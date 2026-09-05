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F1-panel duidelijk: "Zandvoort was slechtste weekend ooit van Verstappen"

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F1-panel duidelijk: "Zandvoort was slechtste weekend ooit van Verstappen"

Max Verstappen kende een desastreus einde van zijn laatste thuisrace op Zandvoort. Tijdens de voorlopig laatste editie van de Grand Prix van Nederland, bracht een harde crash de race van de thuisheld vroegtijdig ten einde. In aanloop naar de Grand Prix van Italië waren de Formule 1-analisten hard voor Verstappen. 

Verstappen had ongetwijfeld een ander afscheid voorgesteld van Zandvoort. In tegenstelling tot de eerste vijf edities, waarin de Nederlander drie keer won en twee keer tweede werd, liep zijn laatste thuisrace uit op een regelrechte aftocht. Een harde klapper in de openingsronde zorgde voor een pijnlijk einde. 

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"Slechtste weekend ooit van Verstappen" 

In aanloop naar de race op Monza, waar Davide Valsecchi aanschoof als analist bij F1TV, haalde de Italiaanse analist uit naar Verstappen. "Hij is hier zo'n beetje de enige zonder zelfvertrouwen", stelde hij. "Hij vernietigde de auto in de eerste ronde van de Nederlandse GP", voegde hij nog daaraan toe. 

Maar Valsecchi hield het naar niet bij. "Het was een grote fout voor een coureur als Verstappen. Zoiets is hem nog nooit gebeurd. Het was waarschijnlijk zijn (Verstappen) slechtste weekend ooit in de Formule 1. Zijn teamgenoot, Liam Lawson, was bijna even snel in de kwalificatie. De enige die nu down is, is Verstappen." 

Montoya oneens met uitlatingen Valsecchi 

Voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya, die in het verleden vaker wel onverwacht uit de hoek kwam over Verstappen, is het verrassend genoeg oneens met Valsecchi. "Lawson die heeft het gewoon goed gedaan. En eerlijk gezegd over die fout, hij kwam met zijn auto op een punt dat hij begon te bewegen. Of het een grote fout was? Nee, het gebeurde gewoon. Alleen is het lastig omdat het in zijn thuisrace gebeurde." 

Daarentegen ziet Montoya kansen voor Verstappen op Monza. Vanwege de lange rechte stukken zou de motor van Red Bull volgens de Colombiaan goed uit de verf kunnen komen. "Ik denk niet dat Red Bull slecht is. Ze zouden zogenaamd de beste motor hebben. Dus nu ze hier toch zijn, ze zouden mee moeten kunnen doen." 

JV fan

Posts: 3.010

Nope , Monaco 2016 was veruit het slechtste weekend van Max ooit (alhoewel het in Zandvoort wel een beginners foutje was ), maar ik ga toch voor Monaco,

Vrije training rijdt hij een auto plat, in Q2 ? Waar het nog niet echt nogig is om voluit te pushen (De Red Bull was dat weekend de snelste au... [Lees verder]

  • 1
  • 5 sep 2026 - 10:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Davide Valsecchi Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • JV fan

    Posts: 3.010

    Nope , Monaco 2016 was veruit het slechtste weekend van Max ooit (alhoewel het in Zandvoort wel een beginners foutje was ), maar ik ga toch voor Monaco,

    Vrije training rijdt hij een auto plat, in Q2 ? Waar het nog niet echt nogig is om voluit te pushen (De Red Bull was dat weekend de snelste auto) begaat Max een fout doo2 de 2de auto te crashen , in de race gaat het niet veel beter en Max crasht de auto weer..

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 10:27
  • SennaS

    Posts: 12.613

    Kan dus alleen maar beter

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 11:36

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
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7
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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