Red Bull Racing hakt uiterlijk woensdag de knoop door over de deelname van Isack Hadjar aan de Grand Prix van Italië. De Fransman krijgt nog enkele dagen de tijd om te herstellen van zijn polsblessure. Liam Lawson blijft ondertussen stand-by om opnieuw naast Max Verstappen plaats te nemen.

Hadjar ontbrak afgelopen weekend tijdens de Dutch Grand Prix nadat hij in de zomerstop een polsblessure had opgelopen. Red Bull schoof Lawson vanuit Racing Bulls door naar het hoofdteam, terwijl Yuki Tsunoda de plek van de Nieuw-Zeelander bij het zusterteam innam. Lawson maakte direct indruk met een zevende plaats in Zandvoort, terwijl Tsunoda als elfde finishte.

Lawson blijft klaarstaan voor Red Bull

Red Bull wil Hadjar zo lang mogelijk de tijd geven om volledig te herstellen. Volgens GPToday.net wordt uiterlijk woensdag een definitieve beslissing genomen over de line-up voor Monza. Tot die tijd blijft Lawson beschikbaar om opnieuw in te vallen als Hadjar niet fit genoeg blijkt.

De Nieuw-Zeelander kwam na de Grand Prix van Nederland bovendien direct opnieuw in actie voor Red Bull. Lawson nam deel aan een bandentest van Pirelli op Mugello. Zijn tijdelijke overstap naar het hoofdteam was in eerste instantie alleen bedoeld voor Zandvoort, maar de sterke prestaties hebben ervoor gezorgd dat Red Bull hem voorlopig achter de hand houdt.

Hadjar hoopt op rentree in Monza

Hadjar liet in Zandvoort weten dat zijn herstel goed verloopt. De Fransman gaf aan dat zijn pols niet gezwollen was en dat hij iedere dag meer bewegingsvrijheid kreeg. Daardoor hoopt hij komend weekend in Monza weer achter het stuur van de RB22 te kunnen kruipen.

Ook Red Bull mikt op een mogelijke terugkeer van Hadjar tijdens de Italiaanse Grand Prix. Het team wilde in Nederland geen risico nemen met de blessure. Hadjar wilde aanvankelijk zelf bekijken of hij ondanks de kwetsuur kon rijden, maar kreeg onder meer van MotoGP-kampioen Marc Marquez het advies om zijn herstel niet te forceren. Als Hadjar woensdag niet fit genoeg wordt bevonden, krijgt Lawson opnieuw de kans naast Verstappen.