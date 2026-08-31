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Red Bull komt met aankondiging: Redt Hadjar GP van Italië?

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Red Bull komt met aankondiging: Redt Hadjar GP van Italië?

Red Bull Racing hakt uiterlijk woensdag de knoop door over de deelname van Isack Hadjar aan de Grand Prix van Italië. De Fransman krijgt nog enkele dagen de tijd om te herstellen van zijn polsblessure. Liam Lawson blijft ondertussen stand-by om opnieuw naast Max Verstappen plaats te nemen.

Hadjar ontbrak afgelopen weekend tijdens de Dutch Grand Prix nadat hij in de zomerstop een polsblessure had opgelopen. Red Bull schoof Lawson vanuit Racing Bulls door naar het hoofdteam, terwijl Yuki Tsunoda de plek van de Nieuw-Zeelander bij het zusterteam innam. Lawson maakte direct indruk met een zevende plaats in Zandvoort, terwijl Tsunoda als elfde finishte.

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Lawson blijft klaarstaan voor Red Bull

Red Bull wil Hadjar zo lang mogelijk de tijd geven om volledig te herstellen. Volgens GPToday.net wordt uiterlijk woensdag een definitieve beslissing genomen over de line-up voor Monza. Tot die tijd blijft Lawson beschikbaar om opnieuw in te vallen als Hadjar niet fit genoeg blijkt.

De Nieuw-Zeelander kwam na de Grand Prix van Nederland bovendien direct opnieuw in actie voor Red Bull. Lawson nam deel aan een bandentest van Pirelli op Mugello. Zijn tijdelijke overstap naar het hoofdteam was in eerste instantie alleen bedoeld voor Zandvoort, maar de sterke prestaties hebben ervoor gezorgd dat Red Bull hem voorlopig achter de hand houdt.

Hadjar hoopt op rentree in Monza

Hadjar liet in Zandvoort weten dat zijn herstel goed verloopt. De Fransman gaf aan dat zijn pols niet gezwollen was en dat hij iedere dag meer bewegingsvrijheid kreeg. Daardoor hoopt hij komend weekend in Monza weer achter het stuur van de RB22 te kunnen kruipen.

Ook Red Bull mikt op een mogelijke terugkeer van Hadjar tijdens de Italiaanse Grand Prix. Het team wilde in Nederland geen risico nemen met de blessure. Hadjar wilde aanvankelijk zelf bekijken of hij ondanks de kwetsuur kon rijden, maar kreeg onder meer van MotoGP-kampioen Marc Marquez het advies om zijn herstel niet te forceren. Als Hadjar woensdag niet fit genoeg wordt bevonden, krijgt Lawson opnieuw de kans naast Verstappen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.548

    Red Bull komt met de aankondiging dat Isack nog niet kan racen maar wel de microfoon of iets anders van Ralf Schumacher kan vasthouden...

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 15:26
    • Sander

      Posts: 1.948

      Net als RS Met zijn linkerhand uiteraard.

      • + 0
      • 31 aug 2026 - 16:03

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Audi
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 119
  • Podiums 1
  • Grand Prix 35
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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