus einde van zijn laatste thuisrace op Zandvoort. Tijdens de voorlopig laatste editie van de Grand Prix van Nederland, bracht een harde crash de race van de thuisheld vroegtijdig ten einde. In aanloop naar de Grand Prix van Italië waren de Formule 1-analisten hard voor Verstappen.

Verstappen had ongetwijfeld een ander afscheid voorgesteld van Zandvoort. In tegenstelling tot de eerste vijf edities, waarin de Nederlander drie keer won en twee keer tweede werd, liep zijn laatste thuisrace uit op een regelrechte aftocht. Een harde klapper in de openingsronde zorgde voor een pijnlijk einde.

"Slechtste weekend ooit van Verstappen"

In aanloop naar de race op Monza, waar Davide Valsecchi aanschoof als analist bij F1TV, haalde de Italiaanse analist uit naar Verstappen. "Hij is hier zo'n beetje de enige zonder zelfvertrouwen", stelde hij. "Hij vernietigde de auto in de eerste ronde van de Nederlandse GP", voegde hij nog daaraan toe.

Maar Valsecchi hield het naar niet bij. "Het was een grote fout voor een coureur als Verstappen. Zoiets is hem nog nooit gebeurd. Het was waarschijnlijk zijn (Verstappen) slechtste weekend ooit in de Formule 1. Zijn teamgenoot, Liam Lawson, was bijna even snel in de kwalificatie. De enige die nu down is, is Verstappen."

Montoya oneens met uitlatingen Valsecchi

Voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya, die in het verleden vaker wel onverwacht uit de hoek kwam over Verstappen, is het verrassend genoeg oneens met Valsecchi. "Lawson die heeft het gewoon goed gedaan. En eerlijk gezegd over die fout, hij kwam met zijn auto op een punt dat hij begon te bewegen. Of het een grote fout was? Nee, het gebeurde gewoon. Alleen is het lastig omdat het in zijn thuisrace gebeurde."

Daarentegen ziet Montoya kansen voor Verstappen op Monza. Vanwege de lange rechte stukken zou de motor van Red Bull volgens de Colombiaan goed uit de verf kunnen komen. "Ik denk niet dat Red Bull slecht is. Ze zouden zogenaamd de beste motor hebben. Dus nu ze hier toch zijn, ze zouden mee moeten kunnen doen."